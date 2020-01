LIVEDavos-Newsblog

Donald Trump eröffnet Weltwirtschaftsforum in Davos

21.01.2020, 11:31 Uhr | AFP, dpa, rtr, t-online.de

Davos feiert 50. Geburtstag. Die Jubiläumstagung des Weltwirtschaftsforums dürfte ganz im Zeichen der Klimakrise stehen. Den Auftakt aber bestimmt ein ausgesprochener Klimawandelleugner.

In Davos findet bis Freitag das 50. Weltwirtschaftsforum statt. Wie jedes Jahr versammelt das Treffen die Elite aus Politik und Wirtschaft. Unter anderem werden in dem Schweizer Nobel-Skiort US-Präsident Donald Trump, Kanzlerin Angela Merkel aber auch die schwedische Umwelt-Aktivistin Greta Thunberg erwartet. Hauptaugenmerk der diesjährigen Tagung dürfte auf der Klimakrise und ihren Auswirkungen liegen. Globalisierungskritiker und Klima-Aktivisten haben Proteste angekündigt.





++ Verfolgen Sie das Weltwirtschaftsforum hier im Livestream ++

11.45 Uhr: Zunächst wird gesungen

Kurz vor der Rede von Donald Trump bringt ein Männerchor Schweizer Folklore zum Besten. Die Männer singen ein bekanntes Volkslied.

11.34 Uhr: Beteiligen Sie sich an unserer Leserdebatte

Eine prosperierende und gleichzeitig nachhaltige Wirtschaft – kann das langfristig funktionieren oder schließen sich Wachstum und Klimaschutz aus? Schreiben Sie uns Ihre Ideen und Argumente.

11.22 Uhr: Trumps Rede erwartet

In wenigen Minuten wird US-Präsident Donald Trump mit einer Rede das 50. Weltwirtschaftsforum in Davos offiziell eröffnen. Es wird erwartet, dass er das Thema Handel in den Vordergrund rücken wird.

10.36 Uhr: Junge Klimaaktivisten fordern mehr Mitsprache

Junge Klimaaktivisten wie Greta Thunberg fordern eine stärkere Mitsprache ihrer Generation beim Kampf gegen den Klimawandel. Die Politik habe die Erfahrung, die jungen Leute die Ideen, sagt Natasha Mwansa aus Sambia in Davos. Sie müssten besser integriert werden. Es gehe nicht um Reden, sondern um Handlungen und Unterstützung. "Was zählt ist, was wir zu Hause machen. Wir werden nicht immer in Davos sein."

Thunberg fordert, die Wissenschaft stärker einzubinden. "Wir müssen die Krise behandeln als das, was es ist: Eine Krise", sagt die 17-jährige Schwedin. "Es muss viel mehr passieren, dies ist erst der Anfang." Persönlich könne sie sich über Aufmerksamkeit nicht beklagen. "Aber die Wissenschaft und die Stimmen der jungen Generation stehen nicht im Zentrum der Debatte. Doch das müssen sie. "Salvador Gomez-Colon von der Karibikinsel Puerto Rico fordert, die Klimakrise nicht zu politisieren. "Es ist keine politische Frage."

10.17 Uhr: Frankreich strebt Einigung mit USA auf Digitalsteuer an

Frankreich will sich nach den Worten von Finanzminister Bruno Le Maire am Mittwoch mit den USA auf einen gemeinsamen Plan zur Besteuerung großer Digitalkonzerne einigen. "Das gemeinsame Ziel ist eine gerechte Besteuerung digitaler Aktivitäten in einem internationalen Rahmen", sagt Le Maire in Brüssel.

Die USA hatten Frankreich im Dezember mit Strafzöllen gedroht, weil Paris 2019 eine nationale Digitalsteuer eingeführt hatte, die hauptsächlich große US-Konzerne wie Google oder Facebook trifft. Der französische Präsident Emmanuel Macron habe jedoch am Sonntagabend in einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump vereinbart, jede Eskalation bei Zöllen ebenso zu vermeiden wie einen Handelskrieg, berichtet Le Maire. Ob dies bedeutet, dass Frankreich seine nationale Digitalsteuer zurücknimmt, beantwortet der Minister nicht.

9.55 Uhr: Thunberg: Nichts passiert im Kampf gegen Klimawandel

Im Kampf gegen den Klimawandel ist nach Ansicht von Klima-Aktivistin Greta Thunberg bislang "nichts getan" worden. "Wir kämpfen alle für die Umwelt und das Klima", sagt Thunberg zum Auftakt des Weltwirtschaftsforums in Davos. Aus "übergeordneter Perspektive betrachtet" sei allerdings bisher "im Grunde nichts getan" worden. Es sei "viel mehr" nötig. "Das ist erst der Anfang", mahnt die junge Klimaaktivistin.

8.57 Uhr: Trump ist in der Schweiz eingetroffen

US-Präsident Donald Trump ist am Flughafen von Zürich in der Schweiz eingetroffen. Anschließend sollte ein Hubschrauber den US-Präsidenten ins etwa 150 Kilometer entfernte Davos bringen, wo er um 11.30 Uhr eine Rede halten soll.

Die Air Force One mit US-Präsident Trump an Bord ist in Zürich gelandet. (Quelle: Walter Bieri/KEYSTONE/dpa)

Nach der Landung in Zürich flog der US-Präsident an Bord des Helikopters Marine One nach Davos weiter. (Quelle: Arnd Wiegmann/Reuters)

6.45 Uhr: Treffen hat großen Werbewert für Davos

Trotz der großen Belastung durch Tausende Teilnehmer und Sicherheitskräfte will die Schweizer Gemeinde Davos das Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums (WEF) in dem Alpenort nicht missen. Eine Studie habe ergeben, dass der Werbewert der viertägigen Veranstaltung bei 80 bis 85 Millionen Schweizer Franken (74,5 bis 79 Millionen Euro) liege, sagte Gemeindepräsident Tarzisius Caviezel der Deutschen Presse-Agentur.

"Das WEF-Jahrestreffen ist eine der wichtigsten wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Veranstaltungen der Welt", betonte Caviezel. Bilder von der Tagung würden in die ganze Welt gesendet. Außerdem werde Davos mit der Tagung als Plattform für Dialog bekannt, "wo sich zerstrittene Parteien an einen Tisch setzen können", sagte Caviezel.