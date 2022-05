FTI-Chef fürchtet "Konflikte zwischen Ukrainern und Russen"

Die Struktur allein macht noch keine Zukunft, sondern das Unternehmen muss sich weiterentwickeln, das hat es auch in den vergangenen Jahren unter Dietmar Gunz getan. Jetzt aber sind wir in einer anderen Phase, in der es auch andere Schwerpunkte geben wird. Wir haben in der Corona-Krise ein Staatsdarlehen beziehen m├╝ssen, das wir in den kommenden Jahren zur├╝ckzuzahlen haben. Das hei├čt: Wir m├╝ssen deutlich profitabler sein als zuvor.