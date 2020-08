US-Wahl 2020

Präsident Trump wettert gegen Obama und Biden

18.08.2020, 15:45 Uhr | AFP, dpa, rtr, t-online.de

Donald Trump hat auf die heftige Kritik von Michelle Obama an seiner Person reagiert. Diese hatte ihn als "falschen Präsidenten" bezeichnet. Nun konterte er auf Twitter – und griff seinen Vorgänger an.

In den USA wird am 3. November ein neuer Präsident gewählt. Amtsinhaber Donald Trump strebt weitere vier Jahre an. Allerdings steht dieser wegen seines Missmanagements in der Corona-Krise massiv in der Kritik. Umfragen sehen Herausforderer Joe Biden derzeit in Führung. Es wird erwartet, dass die Pandemie auch das Wahlgeschehen beeinflussen wird. Experten rechnen mit einer erheblichen Zunahme der Briefwahl. Trump versucht das Verfahren als extrem anfällig für Manipulationen darzustellen, bleibt aber Belege für seine Behauptungen schuldig. Beobachter befürchten, der US-Präsident bereite mit seinen Äußerungen eine Anfechtung der Wahl vor, sollte er verlieren.





Trump attackiert Obama und seinen Vize Biden als korrupt



US-Präsident Donald Trump hat mit scharfen Worten auf die Kritik der Demokraten zum Auftakt ihres Parteitags im Rennen ums Weiße Haus reagiert. "Die Administration von Obama und Biden war die korrupteste in der Geschichte", schrieb der Präsident am Dienstag bei Twitter. Dazu gehöre, dass sie sein Wahlkampfteam ausgespäht hätten, was "der größte politische Skandal in der Geschichte unseres Landes" sei, wiederholte Trump seinen häufigen, aber nicht erwiesenen Vorwurf. "Das nennt man Verrat, und mehr."

Wenige Stunden zuvor hatten die Demokraten am ersten Tag ihres Parteitags, der Obamas Vizepräsidenten Joe Biden diese Woche offiziell als Kandidaten für die Präsidentenwahl im November nominieren soll, Trump heftig kritisiert. So sagte die ehemalige First Lady Michelle Obama: "Donald Trump ist der falsche Präsident für unser Land."

Trump konterte, jemand müsse Michelle Obama erklären, dass er nur im Weißen Haus sitze, weil ihr Ehemann Barack Obama seinen Job schlecht gemacht habe. "Meine Administration und ich haben die großartigste Wirtschaft in der Geschichte aufgebaut, weltweit, sie dann heruntergefahren, Millionen Leben gerettet, und nun baue ich eine noch großartigere Wirtschaft als zuvor auf", schrieb Trump.

Trump: Können Wahl nur bei Manipulation verlieren

US-Präsident Donald Trump hält eine Niederlage bei der Präsidentschaftswahl im November nur im Fall von Wahlmanipulationen für möglich. "Wir müssen diese Wahl gewinnen", sagte Trump am Montag (Ortszeit) bei einem Auftritt vor Anhängern in Oshkosh im Bundesstaat Wisconsin. "Stellen Sie sicher, dass Ihre Stimmen gezählt werden. Stellen Sie das sicher, weil der einzige Weg, wie wir diese Wahl verlieren werden, ist, wenn die Wahl manipuliert ist. Denken Sie daran. Das ist der einzige Weg, wie wir diese Wahl verlieren werden." Trump betonte: "Wir werden für das Überleben unserer Nation und der Zivilisation selbst kämpfen."

