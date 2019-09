LIVELandtagswahlen im Newsblog

Scholz: "Wir können noch gewinnen"

01.09.2019, 19:19 Uhr | pdi, AFP, dpa

Brandenburg und Sachsen haben gewählt: Bei den Landtagswahlen verlieren CDU und SPD laut den ersten Hochrechnungen deutlich, die AfD legt zu. Die Regierungsbildung wird kompliziert. Alle Informationen im Newsblog.

Seite neu laden

19.16 Uhr: Dullig spricht vom "coolsten Landesverband"

Nach dem Absturz der SPD bei der Landtagswahl in Sachsen hat SPD-Spitzenkandidat Martin Dulig seiner Partei Mut zugesprochen. "Wir haben das schlechteste Wahlergebnis, sind aber der coolste Landesverband", sagte der Landeswirtschaftsminister vor Parteifreunden in Dresden. Die SPD dürfe wegen ihres schlechten Abschneidens durchaus "traurig" sein. Anlass zur Zuversicht gebe aber, dass die AfD nicht noch stärker geworden sei.

brandenburg & sachsen: jeweils um ein viertel der wählenden wählt nazis. 🤮 wann noch mal wollten demokraten*innen in den parteien dem gemeinsam entgegentreten? #gebotderstunde — Halina Wawzyniak (@Halina_Waw) September 1, 2019

19.24 Uhr: So viel hat sich in Sachsen im Vergleich zur Bundestagswahl verändert

Interessanter Vergleich: CDU und Grüne in #Sachsen deutlich stärker als bei der Bundestagswahl 2017. AfD nur leicht verbessert. Linke, SPD und FDP schwächer. #Sachsenwahl pic.twitter.com/hSxg06kdVg — Vassili Golod (@VassiliGolod) September 1, 2019

19.12 Uhr: Ziemiak: Wahltag mit gemischten Gefühlen

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat die Ergebnisse seiner Partei in Sachsen und Brandenburg als Ansporn für die Arbeit der großen Koalition im Bund bezeichnet. Die gemischten Gefühle von Freude und Enttäuschung seien "Herausforderung und Ansporn zugleich, die vor uns liegenden Aufgaben auch in Deutschland, auch in der Bundespolitik mit voller Entschlossenheit anzugehen", sagte Ziemiak. So gehe es etwa in der Klimaschutzgesetzgebung darum, "das mit wirtschaftlicher Vernunft zu tun, ohne den Industriestandort Deutschland zu gefährden".

Die CDU hatte mit Ministerpräsident Michael Kretschmer an der Spitze die Landtagswahl in Sachsen am Sonntag laut Hochrechnungen von ARD und ZDF trotz Verlusten klar gewonnen. In Brandenburg lag die CDU von Parteichef Ingo Senftleben auf Platz drei hinter SPD und AfD.

Ziemiak sagte, das Ergebnis in Sachsen sei "ein ganz persönlicher Erfolg von Michael Kretschmer", der zusammen mit seinem Team verloren gegangenes Vertrauen wiedergewonnen. Kretschmer habe die Interessen Sachsens in den Mittelpunkt gestellt, den Menschen ehrlich zugehört und "die Gesellschaft in Sachsen versöhnt und nicht gespalten". Senftleben und der CDU in Brandenburg sei es in einem polarisierten Wahlkampf zwischen Amtsinhaber Dietmar Woidke (SPD) und der AfD nicht gelungen, sich und ihrem Programm ausreichend Gehör zu verschaffen.

19.05 Uhr: Scholz: "Wir können Wahlen gewinnen"

Vizekanzler Olaf Scholz hat das gute Abschneiden der SPD bei der Brandenburger Landtagswahl als das Resultat eines "erfolgreichen Ministerpräsidenten" Dietmar Woidke (beide SPD) gewertet. Scholz sah auch Rückenwind für seine gemeinsame Bewerbung mit der brandenburgischen SPD-Direktkandidatin für die Landtagswahl, Klara Geywitz. "Ich freu mich unheimlich für die sozialdemokratische Partei: Wir können Wahlen gewinnen, das ist doch die Botschaft, die von heute ausgeht, und darum muss es auch in den nächsten Jahren immer wieder gehen."

Respekt vor rund 73% Sachsen, die unsere Demokratie und unsere freiheitl. Gesellschaft verteidigen. Auch sie werden manchmal frustriert oder genervt sein. Aber sie zeigen ganz klar, dass das kein Grund ist, in die Nähe von Rassisten oder Nazis zu rücken. Danke Sachsen! — Aydan Özoğuz (@oezoguz) September 1, 2019

Mit dem Ergebnis der AfD könne aber niemand zufrieden sein, betonte Scholz. "Und deswegen wird alles in den nächsten Jahren darauf gerichtet sein, dafür zu sorgen, dass die wieder schwächer werden.

19.01 Uhr: Lindner äußert Bedauern

Der FDP-Vorsitzender Christian Lindner hat sein Bedauern darüber ausgedrückt, dass die FDP bei beiden Landtagswahlen die Fünf-Prozent-Hürde verfehlt hat: "Wir haben in BRD und Sachsen gekämpft. Auch die Bundespartei hat sich stark engagiert. (…) Unsere beiden Landesverbände haben mit uns gemeinsam tolle Kampagne realisiert, auch dort, wo wir strukturell nicht genug aufgestellt waren. Holger Zastrow und Hans-Peter Goetz waren hochengagierte Spitzenkandidaten. Wir bedauern sehr, dass die Freien Demokraten nicht in diese beiden Landtage einziehen wird." Er bedankte sich bei Wählern und Wahlkämpfern.

19.00 Uhr: Linken-Chefin Kipping: "Zahlen schmerzen"

Linke-Chefin Katja Kipping hat mit Enttäuschung auf die Wahlergebnisse ihrer Partei in Sachsen reagiert. "Solche Zahlen schmerzen, das ist ganz klar", sagte sie in der ARD. Sie hätte sich in Sachsen mehr Rückenwind gewünscht. Auf die Frage, ob die Linke die Position als Partei des Ostens an die AfD verloren habe, antwortete Kipping: "Nein, das haben wir nicht." Im Osten habe sich 30 Jahre etwas "in besonderer Art und Weise" ausgetobt, was den Rechten den Boden bereitet habe, das sei der Marktradikalismus. Dieser erziehe Menschen dazu, den Ellenbogen einzusetzen. "Und von dieser Saat profitiert jetzt leider die Afd", sagte Kipping. Die Linke musste bei der Landtagswahl in Sachsen nach ersten Hochrechnungen massive Verluste hinnehmen.

18.57 Uhr: SPD-Spitze reagiert mit "gemischten Gefühlen"

Die SPD-Spitze hat mit vorsichtiger Erleichterung auf die Ergebnisse der Landtagswahlen reagiert. "Das ist für die SPD ein Abend mit gemischten Gefühlen", sagte der kommissarische Parteichef Thorsten Schäfer-Gümbel in der Parteizentrale in Berlin. In Brandenburg habe die SPD in den zurückliegenden Wochen gegenüber den Umfragen zehn Prozentpunkte aufgeholt. "Damit konnten wir die AfD als stärkste parlamentarische Kraft verhindern." Die Verluste im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren seien schmerzlich: "Angesichts der schwierigen Ausgangslage ist das ein Erfolg."

Die SPD in Brandenburg mit Dietmar Woidke an der Spitze hat gekämpft und gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, lieber Dietmar! Brandenburg behält einen großartigen Ministerpräsidenten und bleibt auf Kurs in eine bessere Zukunft. #EINBrandenburg #Brandenburgwahl #ltwbb — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) September 1, 2019

Die SPD in Brandenburg habe mit Gerechtigkeit, Zusammenhalt und einem entschiedenen Kampf gegen Rechts die Kernpunkte der Partei vertreten, sagte Schäfer-Gümbel. In Sachsen habe die Polarisierung zwischen CDU und AfD der SPD das Leben schwergemacht. SPD-Spitzenkandidat Martin Dulig habe dort die mit Abstand schwierigste Situation gehabt und seine Sache "großartig gemacht".

In den letzten Wochen hat die SPD in Brandenburg 10 Prozent aufgeholt und liegt deutlich vorn! Gruß an die @ostkurve — Hubertus Heil (@hubertus_heil) September 1, 2019

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin und Co-Parteichefin Manuela Schwesig wertete die Wahlergebnisse als Ausdruck der Polarisierung der Bevölkerung. "Wir wollen weiter auf die Wählerinnen und Wähler der AfD zugehen", sagte Schwesig. "Wir müssen ostdeutsche Interessen stärker wahrnehmen und vertreten", fügte Schwesig hinzu.

18.55 Uhr: Linnemann sieht trotz Kretschmer-Erfolg Redebedarf in der CDU

Unions-Bundestagsfraktionsvize Carsten Linnemann sieht trotz des Wahlerfolgs von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) Redebedarf für die Union auf Bundesebene. "Michael Kretschmer hat unheimlich gekämpft und rausgeholt, was rauszuholen war. Zudem spielt auch die positive Entwicklung, die das CDU-geführte Sachsen genommen hat, eine Rolle", sagte der CDU-Politiker.

"Aber der bundesweite Trend der CDU geht eben auch an Sachsen nicht vorbei. Ein Vertrauensverlust dieser Tragweite ist nicht mit ein paar Wochen Wahlkampf wieder wett zu machen. Auch wenn er noch so beherzt und couragiert geführt wird", sagte der Chef der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der Union.

18.54 Uhr: Habeck lobt Abschneiden der Grünen als "fantastisches Ergebnis"

Grünen-Chef Robert Habeck hat das Abschneiden seiner Partei bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg als "fantastisches Ergebnis" bewertet. Auch wenn Umfragen vor den Wahlen zwischenzeitlich auf ein noch besseres Abschneiden hingedeutet hatten, hätten die Grünen "das stärkste Ergebnis, das wir in beiden Ländern je hatten" erzielt, sagte Habeck.

In Brandenburg gaben nach Einschätzung Habecks auch Grünen-Wähler am Wahltag ihre Stimme für die SPD ab und in Sachsen für die CDU, um jeweils eine Mehrheit für die AfD zu verhindern. Mit Blick auf eine mögliche Koalition mit CDU und SPD in Sachsen sagte Habeck, die CDU habe in der Vergangenheit im Freistaat einen "sehr konservativen" Kurs verfolgt. Er erwarte nun, dass sich das ändere. Koparteichefin Annalena Baerbock forderte, es dürfe keine Gespräche mit der AfD geben.

18.52 Uhr: AfD-Chef Meuthen hoch zufrieden

Nach den ersten Zahlen zu den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen hat sich AfD-Bundeschef Jörg Meuthen sehr erfreut gezeigt. "Ich bin nicht nur zufrieden, ich bin hochzufrieden", sagte Meuthen im ZDF. "Viel besser kann es nicht laufen." Die AfD sei keine radikale und extreme Partei. In beiden Ländern konnte die AfD ersten Hochrechnungen zufolge starke Zugewinne einfahren.

30 Jahre nach dem Mauerfall ist das alte Parteiensystem Geschichte. Nicht-linke Mehrheiten gibt es NUR noch mit der #AfD. Jenseits von ihr gibt es nur schwache kunterbunte Bündnisse. Das ist die Realität, die AfD ist der Spielmacher. #ltwbb #ltwsn #Sachsen #brandenburg — Beatrix von Storch (@Beatrix_vStorch) September 1, 2019

18.51 Uhr: Klingbeil: Haben Regierugnsauftrag

Brandenburgs SPD-Generalsekretär Erik Stohn sieht in der Landtagswahl in Brandenburg einen Regierungsauftrag für seine Partei. "Also ich glaube: Wir haben jetzt einen ganz klaren Regierungsauftrag erhalten durch die Brandenburgerinnen und Brandenburger", sagte der Politiker am Sonntag im rbb. Die SPD hat bei der Landtagswahl in Brandenburg deutliche Verluste erlitten, sich aber knapp vor der AfD als Nummer eins behauptet. Ob es für ihren Machterhalt reicht, ist am Sonntagabend trotzdem zunächst unsicher.

18.42 Uhr: CDU-Ministerpräsident Kretschmer sieht Botschaft

Nach Ansicht von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) ist das Ergebnis der Landtagswahl mit einer Botschaft verbunden. "Das freundliche Sachsen hat gewonnen", sagte er bei der CDU-Wahlparty in Dresden. Die Menschen in Sachsen hätten erkannt, dass es darauf ankomme, wer stärkste Partei werde und den Regierungsauftrag bekomme, fügte er mit Blick auf die von der CDU distanzierte AfD hinzu.

"Das ist ein guter Tag für unser Land", sagte Kretschmer. "Nun geht es darum, eine Regierung zu bilden, die gut für unser Land ist." Die Gespräche und Koalitionsverhandlungen dazu brauchten etwas Zeit. "Wir gehen mit Demut an die Arbeit", so Kretschmer.

18.40 Uhr: Urban sieht sich in Sachsen als Wahlsieger

Jörg Urban, Spitzenkandidat der AfD in Sachsen, sieht seine Partei als Wahlsieger: "Heute ist ein historischer Tag. Unsere Partei, die erst sechs Jahre alt ist, hat die CDU-Hochburg Sachsen gehörig ins Wanken gebracht. (…) Die AfD ist heute der Wahlsieger."

18.37 Uhr: Grünen-Chef stellt klare Bedingungen

Robert Habeck, Vorsitzender der Grünen, stellt klare Bedingungen an eine mögliche Kenia-Koalition in Sachsen: "Ich hoffe, dass Herr Kretschmer jetzt genug Kraft im Kreuz hat, um klarzumachen, dass keine Zusammenarbeit und keine Tolerierung der AfD möglich ist."

18.36 Uhr: AfD-Spitzenkandidat in Brandenburg: "Jetzt geht es erst richtig los"

Die Brandenburger AfD hat nach den Worten ihres Spitzenkandidaten Andreas Kalbitz ihre selbstgesteckten Ziele erreicht. Ziel sei es gewesen, bei dieser Landtagswahl "20 plus x" zu erreichen, sagte Kalbitz bei der Wahlparty seiner Partei in Werder an der Havel. Dass die AfD laut Prognose nun wohl hinter der SPD liegt, sei zwar bedauerlich. Das Ergebnis zeige aber, dass sich die AfD dauerhaft als politische Kraft etabliert habe. Kalbitz sagte: "Gar nichts ist vorbei, jetzt geht es erst richtig los."

18.33 Uhr: Brinkhaus sieht nach Wahlen im Osten Nachholbedarf für Bundes-CDU

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) sieht nach den Landtagswahlen Nachholbedarf für seine Partei. Die CDU müsse Themen wie Klimaschutz, Wirtschaft und Sicherheit "besser kommunizieren und anpacken", sagte Brinkhaus in Berlin. Vorbild könne hier der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer sein, dessen CDU sich bei der Wahl in Sachsen als stärkste Kraft behauptete: "Wir müssen unser eigenes Ding machen wie Kretschmer", sagte Brinkhaus. Auch Generalsekretär Paul Ziemiak ist erleichtert.

Mit Freude und Erleichterung blicken wir auf das Ergebnis in #Sachsen. Wir bleiben stärkste Kraft. Damit haben die Wählerinnen und Wähler der #Union und @MPKretschmer den klaren Auftrag zur Regierungsbildung gegeben. #sltw19 @cdusachsen — Paul Ziemiak (@PaulZiemiak) September 1, 2019

18.25 Uhr: Kalbitz gibt sich selbstbewusst

Der AfD-Spitzenkandidat in Brandenburg, Andreas Kalbitz, ist sehr zufrieden mit dem Ergebnis seiner Partei: "Eines zeigt dieses Ergebnis, diese Prognose: Die AfD ist gekommen um zu bleiben. Es wird keine Politik um uns herum mehr möglich sein."

18.20 Uhr: Woidke reagiert mit Blick auf AfD-Ergebnis nüchtern

Auch SPD-Politiker Dietmar Woidke freut sich über den überraschend deutlichen Wahlsieg in Brandenburg. "Mir war es wichtig, dass Brandenburg in guten Händen bleibt", erklärt Brandenburgs Ministerpräsident in der ARD. "Es gibt nur eine Partei, den die Leute vertrauen: Das ist die Brandenburg-SPD." Mit Blick auf das starke Ergebnis der AfD und einer schwierigen Regierungsbildung zeigt sich Woidke nüchtern: "Es wird kompliziert."

Im ZDF zeigte sich Woidke erleichtert, dass die SPD in Brandenburg stärkste Partei bleibt: “Auf die Menschen in diesem Land zuzugehen, ist mein Ziel. Auch in den kommenden Jahren”, sagte er vor SPD-Anhängern.

18.13 Uhr: Kretschmer lässt sich bei CDU-Wahlveranstaltung feiern

Nach dem Wahlsieg der CDU in Sachsen spricht Michael Kretschmer auf der Wahlparty. "Das ist ein wirklich guter Tag für unser Land. Die größte Arbeit liegt aber noch vor uns. ", zeigt sich Sachsens Ministerpräsident zufrieden. "Wir wissen um die Verantwortung und gehen mit Demut an die Aufgabe. Es wird Gespräche und Koalitionsverhandlungen geben. Wir haben eine klare Mehrheit dafür. dass das Land der Zukunft zugewandt ist."

18.11 Uhr: Kenia-Koalition in Sachsen?

CDU-Ministerpräsident Reiner Haseloff spricht sich für eine Kenia-Koaliton in Sachsen aus. "Es gibt eine staatspolitische Verantwortung. Jetzt müssen die Parteien in der Mitte zusammenrücken."

18.06 Uhr: Gauland zufrieden mit Wahlergebnissen

AfD-Chef Alexander Gauland zeigt sich in einer ersten Reaktion auf die Landtagswahlergebnisse und Sachsen zufrieden. "Die CDU wurde in Brandenburg abgestraft", sagte Gauland. Das sei das Ergebnis schlechter Politik von CDU und SPD. "Das hat Michael Kretschmer in Sachsen besser gemacht."

18.02 Uhr: SPD deutlich vor der AfD in Brandenburg

Bei der Landtagswahl in Brandenburg liegt in der ersten Prognose die SPD von Ministerpräsident Woidke überraschend deutlich vor der AfD.

Das Ergebnis: SPD 27,5 Prozent, CDU 15,5 Prozent, Linke 11 Prozent, 22,5 Prozent, Grüne 10 Prozent, Freie Wähler 5 Prozent, FDP 4,8 Prozent.

Mehr zu den Ergebnissen.



18.00 Uhr: CDU gewinnt Landtagswahl in Sachsen

Die CDU hat die Landtagswahl in Sachsen laut der ersten Prognose gewonnen, die AfD kann deutlich zulegen.

Das Ergebnis: CDU 32 Prozent, Linke 10,5 Prozent, SPD 8 Prozent, AfD 27,5 Prozent. Grüne 9 Prozent, FDP 4,8 Prozent.

Mehr zu den Ergebnissen.

17.51 Uhr: Ein gutes Zeichen für die Sachsen-CDU

#Vorwahlumfrage von Infratest dimap in #Sachsen



Zufrieden mit der politischen Arbeit von...



Kretschmer (CDU): 71%

Merkel (CDU): 51%

Kramp-Karrenbauer (CDU): 17%



Dulig (SPD): 58%

Scholz (SPD): 40% — Deutschland wählt (@Wahlen_DE) September 1, 2019

17.39 Uhr: So geht es weiter

Um 18 Uhr schließen in Brandenburg und Sachsen die Wahllokale. Es folgen zugleich die ersten Prognosen in beiden Bundesländern, die sich auf Nachwahlbefragungen stützen. Dann wird ausgezählt und es folgt im Laufe des Abends die erste Hochrechnung. Je mehr Stimmen ausgezählt werden, desto genauer wird das Ergebnis im Laufe des Abends. Sind alle Stimmzettel ausgezählt, folgt am späten Abend das amtliche Endergebnis in Sachsen und Brandenburg.

17.24: Wie entstehen eigentlich die Prognosen?

17.20 Uhr: CDU mit Morgengruß vor der Wahl

Die CDU greift in Leipzig zu ungewöhnlichen Mitteln, um Wähler zu überzeugen: "An den Türen in der Schwedenhaus-Siedlung in Leipzig (Stadtteil Wiederitzsch) hing heut Morgen ein Gruß von der CDU", schreibt t.-online.de-Redakteurin Sarah Thust aus Leipzig – und schickt ein Foto von dem Werbegeschenk der Partei.

Am Morgen der Wahl hat die CDU den Wählern in Leipzig Tüten mit Brötchen an die Tür gehangen. (Quelle: Sarah Thust)



17.11 Uhr: Politiker-Floskeln auf Twitter

Während die Wahllokale noch geöffnet sind, üben sich Twitter-Nutzer schon mal im Auswerten der Ergebnisse: Auf der Social-Media-Plattform hat es das Hashtag #TwitternWie18Uhr unter die Trends geschafft. Die Idee: Die Nutzer posten Floskeln und Statements, mit denen Politiker die zu erwartenden Wahlergebnisse kommentieren könnten.



"Herr/Frau xy, Ihre Partei hat herbe Verluste einstecken müssen. Was haben Sie falsch gemacht?" -"Ach, also zunächst wollen wir doch mal feststellen: Wir sind die Gewinner dieser Wahl, denn ohne uns ist eine Regierungsbildung nicht möglich." #TwitternWie18Uhr — Nicole Diekmann (@nicolediekmann) September 1, 2019

„Als erstes möchte ich bei allen Mitgliedern bedanken, die in den letzten Wochen trotz der schwierigen Ausgangssituation ein tollen und engagierten Wahlkampf hingelegt haben.“#twitternwie18Uhr — Jakob 🇪🇺 Adler (@jakuuub) September 1, 2019

16.55 Uhr: Bleibt die CDU in Sachsen vor der AfD?

Mit Spannung wird in Dresden die erste Prognose um 18 Uhr erwartet. t-online.de-Parlamentsreporter Jonas Schaible ist bei der sächsischen CDU vor Ort.

16.43 Uhr: "Kein Millimeter nach rechts": Herbert Grönemeyer veröffentlicht Video auf Instagram

Angesichts der Landtagswahlen warnt Musiker Herbert Grönemeyer vor einem Rechtsruck im Land: "Es sind wieder Wahlen, demokratische Zeiten Politikern zu sagen, was man von ihnen hält: Ob man sie für gut hält oder schlecht hält. Fakt ist einfach: Dieses Land gehört nicht den Politikern, sondern dieses Land gehört uns. Wir tragen die Verantwortung. Und wir tragen auch die Verantwortung, dass sich kein Gedankengut breitmacht, das uns schon mal vor 80 Jahren in den Abgrund geführt hat. Deswegen, was ganz klar sein muss, was immer man denkt, was immer man fühlt, wie sauer man auch ist: kein‘ Millimeter nach rechts."

16.21 Uhr: Ist der SPD-Ministerpräsident Woidke noch der Richtige?

16.07 Uhr: Wahlbeteiligung in sächsischen Städten hoch

Die hohe Wahlbeteiligung zeichnet sich auch in den sächsischen Städten ab: Bis 14 Uhr lag die Wahlbeteiligung in Dresden bereits bei 61,9 Prozent, in Leipzig bei 49,3 Prozent und in Chemnitz bei 44 Prozent. Dies berichtet der MDR.

15.30 Uhr: Auch in Brandenburg höhere Wahlbeteiligung als 2014

Bei der Landtagswahl in Brandenburg zeichnet sich eine höhere Wahlbeteiligung ab als bei der jüngsten Abstimmung im Jahr 2014. Bis 14 Uhr hatten am Sonntag nach Angaben des Landeswahlleiters etwa 31,3 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Vor fünf Jahren waren es zu diesem Zeitpunkt nur 22,4 Prozent gewesen. Die abgegebenen Stimmen der Briefwählerinnen und Briefwähler seien dabei nicht berücksichtigt.

15.15 Uhr: Ein Drittel der Wahlberechtigten in Sachsen hat bereits abgestimmt

Bei der Landtagswahl in Sachsen haben bis zum Sonntagnachmittag mehr als ein Drittel aller Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Wie das Statistische Landesamt in Kamenz mitteilte, lag die Wahlbeteiligung um 14 Uhr bei 35,1 Prozent. Zum gleichen Zeitpunkt vor fünf Jahren hatten lediglich 23,1 Prozent der Sachsen gewählt. Am Ende lag die Wahlbeteiligung bei 49,1 Prozent.

Noch bis 18 Uhr sind die Wahllokale geöffnet.

14.30 Uhr: Rekordbeteiligung in Dresden: Schon jetzt haben mehr Menschen gewählt als vor fünf Jahren

In Dresden gaben bis 14 Uhr 61,9 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Das ist ein Rekord. Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren hatten bei Schließung der Wahllokale – um 18 Uhr – lediglich 57,2 Prozent der Berechtigten abgestimmt.

Auch in anderen Städten nahm die Wahlbeteiligung zu. In Leipzig hatte um 14 Uhr fast die Hälfte der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben: 49,5 Prozent – 2014 waren es zum gleichen Zeitpunkt noch 28 Prozent. Aus Chemnitz wurde ebenfalls eine deutliche Steigerung gemeldet.

14.00 Uhr: Prinzen-Sänger Krumbiegel: "Demokratie ist eine coole Lady"

Sebastian Krumbiegel, einer der Sänger der Popgruppe Die Prinzen, hat zum Einsatz für die Demokratie in Deutschland aufgerufen. "Die Demokratie ist eine coole Lady, die wir pflegen und erhalten müssen", sagte der gebürtige Leipziger in einer Sendung des Radiosenders hr3. "Es gibt Leute, die zur Wahl angetreten sind, die diese Demokratie bekämpfen", bedauerte Krumbiegel im "hr3-Sonntagstalk".

Unerträglich finde er, wenn Slogans wie "Wir sind das Volk" aus der Wendezeit in der DDR von 1989 heute missbraucht würden. "Wir wollten eine freie Gesellschaft, Offenheit und Mauern abreißen", erinnerte Krumbiegel an die damaligen Bürgerproteste. "Heute kämpfen Leute mit denselben Slogans von damals für das genaue Gegenteil: Ausgrenzen, gegen Minderheiten sein und Mauern aufbauen."

13.30 Uhr: Wahlbeteiligung in Sachsen bisher fast doppelt so hoch wie 2014

In Sachsen lag die Beteiligung an der Landtagswahl bis zum Mittag deutlich höher als bei der vergangenen Landtagswahl 2014. Bis 12.00 Uhr gaben nach Angaben der Landeswahlleiterin Carolin Schreck 26,2 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Vor fünf Jahren waren es zu diesem Zeitpunkt 14,9 Prozent.

"Hier gibt es nichts": Was Menschen im Osten Deutschlands kränkt und was die Leute in Orten stört, die zu AfD-Hochburgen wurden – eine Videoreportage. (Quelle: t-online.de)

11.18 Uhr: Woidke: "Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl"

In Forst in der Lausitz hat am Sonntagvormittag Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) seine Stimme bei der Landtagswahl abgegeben. Woidke zeigte sich zuversichtlich: "Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl." Am Abend werde die SPD "die Nase vorn" haben.

Die SPD in Brandenburg kämpft laut Umfragen mit der AfD um den ersten Platz. Beide Parteien erreichten in den Befragungen der vergangenen Monate gut 20 Prozent. Die SPD muss damit rechnen, ihr schlechtestes Ergebnis in Brandenburg seit der Wende einzufahren.

10.32 Uhr: "La Repubblica" sieht Landtagswahlen als Wendepunkt in Deutschland

Die italienische Zeitung "La Repubblica" kommentiert die Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg und schreibt: "Die Wahlen in zwei wichtigen Ländern der alten DDR markieren einen Wendepunkt. In Brandenburg und Sachsen sind die Parteien, die hier seit der Wiedervereinigung ununterbrochen regiert haben, in allen Umfragen eingebrochen.

Und in beiden Fällen ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der ultrarechten AfD mit den alten Volksparteien. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Rechte auch hier eine Massenpartei wird. Und ihr Erfolg wird die anderen zu einem Anti-Rechts-Bündnis zwingen, um an dem kategorischen Imperativ ,nie mit der AfD' festzuhalten."

9.49 Uhr: Kretschmer hat gewählt

Rund eine Stunde nach Öffnung der Wahllokale in Sachsen hat Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Sonntagmorgen gewählt. In Begleitung seiner Lebensgefährtin Annett Hofmann gab er seine Stimme in einem Wahllokal in Dresden ab. Der CDU in Sachsen droht nach den 39,4 Prozent bei der Wahl 2014 ein Absturz um bis zu zehn Prozentpunkte. In den Umfragen lag sie zuletzt aber wieder vorn.

Kretschmer selbst tritt im Wahlkreis Görlitz an; es ist unklar, ob er ihn gewinnen kann. Schärfster Konkurrent ist Sebastian Wippel von der AfD, der bei der Görlitzer Oberbürgermeisterwahl nur knapp dem CDU-Kandidaten Octavian Ursu unterlegen war.

8.00 Uhr: Die Wahllokale in Brandenburg und Sachsen sind geöffnet

Mit der Öffnung der Wahllokale haben am Sonntagmorgen in Brandenburg und Sachsen die Landtagswahlen begonnen. Rund 2,1 Millionen Wahlberechtigte in Brandenburg und 3,3 Millionen in Sachsen sind aufgerufen, das Parlament für die nächsten fünf Jahre zu wählen. Noch bis zum Abend können die Menschen ihre Stimmen abgeben, die Wahllokale schließen um 18 Uhr.

In Brandenburg treten elf Parteien an, auf den Landeslisten stehen die Namen von 416 Bewerbern. Wahlberechtigt sind alle Brandenburger Bürger ab 16 Jahren. Die Wähler dürfen zwei Kreuze machen. Mit der Erststimme wird ein Direktkandidat im jeweiligen Wahlkreis gewählt, mit der Zweitstimme oder der Landesstimme eine Partei. In Sachsen treten 19 Parteien an, auf den Landeslisten dieser Parteien stehen die Namen von insgesamt 439 Bewerbern. In jedem der insgesamt 60 Wahlkreise gibt es einen Direktkandidaten pro Partei. Die Wähler dürfen zwei Kreuze machen.

Den letzten Umfragen zufolge dürfte es vor allem in Brandenburg spannend werden. Die SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke lag in Erhebungen nur sehr knapp vor der AfD. In Sachsen lag die CDU von Ministerpräsident Michael Kretschmer laut Umfragen zwischen 29 und 31 Prozent und hatte damit einen kleinen Vorsprung auf die AfD.

7.33 Uhr: "Sonntagsfrage": Union baut Vorsprung im Bund aus

Vor den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen hat die Union dem "Sonntagstrend" von Emnid zufolge im Bund ihren Vorsprung gegenüber den Grünen weiter ausgebaut. In der von der "Bild am Sonntag" veröffentlichten Umfrage legt die CDU/CSU um zwei Prozentpunkte zu und kommt nunmehr auf 29 Prozent Zustimmung. Die zweitplatzierten Grünen fallen demnach um einen Prozentpunkt auf 22 Prozent.

Ebenfalls einen Prozentpunkt verlieren FDP und Linke. Sie rutschen in der Wählerzustimmung auf 7 Prozent ab. Die SPD verharrt bei 15 Prozent. Ebenfalls keine Änderungen gibt es bei der AfD, die wie in der Vorwoche auf 14 Prozent kommt.





Befragt wurden vom 22. bis 28. August 1.434 Menschen. Die Frage lautete: "Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?" Die Union hatte auch in einer am Samstag veröffentlichten Forsa-Umfrage der Sender RTL und N-TV zugelegt, kam aber hier nur auf 27 Prozent. Die Grünen lagen in dieser Erhebung bei 23 Prozent.

Ältere Meldungen laden