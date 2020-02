Newsblog zum CDU-Beben

AKK-Nachfolge: CSU-Chef Söder lehnt Kanzlerkandidatur ab

10.02.2020, 19:53 Uhr | AFP, mja, dpa, rtr, dpa-AFX

Annegret Kramp-Karrenbauer hat ihren Rückzug vom CDU-Parteivorsitz und ihren Verzicht auf die Kanzlerkandidatur erklärt. Ein möglicher Nachfolger winkt ab. Alle Informationen im Newsblog.

Die bisherige CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer will sich von ihrem Amt zurückziehen und auch auf die Kanzlerkandidatur für die Union verzichten. Sie wolle aber solange an der Parteispitze bleiben, bis ein Kanzlerkandidat der Union feststehe. Zuvor hatten Kritiker ihr mangelnde Führungsstärke vorgeworfen. Auslöser war die Wahl des FDP-Mannes Thomas Kemmerich ins Amt des Thüringer Ministerpräsidenten mit Stimmen der AfD.



20.08 Uhr: Das sagt die Presse zum Rücktritt der CDU-Chefin

18.41 Uhr: CSU-Chef Söder lehnt Kanzlerkandidatur ab

CSU-Chef Markus Söder lehnt eine Kanzlerkandidatur ab. "In Bayern ist mein Standort und mein Anker, ich bin bei den bayerischen Wählerinnen und Wählern im Wort", sagt er dem Bayerischen Rundfunk. Söder fordert eine Entscheidung über den Kanzlerkandidaten der Union "früher als nur im Laufe des Jahres". Zudem pocht er auf ein Mitspracherecht der CSU bei der Kür des Kandidaten.

18.34 Uhr: Umfrage: Mehrheit der Deutschen begrüßt Rückzug

Eine große Mehrheit der Bundesbürger findet einer Umfrage zufolge den Rückzug Annegret Kramp-Karrenbauers gut. Die CDU-Chefin hatte am Montag überraschend erklärt, sie verzichte auf die Kanzlerkandidatur der Union und werde auch den Parteivorsitz abgeben. Den Vorstoß befürworten 77 Prozent der Befragten, wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der RTL/ntv-Redaktion vom Montag ergab. Das gelte auch im gleichen Maße für die Anhänger der Unionsparteien.

17.14 Uhr: Merz oder Spahn: SPD-Chef hat einen Favoriten



Auf die Frage, ob er eine Präferenz für einen der beiden CDU-Politiker Jens Spahn oder Friedrich Merz habe, hat der SPD-Chef Norbert Walter-Borjans eine klare Antwort gegeben. Bei der dpa-Chefredaktionskonferenz in Berlin sagte er: "Wenn ich alles abwäge, eher Spahn. Dafür kenne ich Merz zu gut."

17 Uhr: Wie sich Merz die CDU der Zukunft vorstellt

Friedrich Merz war einst Kramp-Karrenbauers Konkurrent im Rennen um den Parteivorsitz. Nun bietet er ihr Unterstützung bei der Suche nach einem Nachfolger an und mahnt Besonnenheit an. Wie er sich die CDU in Zukunft vorstellt, hat er vor etwas mehr als einer Woche im Interview mit t-online.de skizziert.



Bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr traue er der Union ein Potenzial von "mindestens 35 Prozent der Stimmen" zu, sagte Merz in dem Interview. Die Grünen sieht er dabei als größten Rivalen der Union. Zusammenarbeit? Nicht ausgeschlossen. Allerdings definiert Merz eine Grenze: "da, wo die Grundlagen unserer Industriegesellschaft infrage gestellt werden."

16.44 Uhr: Thüringer AfD hofft auf Annäherung der CDU unter AKK-Nachfolger



Die Thüringer AfD-Fraktion verspricht sich vom angekündigten Rückzug der CDU-Bundeschefin Annegret Kramp-Karrenbauer eine Annäherung mit den Christdemokraten. "Wir erhoffen uns davon natürlich eine Öffnung der CDU in Richtung unserer Partei", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Torben Braga, am Montag in Erfurt. Kramp-Karrenbauer habe sich immer scharf von der AfD abgegrenzt. Sie hatte am Montag überraschend ihren Rückzug von der CDU-Spitze angekündigt.

Gleichzeitig kündigte Braga an, seine Fraktion wolle in der kommenden Woche darüber beraten, ob sie für eine weitere Ministerpräsidentenwahl einen eigenen Kandidaten stellen werde. Das sei noch nicht abschließend entschieden. Dass die AfD-Fraktion bei einer neuerlichen Wahl des Regierungschefs für Ramelow stimmen könnte, um ihn in Bedrängnis zu bringen, schloss Braga aus.

16.18 Uhr: Junge Union Hessen will Mitgliederumfrage für AKK-Nachfolge



Die Junge Union (JU) in Hessen fordert nach dem angekündigten Rückzug von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer eine Mitgliederbefragung zu ihrer Nachfolge. "Die CDU-Basis muss eine entscheidende Rolle bei der Wahl des neuen Parteivorsitzenden tragen", sagte der Landesvorsitzende der CDU-Jugendorganisation, Sebastian Sommer, am Montag in Wiesbaden. Erstmalig sollte auch die CSU-Basis bei der Nominierung des Kanzlerkandidaten einbezogen werden.

Sommer sprach sich für eine Online-Befragung der Mitglieder für beide Entscheidungen aus. Die Ergebnisse dieser Umfrage sollten vor dem Bundesparteitag veröffentlicht werden. Es müssen nun ein zügiges und geordnetes Verfahren für die Wahl des neuen Parteivorsitzenden gefunden werden. "Wir dürfen jetzt nicht den Weg der SPD gehen und in Selbstbeschäftigung versinken."

Der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hätten sich bereits als geeignete Kandidaten erwiesen, betonte der hessische JU-Chef. Gleichzeitig müsse auch die Kanzlerkandidatenfrage geklärt werden, da beide Ämter in eine Hand gehörten.

16.06 Uhr: Bleibt es beim Unvereinbarkeitsbeschluss?

Annegret Kramp-Karrenbauer besteht auf der Beschlusslage der CDU, wonach eine Zusammenarbeit mit AfD und Linken kategorisch ausgeschlossen wird. In den Ostverbänden mehrt sich der Widerstand dagegen. Thüringens CDU-Generalsekretär Raymond Walk hat in der Bundespartei eine Debatte darüber angemahnt. Dieser zwänge die CDU in "eine Zwangsjacke" und in "einen Schraubstock", sagte Walk am Montag in Erfurt. Er habe Signale auch aus anderen Ostverbänden der Partei, "dass man sich diesen Beschluss noch einmal anschauen sollte".

16 Uhr: Kretschmer fordert Besonnenheit in Kanzlerfrage

Sachsens Ministerpräsident und CDU-Chef Michael Kretschmer hat nach dem angekündigten Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer zu Besonnenheit aufgerufen. "Die Kanzlerkandidatur ist keine Frage, die jetzt sofort entschieden werden muss", teilte er am Montag in Dresden mit. Man brauche ein "geordnetes Verfahren für die Aufstellung des Unionskandidaten und für die Übergabe des Parteivorsitzes".

15.22 Uhr: Walter-Borjans: "Wenn es diese Kanzlerin nicht mehr gibt, stellen sich neue Fragen"



Auf die Frage, ob die SPD den Fortbestand der Koalition an die Kanzlerschaft Angela Merkels knüpfe, sagte Walter-Borjans, dies sei die Basis, auf deren Grundlage das Regierungsbündnis geschlossen worden sei. "Wenn es diese Kanzlerin nicht mehr gibt, dann stellen sich neue Fragen." Die SPD wolle weiterhin die im Koalitionsvertrag vereinbarten Aufgaben der Regierung erledigen sowie neue Punkte, "die wir jetzt besprechen".

15.05 Uhr: Walter-Borjans nennt Vorgänge in der CDU "sehr besorgniserregend"



Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans hat die Turbulenzen in der CDU als "sehr besorgniserregend" bezeichnet. "Die CDU befindet sich in einem Richtungsstreit, und sie ist seit längerem erkennbar führungslos", sagte er am Montag in Berlin. Die SPD habe "großen Respekt" vor der Entscheidung der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer, auf eine Kanzlerkandidatur zu verzichten und sich später auch von der Parteispitze zurückzuziehen. "Es ist auch ein konsequenter Schritt."



Man dürfe aber nicht unerwähnt lassen, "dass ihr Taktieren den rechten Kräften in der Partei erst den Raum gelassen hat, der die akute Krise der CDU heraufbeschworen hat", sagte Walter-Borjans. "Jetzt muss die CDU ihr Verhältnis zu Rechtsextremisten klären. Und sie muss vor allen Dingen auch klären, wie es mit den Kräften in der eigenen Partei bestellt ist, etwa mit der Werteunion, die sich offenbar diesen Kräften zum Teil jedenfalls öffnen wollen."



14.33 Uhr: Zeitlicher Rahmen bleibt unklar

Wann AKK tatsächlich aus dem Amt scheiden könnte, ließ sie damit offen. Sie betonte, man habe sich auf ein Verfahren geeinigt, um einen Kanzlerkandidaten zu bestimmen. Ein Parteitag solle die "programmatische Plattform", die "organisatorische Form" sowie inhaltliche und personelle Fragen klären. Wann dieser Parteitag stattfinden könnte, sagte AKK nicht.

14.25 Uhr: AKK bleibt CDU-Vorsitzende, bis Kanzlerkandidat gefunden ist



"Ich wusste, es wird eine schwierige Zeit", sagte Kramp-Karrenbauer im Konrad-Adenauer-Haus. Die letzten Jahre hätten das bestätigt. Sie unterstrich, sie werde den Prozess zur Findung eines Kanzlerkandidaten der Union zu Ende führen – und auch solange Parteivorsitzende bleiben. "Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur müssen in einer Hand liegen", sagte Kramp-Karrenbauer. Für sie sei gleichzeitig klar: Mit dem Verzicht auf eine eigene Kanzlerkandidatur könne sie die Suche nach einem Kandidaten freier gestalten.

14.20 Uhr: AKK tritt vor die Presse

Annegret Kramp-Karrenbauer hat ihre Entscheidung bekräftigt, dass die CDU mit AfD und Linken nicht zusammenarbeiten dürfe. Die AfD stehe gegen alles, was die CDU ausmache. "Jede Annäherung an die AfD schwächt die CDU", sagte Kramp-Karrenbauer. Doch auch mit der Linken dürfe die Union nicht kooperieren. Kramp-Karrenbauer sagte, sie spüre starke Fliehkräfte in der Gesellschaft. Die Frage der Kanzlerkandidatur schwäche die CDU in Zeiten, in denen das Land auf eine starke CDU angewiesen sei.



14.09 Uhr: FDP: Demokratische Parteien müssen taktische Spiele beenden

Als Konsequenz aus den politischen Turbulenzen in Thüringen und Berlin hat die FDP die anderen demokratischen Parteien aufgefordert, auf taktisches Agieren schnell zu verzichten. Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Marco Buschmann, sagte am Montag in Berlin, die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen habe gezeigt, dass die AfD ihre Stimmabgabe inzwischen offensiv als Waffe nutze, um den guten Ruf von Demokraten und das Vertrauen in sie zu zerstören.

"Wir werden alles dafür tun, dass dieser neue Übergang von Obstruktion zu aggressiver Destruktion von Demokratie und Parlamentarismus keinen Erfolg haben wird", sagte Buschmann. Die FDP hoffe, dass möglichst viele andere demokratische Kräfte dies genauso tun werden. In Thüringen müsse es schnell zu einer Übergangsregierung und dann rasch zu einer Neuwahl kommen.

13.44 Uhr: Kreise: Günther nennt Linke nicht so schlimm wie AfD

Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat die Linkspartei vor dem CDU-Vorstand als nicht so schlimm wie die AfD bezeichnet. Nach Angaben von Teilnehmern widersprach ihm Generalsekretär Paul Ziemiak daraufhin heftig. Das "Bollwerk gegen Links und Rechts muss stehen", das gehöre zum Kern der CDU, wurde Ziemiak zitiert. Unterstützung habe er, Ziemiak, dafür unter anderem vom hessischen Innenminister Peter Beuth erhalten. Beuth nannte die ultrakonservative CDU-Splittergruppe "Werteunion" nach diesen Angaben "Separatisten und Sektierer".

13.41 Uhr: Pressekonferenz verzögert sich

Die zunächst für 13.30 Uhr angekündigte CDU-Pressekonferenz verzögert sich.

13.25 Uhr: Jetzt äußert sich Kramp-Karrenbauer

Mit Spannung werden die Worte von Annegret Kramp-Karrenbauer erwartet. In wenigen Minuten soll es soweit sein.

13.20 Uhr: Amthor warnt vor "Spaltungsdebatten"

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor hat seine Partei vor "Spaltungsdebatten" gewarnt. Die personelle Aufstellung der CDU müsse jetzt zügig und grundsätzlich geklärt werden. "Dabei warne ich vor dem Befeuern inhaltlicher Spaltungsdebatten. Gerade in diesen turbulenten Tagen dürfen wir den Gegner nicht in den eigenen Reihen suchen, sondern müssen geschlossen zusammenstehen."





Meinung zu Kramp-Karrenbauers Rückzug: Kopflos, führungslos, schamlos



12.43 Uhr: CDU-Mitgliederbeauftragter: CDU muss AfD "runterkämpfen"

Der CDU-Mitgliederbeauftragte Henning Otte hat mehr Führung in seiner Partei verlangt. "Die CDU braucht jetzt einen Vorsitz, der mit eigener Persönlichkeit eine Richtung vorgeben kann, Führung zeigt", sagte Otte am Montag am Rande der Sitzungen der Parteispitze in Berlin. Die CDU müsse als Partei wieder mehr Profil gewinnen, um sich selbst stark zu machen "und die AfD 'runterzukämpfen". Die linken und rechten politischen Ränder müssten gleichermaßen politisch bekämpft werden.

In der Sitzung hatte Otte nach Angaben von Teilnehmern gesagt, die AfD dürfe nicht weiter das erprobte parlamentarische System in Deutschland zerstören. Die Entscheidung von Kramp-Karrenbauer sei hart, aber konsequent. Sie mache den Weg frei für einen notwendigen stabilen Kurs. Entscheidungen müssten jetzt zügig herbeigeführt werden.

12.26 Uhr: Kreise: Merkel bedauert AKKs Entscheidung

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Entscheidung von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer bedauert, nicht als Kanzlerkandidatin und auch nicht erneut als Parteivorsitzende anzutreten. Aus Teilnehmerkreisen hieß es am Montag aus der Sitzung des CDU-Vorstands weiter, es habe nach erklärenden Worten Kramp-Karrenbauers großen Applaus und Dankbarkeit gegeben. Offen blieb zunächst weiterhin, ob der regulär für Anfang Dezember geplante Wahlparteitag der CDU vorgezogen wird, um eine neue Parteispitze zu wählen und den Kanzlerkandidaten zu klären.

12.18 Uhr: Söder blickt auf "vertrauensvolle Zusammenarbeit" zurück

Wie manch anderer zollte auch CSU-Chef Markus Söder AKK für ihre Entscheidung Respekt, bedauerte ihren Schritt aber zugleich. Auch Twitter schrieb der bayerische Ministerpräsident: "Denn wir arbeiten sehr vertrauensvoll zusammen. Aber es ist jetzt notwendig, die inhaltliche und personelle Aufstellung der CDU grundsätzlich zu klären."

Ich habe großen Respekt für die Entscheidung von @akk - auch wenn es mir leid tut. Denn wir arbeiten sehr vertrauensvoll zusammen. Aber es ist jetzt notwendig, die inhaltliche und personelle Aufstellung der #CDU grundsätzlich zu klären. — Markus Söder (@Markus_Soeder) February 10, 2020

11.53 Uhr: Grünen-Chefin: "Dramatische Situation fürs Land"

Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat von einer "dramatischen Situation" für das Land gesprochen. Baerbock sagte der Deutschen Presse-Agentur am Montag, durch die Ankündigung des Rückzugs von Kramp-Karrenbauer sei nichts gelöst. "Es gibt die Gefahr, dass ein noch größeres Machtvakuum entsteht. Die Union muss klären, wie sie unter diesen Bedingungen eine stabile Regierung tragen kann. Alle Parteien sind jetzt gefragt, nicht parteistrategisch zu taktieren, sondern eine klare Brandmauer gegen die AfD hochzuhalten." Die instabile Situation in Thüringen dürfe nicht auf Deutschland übergreifen.

11.36 Uhr: Rückhalt für AKK aus dem Saarland

Die SPD-Vorsitzende aus dem Saarland, der Heimat Annegret Kramp-Karrenbauers, unterstützt AKKs Entscheidung. "Sie übernimmt Verantwortung und scheut auch harte persönliche Schritte nicht", schrieb Anke Rehlinger auf Twitter. "So kenn ich sie." Die CDU brauche jetzt Orientierung und Verlässlichkeit.

Respekt für Entscheidung von @akk, sie übernimmt Verantwortung & scheut auch harte persönliche Schritte nicht. So kenn ich sie. CDU braucht Orientierung & Verlässlichkeit. Kein Demokrat hat Interesse an CDU, die nach rechts kippt. SPD arbeitet besonnen: Grundrente, Industrie, etc — Anke Rehlinger (@AnkeRehlinger) February 10, 2020

11.31 Uhr: CDU-Außenpolitiker: "Bin komplett fassungslos"

Der CDU-Außenpolitiker Elmar Brok hat gegenüber der "Bild"-Zeitung mit Bestürzung auf den Rückzug Annegret Kramp-Karrenbauers reagiert. "Ich bin komplett fassungslos. Mit ihrem Schritt macht AKK Menschen zu Siegern, die keine Sieger sein dürfen: die AfD und Mike Mohring. Es ist dabei völlig unerheblich, ob sie noch den Rückhalt der Kanzlerin hatte – es geht um die gesamte Partei! Es herrscht nun die komplette Orientierungslosigkeit. So etwas habe ich in all den Jahrzehnten noch nicht erlebt." Auch vor Kameras hatte sich Brok am Montag eindeutig zu der Entscheidung geäußert.

"Mir ist nur noch schlecht": Der Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer kam nicht bei allen Parteikollegen gut an, CDU-Bundesvorstand Elmar Brok fand klare Worte.

11.25 Uhr: Forsa-Chef: Laschet hat bessere Chancen als Merz

Der Meinungsforscher Manfred Güllner hält Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidenten Armin Laschet nach dem Verzicht von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer für den aussichtsreichsten Kanzlerkandidaten der Union. "Von seinem politischen Kurs und der Akzeptanz in der Mitte her wäre Laschet der richtige Kandidat", sagte der Chef des Forsa-Instituts am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. "Laschet ist beliebt, müsste sich aber profilieren als jemand, der auch Kanzler kann." Ihm sei am ehesten zuzutrauen, für die Union Wähler von den Grünen zurückzuholen und eine weitere Abwanderung zu verhindern.

Dem ehemaligen CDU-Fraktionsvorsitzenden Friedrich Merz traut Güllner das eher nicht zu. "Ich habe meine Zweifel, ob Merz ein geeigneter Kandidat ist", sagte er. "Er ist im Augenblick der Liebling der AfD-Anhänger." Dort sei er populärer als die AfD-Fraktionschefs Alexander Gauland und Alice Weidel. "Die Gefahr ist, dass bei einem Kandidaten Merz die Wähler der liberalen Mitte weiter in Richtung Grüne wechseln", sagte der Meinungsforscher. "Auf der rechten Seite lassen sich nur leichte Gewinne erzielen, die das nicht ausgleichen können. Merz dürfte einen zu weichen Kurs gegenüber rechts fahren."





11.18 Uhr: Gabriel erwartet vorzeitige Bundestagswahlen

Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel sieht die große Koalition in der Krise. Die Bundesregierung sei nach dem SPD-Kandidatenwettbewerb zum zweiten Mal in kurzer Zeit paralysiert. "Ich vermute, es dauert nicht mehr lange, dann gibt es Neuwahlen", sagte Gabriel der "Bild"-Zeitung am Montag.

Der Rückzug vom Parteivorsitz sei "die logische Konsequenz", so Gabriel. Sie habe sich in Thüringen nicht durchsetzen können. Der CDU bescheinigt Gabriel Gespaltenheit. Die Flügel drifteten zu sehr auseinander. "Wir erleben das Ende der zweiten großen Volkspartei in Deutschland."

11.10 Uhr: Kreise: Kramp-Karrenbauer will Kanzlerkandidaten-Prozess leiten – Unterstützung aus Präsidium



Sie will weiter mitmischen: CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat deutlich gemacht, dass sie den Prozess zur Einigung auf einen gemeinsamen Unions-Kanzlerkandidaten führen will. Der Kandidat oder die Kandidatin solle dann auch Nachfolger im CDU-Vorsitz werden, machte Kramp-Karrenbauer am Montag nach Angaben von Teilnehmern im Parteipräsidium klar. Für diese Ankündigung habe sie große Unterstützung des Präsidiums erhalten. Unklar war zunächst, ob das bedeutet, dass der eigentlich für Anfang Dezember in Stuttgart geplante Wahlparteitag der CDU vorgezogen werden soll.



11.05 Uhr: Friedrich Merz gibt sich zurückhaltend

Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat sich zunächst zurückhaltend zur Lage in der CDU nach dem angekündigten Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer als Parteichefin geäußert. "In so einer Situation ist kluges Nachdenken wichtiger, als schnell zu reden", ließ der CDU-Politiker am Montag seinen Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilen. Der 2018 gegen Kramp-Karrenbauer bei der Wahl zum Parteivorsitz unterlegene Merz gilt nach wie vor als möglicher CDU-Chef und Kanzlerkandidat. Er hat sich beide Entscheidungen bislang offengehalten.

11.01 Uhr: Altmaier: "Ungewöhnlich ernste Situation für CDU"

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat den ankündigten Rücktritt von Annegret Kramp-Karrenbauer vom CDU-Vorsitz als "ungewöhnlich ernste Situation für die CDU, für alle in der CDU" bezeichnet. Vor einer Sitzung des Parteivorstands in Berlin wollte sich Altmaier am Montag darüberhinaus nicht weiter zum Thema äußern: "Es geht um unsere Zukunft als moderne Volkspartei der Mitte. Deshalb bitte ich um Verständnis, dass wir jetzt zunächst die Sitzung des Bundesvorstands und die Erklärung der Parteivorsitzenden abwarten", sagte er.

10.52 Uhr: Ralf Stegner: CDU darf nicht über Rechtsruck spekulieren



Der schleswig-holsteinische SPD-Politiker Ralf Stegner hat die CDU davor gewarnt, weiter über eine mögliche Annäherung zur AfD zu spekulieren. "Jede 'Normalisierung' zwischen den Konservativen und den Rechtsradikalen von der AfD berührt das Fundament unserer parlamentarischen Demokratie", twitterte Stegner.

Spekulationen über Rechtsruck bei der Union nach angekündigtem Rückzug von @akk

Wenn CDU klug ist, vermeidet sie das.

Jede „Normalisierung“ der Beziehungen zwischen den Konservativen und den Rechtsradikalen von der AfD berührt das Fundament unserer parlamentarischen Demokratie. — Ralf Stegner (@Ralf_Stegner) February 10, 2020

10.45 Uhr: SPD-Politiker: Laschet muss CDU-Vorsitz beanspruchen – "sonst ist er ein Papiertiger"

Der SPD-Politiker und Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann hat CDU-Vize Armin Laschet aufgefordert, sich nach dem angekündigten Rückzug Annegret Kramp-Karrenbauers vom Parteivorsitz zu seinen Ambitionen zu äußern. "Jetzt muss Laschet den Vorsitz beanspruchen, sonst ist er ein Papiertiger", sagte Oppermann den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Dienstagsausgaben).

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet ist neben dem einstigen Unions-Fraktionschef Friedrich Merz und Gesundheitsminister Jens Spahn als künftiger CDU-Chef im Gespräch. Er gilt auch als möglicher Anwärter auf die Kanzlerkandidatur der Union.

Oppermann zeigte sich in den Funke-Zeitungen überrascht, dass Kramp-Karrenbauer direkt nach dem Thüringen-Desaster der Partei ihren Rückzug von CDU-Vorsitz und einer möglichen Kanzlerkandidatur ankündigt. "Sie hätte auch cool bleiben und Markus Söder als Kanzlerkandidat vorschicken können, so wie es einst Angela Merkel mit Edmund Stoiber getan hat", sagte der SPD-Politiker in Anspielung auf die Kanzlerkandidatur Stoibers 2002.

10.36 Uhr: Spahn: "Großer Respekt vor der Entscheidung"



Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat Annegret Kramp-Karrenbauer Respekt für ihre Entscheidung zum Rückzug gezollt. "Ich habe großen Respekt vor dieser unerwarteten Entscheidung", twitterte Spahn. "Die Trennung von Parteiführung und Kanzleramt war eine schwierige Situation." Es sei das Verdienst Kramp-Karrenbauers, CDU und CSU "wieder zusammengeführt zu haben". "Der Zusammenhalt unserer Partei muss auch jetzt unsere Leitschnur sein", schrieb Spahn.



Ich habe großen Respekt vor dieser unerwarteten Entscheidung. Die Trennung von Parteiführung und Kanzleramt war eine schwierige Situation. Es ist @akk’s Verdienst, CDU und CSU wieder zusammengeführt zu haben. Der Zusammenhalt unserer Partei muss auch jetzt unsere Leitschnur sein. — Jens Spahn (@jensspahn) February 10, 2020

10.32 Uhr: Ziemiak verteidigt AKK gegen Kritik in Thüringer Krise



CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer in der Thüringer Regierungskrise gegen den Vorwurf mangelnden Durchsetzungsvermögens verteidigt. "Am Ende wird immer auf die Parteivorsitzende gezeigt, aber ich finde, sie hat sich sehr eingesetzt", sagte er am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". Kramp-Karrenbauer habe sich Zeit für die CDU-Abgeordneten in Thüringen genommen und ihnen zugehört, aber auch "ihre klaren Positionen noch mal deutlich gemacht". Am Ende habe man sich auf ein gemeinsames Verfahren verständigt. "Ich habe eine Vorsitzende erlebt, die für ihre Grundüberzeugung ganz intensiv eintritt", kommentierte Ziemiak.



10.30 Uhr: Kreise: Kramp-Karrenbauer hat Vertreter nicht vorab informiert

Die CDU-Spitze ist von der Entscheidung der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer überrascht worden, nicht erneut für den Parteivorsitz anzutreten und auf die Kanzlerkandidatur zu verzichten. Bei einem Treffen mit ihren Stellvertretern am Sonntagabend habe Kramp-Karrenbauer ihren Schritt nicht angedeutet, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Parteikreisen. In der Sitzung des Parteipräsidiums sei Kramp-Karrenbauer Dank und viel Respekt für ihre Arbeit ausgesprochen worden. Zunächst hätten die Teilnehmer der morgendlichen Sitzung mit Schweigen auf die Ankündigung der CDU-Chefin reagiert.

Aus diesen Kreisen hieß es weiter, Kramp-Karrenbauer werde die CDU so lange führen, bis ein Kanzlerkandidat oder eine Kanzlerkandidatin gewählt worden sei. Kramp-Karrenbauer habe mit ihrem Schritt verhindern wollen, dass es eine ähnliche Entwicklung in der CDU gebe wie im vergangenen Jahr um die damalige SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles. Demnach hat Kramp-Karrenbauer auch wegen der Diskussion über ihr Verhalten in der Thüringen-Krise in der vergangenen Woche befürchtet, immer stärker in eine Abwärtsspirale zu kommen, aus der sie sich nicht mehr würde befreien könne.

10.25 Uhr: Gauland sieht Chancen für Zusammenarbeit von AfD und CDU

AfD-Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland hat den angekündigten Rückzug von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer begrüßt und sieht nun Chancen für eine Annäherung der beiden Parteien. "Es ist völlig unsinnig und realitätsfern, auf Dauer nicht mit der AfD zusammenarbeiten zu wollen", erklärte Gauland am Montag in Berlin. Er fügte hinzu: "Ihre parteiinterne Politik der Ausgrenzung gegenüber unserer demokratischen Bürgerpartei hat sie nicht durchsetzen können." Teile der AfD werden als Verdachtsfall vom Verfassungsschutz überprüft. Zahlreiche Mitglieder haben Verbindungen in die rechtsradikale Szene.

Kramp-Karrenbauer habe "die CDU mit ihrem Ausgrenzungskurs ins Chaos gestürzt", sagte Gauland weiter. Mit Blick auf Thüringen betonte er, wenn die Union lieber Politiker der Linken "in Staatsämter hieven will als mit uns auch nur zu reden, verabschiedet sie sich aus dem bürgerlichen Lager".

10.20 Uhr: Von Storch hält AKK für ein Bauernopfer

Die AfD-Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Parteivorsitzende Beatrix von Storch hat Annegret Kramp-Karrenbauers Rückzug als vorgeschützt interpretiert. Verantwortung für die Lage trage Bundeskanzlerin Angela Merkel, twitterte von Storch. Die Union müsse sich nun für eine Richtung entscheiden – hin zur Linken oder hin zur AfD.

#AKK ist doch nur ein Bauernopfer. Verantwortung für die Lage trägt #Merkel. Die CDU braucht einen inhaltlichen Neuanfang- und dafür braucht es den Merkelrücktritt. Die Union muss über ihre Richtung entscheiden: gen #Linke oder #AfD. https://t.co/67oY0YIO4T — Beatrix von Storch (@Beatrix_vStorch) February 10, 2020

10.15 Uhr: Auch aus der SPD Warnungen vor Rechtsruck der CDU



In der SPD gibt es nach dem angekündigten Rückzug Annegret Kramp-Karrenbauers vom CDU-Vorsitz Befürchtungen wegen eines drohenden Rechtsrucks der Partei. SPD-Vorstandsmitglied und Außen-Staatsminister Michael Roth nannte die Entwicklungen in der CDU im Internetdienst Twitter am Montag "beunruhigend".



Es werde jetzt "noch ungewisser, ob anständige Demokratinnen und Demokraten parteiübergreifend zusammenstehen im Kampf für Demokratie und gegen Nationalismus", schrieb Roth weiter. Er spielte damit offensichtlich auf Äußerungen einiger CDU-Politiker an, die das Nein der Partei zu einer Zusammenarbeit mit der AfD infrage stellen.



10.08 Uhr: Kipping fürchtet nach AKK-Rückzug Rechtsruck bei der CDU



Linken-Parteichefin Katja Kipping hat die Befürchtung geäußert, dass die CDU nach dem angekündigten Rückzug ihrer Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer Kurs auf eine Koalition mit der AfD nimmt. "AKKs Verdienst war, dass sie die Abgrenzung der Union nach rechts gehalten und damit die Seele der Union bewahrt hat", sagte Kipping am Montag der Nachrichtenagentur AFP in Berlin.

"Der Kampf um AKKs Nachfolge wird eine Richtungsauseinandersetzung", fügte die Linken-Vorsitzende hinzu. Komme nun Friedrich Merz, "dann wird die CDU bald mit der AfD koalieren". Zuvor war bekannt geworden, dass Kramp-Karrenbauer nach den Querelen um Thüringen den Parteivorsitz in absehbarer Zeit abgeben und auf die Kanzlerkandidatur verzichten will.

10 Uhr: Merkel will AKK als Verteidigungsministerin behalten

Bundeskanzlerin Angela Merkel will Annegret Kramp-Karrenbauer (beide CDU) auch nach deren angekündigten Rückzug vom Parteivorsitz im Kabinett behalten: In der Sitzung des CDU-Präsidiums am Montagmorgen habe sich die Kanzlerin ausdrücklich dafür ausgesprochen, dass Kramp-Karrenbauer im Amt der Bundesverteidigungsministerin bleibe, erfuhr AFP aus Parteikreisen. Merkel habe der scheidenden CDU-Vorsitzenden "großen Dank ausgesprochen".