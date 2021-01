LIVENewsblog zur Amtseinführung

Biden unterzeichnet erste Dokumente als US-Präsident

20.01.2021, 20:13 Uhr | AFP, dpa, rtr, t-online

Joe Biden ist neuer Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Der 78-Jährige legte den Amtseid unter freiem Himmel am Kapitol in Washington ab. Auchs Stars wie Lady Gaga und Jennifer Lopez traten auf. (Quelle: Reuters)

Joe Biden ist der 46. Präsident der Vereinigten Staaten. Bei der Vereidigungszeremonie rief er zu gesellschaftlichem Frieden auf. Verfolgen Sie die Veranstaltung hier im Livestream.

Den 20. Januar haben viele Amerikaner sehnsüchtig erwartet: Demokrat Joe Biden wird als neuer Präsident der USA vereidigt. Er konnte sich bei der Wahl im November 2020 gegen Donald Trump durchsetzen. Trotz Bemühungen des früheren Präsidenten, die Wahl ohne Beweise für Betrug für ungültig erklären zu lassen, wird Biden an diesem Tag vereidigt.









Jetzt live: Verfolgen Sie Joe Bidens Amtseinführung im Livestream und t-online-Liveticker

19.25 Uhr: Joe Biden hat an der Unterzeichnungszeremonie im Kapitol teilgenommen. Dabei hat der Präsident drei Dokumente unterzeichnet:

1. Die Proklamation des "Inauguration Day"

2. Norminierung der Kabinettsposten

3. Nominierungen der unteren Kabinettspositionen

Präsident Biden unterzeichnet drei Dokumente. (Quelle: AP/dpa)



18.32 Uhr: Die Amtseinführung ist beendet. US-Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris verlassen die Plattform.

18.27 Uhr: Es folgen weitere Reden von Vertretern von gesellschaftlichen und christlichen Institutionen.



18.25 Uhr: Biden hat seinen Vorgänger Donald Trump in seiner ersten Rede als US-Präsident nicht namentlich erwähnt. Er ging in seiner Rede lediglich auf zahlreiche Themen ein, bei denen er indirekt Bezug zu Trumps Stil als Regierungschef nahm. Auch Trump hatte in seinen Abschiedsbotschaften als scheidender Präsident Biden nicht beim Namen genannt.

18.21 Uhr: Biden spricht die Erstürmung des Kapitols Anfang Januar an, als "ein gewalttätiger Mob dachte, er könne durch Gewalt den Willen des Volkes zum Schweigen bringen". Und weiter: "Dies ist nicht passiert, es wird nie passieren. Nicht heute, nicht morgen, nicht jemals."

18.18 Uhr: Damit endet die Antrittsrede des US-Präsidenten Joe Biden. Jetzt singt Country-Star Garth Brooks "Amazing Grace".

18.16 Uhr: Eine der größten Herausforderungen sieht der neue US-Präsident in der Bewältigung der Corona-Krise. "Wir können das todbringende Virus besiegen." Die USA müssten der Pandemie geschlossen als Nation begegnen.

18.15 Uhr: Auch in der Außenpolitik will die neue US-Regierung einen anderen Weg gehen. Die USA können wieder zur führenden Kraft für das Gute in der Welt werden, so Biden.

18.13 Uhr: In der Rede wird immer wieder deutlich, dass Biden eine Kehrtwende zu Trumps Politik möchte: "Wir müssen die Kultur ablehnen, in der Fakten manipuliert und sogar fabriziert werden", sagt Biden. In den vergangenen Jahren wurde die gesellschaftliche Debatte in den USA zunehmend von groben Falschdarstellungen und auch Lügen beeinflusst, verbreitet auf sozialen Plattformen, in Medien und auch von Politikern.

18.10 Uhr: Jeder Amerikaner habe die Pflicht, "die Wahrheit zu verteidigen und die Lügen zu besiegen", erklärt Biden.

18.07 Uhr: Der US-Präsident appelliert immer wieder an die Einigkeit des Landes: "Ich werde der Präsident aller Amerikaner, aller Amerikaner sein", betont Biden. Er könne die Sorgen vieler Menschen verstehen, aber man müsse nun mehr Einheit zeigen. "Wir müssen den inneren Bürgerkrieg beenden."

18.04 Uhr: Die USA haben in "diesem Winter der Bedrohungen" viel tun, viel zu reparieren, viel wiederherzustellen, sagt Biden. Er ruft zu mehr Versöhnlichkeit und zu einem Neuanfang auf. "Wir müssen das hinter uns lassen, Meinungsverschiedenheiten dürfen nicht zu einem totalen Krieg führen. Die Vereinigten Staaten sind besser als das."

18.01 Uhr: Biden ruft zum Vorgehen gegen Rassismus, inländischen Terrorismus und weißes Herrschaftsdenken auf. "Heute, an diesem Januartag, bin ich mit meiner ganzen Seele dabei: Amerika zusammenbringen, die Menschen vereinen, unsere Nation vereinen", sagt Biden. "Und ich rufe alle Amerikaner auf, sich mir anzuschließen."

17.58 Uhr: "Heute feiern wir den Triumph nicht eines Kandidaten, sondern der Demokratie. Der Wille des Volkes wurde gehört und der Wille des Volkes wurde beachtet. Wir haben wieder gelernt, dass Demokratie kostbar ist, sie ist zerbrechlich. Und zu dieser Stunde, meine Freunde, hat sich Demokratie durchgesetzt. "

17.55 Uhr: Biden bedankt sich bei allen Vorgängern im Amt des US-Präsidenten, die am heutigen Tag anwesend sind. Damit schließt er Donald Trump eindeutig aus, der nicht an der Amtseinführung teilnehmen wollte.

17.52 Uhr: Biden beginnt mit seiner Antrittsrede. "Das ist der Tag Amerikas, der Tag der Demokratie und der Tag des Neuanfangs", beginnt Biden. "Die Demokratie ist zerbrechlich, aber sie hat gesiegt."

17.48 Uhr: Jetzt kommt der Hauptteil der Veranstaltung. Joe Biden wird als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Die USA haben einen neuen Präsidenten.

17.44 Uhr: Der nächste Popstar ist an der Reihe, es singt Jennifer Lopez.

17.41 Uhr: Kamala Harris wird nun als Vizepräsidentin vereidigt. "Ich werde treulich dieses Amt verwalten, das ich antreten werde. So wahr mir Gott helfe", schwört Harris. Damit haben die USA nun erstmals eine Frau im Amt der Vizepräsidentin.

17.37 Uhr: Die Popsängerin Lady Gaga singt die amerikanische Nationalhymne.

17.24 Uhr: Vor dem US-Kapitol hat die Zeremonie zur Amtseinführung des neuen Präsidenten Joe Biden und seiner Stellvertreterin Kamala Harris begonnen. Zahlreiche Ehrengäste nahmen am Mittwoch an der Feier an der Westseite des Kongressgebäudes teil, unter ihnen die früheren Präsidenten Barack Obama, George W. Bush und Bill Clinton. Außerdem erschienen der scheidende Vizepräsident Mike Pence, Parlamentarier, künftige Minister und weitere wichtige Persönlichkeiten.

Harris und Biden werden nacheinander ihren Amtseid ablegen. Biden wird dann seine Antrittsrede als 46. Präsident der US-Geschichte halten. Sie wird das Motto der Zeremonie, "Amerika vereint", widerspiegeln: Biden hat versprochen, das tief gespaltene Land zu versöhnen und politische Gräben zu überwinden.

Biden: "Ich liebe dich, Jilly"

Kurz vor seiner Vereidigung hat Joe Biden einen bewegenden Tweet an seine Ehefrau Jill gerichtet. Der designierte US-Präsident schrieb: "Ich liebe dich, Jilly, and ich könnte nicht dankbarer dafür sein, dass du bei der anstehenden Reise an meiner Seite bist."

Gäste trudeln am US-Kapitol ein

Die Amtseinführung des Präsidenten findet in diesem Jahr mit deutlich weniger Publikum als gewöhnlich statt. Dennoch wohnen ausgewählte Gäste der Zeremonie vor Ort bei, wie zum Beispiel der ehemalige US-Präsident Barack Obama und seine Ehefrau Michelle.

Der ehemalige Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle kommen vor Beginn der Zeremonie zur Amtseinführung des designierten Präsidenten Biden vor dem US-Kapitol in Washington an. (Quelle: Melina Mara/Pool The Washington Post/AP/dpa)



Kamala Harris (r) und ihr Ehemann: Harris wird Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten.

Die künftige Vizepräsidentin Kamala Harris (r) und ihr Mann Doug Emhoff: Harris ist die erste schwarze Frau, die US-Vizepräsidentin wird. (Quelle: Kevin Lamarque/Reuters)



Der frühere US-Präsident Bill Clinton und seine Frau Hillary treffen am Kapitol ein:

Der frühere US-Präsident Bill Clinton und seine Frau Hillary treffen am US-Kapitol ein, um an der Vereidigungszeremonie teilzunehmen. (Quelle: Brendan Mcdermid/Reuters)



Der frühere US-Präsident George W. Bush und seine Frau Laura nehmen ebenso an der Vereidigung teil:

Der frühere US-Präsident George W. Bush und seine Frau Laura bei der Vereidigungszeremonie. (Quelle: Kevin Lamarque/Reuters)



Trump ist in Florida angekommen

Der scheidende US-Präsident Donald Trump ist kurz vor der Amtseinführung seines Nachfolgers Joe Biden an seinem Wohnort in Florida angekommen. Trump, der als erster Präsident seit 1869 der Zeremonie zur Machtübergabe fernbleibt, hatte das Weiße Haus am Morgen verlassen.



Die Präsidentenmaschine landete in Palm Beach, wo Trumps Club-Resort Mar-a-Lago liegt, knapp eine Stunde vor Ablauf seiner Amtszeit. Auf dem Weg zum Auto reagierte er nicht auf Fragen von Reportern. Vor dem Abflug hatte Trump in einer kurzen Ansprache von Erfolgen seiner Präsidentschaft gesprochen. Er hat sich wochenlang geweigert, die Niederlage gegen Biden einzuräumen.

Kurz vor Bidens Amtseinführung: Bombendrohung am Supreme Court



Der höchste amerikanische Gerichtshof, der US-Supreme Court, hat am Mittwochmorgen (Ortszeit) eine Bombendrohung erhalten – nur eine Stunde vor der Amtseinführung des neuen Präsidenten Joe Biden. Das berichten die "Washington Times" und der Fernsehsender NBC. Der Supreme Court liegt in direkter Nähe zum Kapitol, das Trump-Anhänger Anfang Januar gestürmt hatten.



Zunächst war berichtet worden, dass das Gerichtsgebäude evakuiert werde. Eine Reporterin von CNN berichtete aber kurz darauf unter Berufung auf eine Mitarbeiterin des Gerichts: Es habe eine Bombendrohung gegeben, das Gebäude sei aber nicht evakuiert worden.

Twitter-Fehde: So bissig verabschiedet Greta Thunberg Trump

Mehrfach schoss Trump auf Twitter hart gegen Umweltaktivistin Greta Thunberg – und die schoss zurück. Auch an Trumps letztem Tag als Präsident meldet sich die Schwedin mit ganz eigenen Abschiedsgrüßen. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

"Das ist ein neues Kapitel für Amerika"

t-online-Korrespondent Fabian Reinbold ist vor Ort bei der Inaugurationsfeier dabei. Er sprach mit der demokratischen Abgeordneten Abigail Spanberger. Sie war sehr guter Stimmung: "Das ist ein neues Kapitel für Amerika und hoffentlich für die gesamte Welt."

Die demokratische Abgeordnete Abigail Spanberger vor dem US-Kapitol: Heute wird Joe Biden als US-Präsident vereidigt. (Quelle: Fabian Reinbold/t-online)



Biden nimmt vor Vereidigung an Gottesdienst teil

Der künftige US-Präsident Joe Biden ist wenige Stunden vor seiner Vereidigung in die Kirche gegangen. Der Katholik wurde in der Cathedral of St. Matthew am Mittwoch in Washington unter anderem von den Spitzen der Demokraten und Republikaner im US-Kongress begleitet. Auf Fernsehbildern war zu sehen, dass die Teilnehmer des Gottesdienstes Masken trugen und Abstand hielten.



Biden ist nach John F. Kennedy der zweite Katholik, der Präsident der Vereinigten Staaten wird. Die Vereidigung Bidens wird um 12 Uhr Ortszeit (18 Uhr MEZ) stattfinden.

Obama gratuliert Biden

Der frühere US-Präsident Barack Obama hat Joe Biden auf Twitter gratuliert, bevor dieser das Amt antritt. "Glückwunsch an meinen Freund, Präsident Joe Biden! Das ist deine Zeit", schreibt Obama. Dazu postet er ein Foto, auf dem er Arm in Arm mit Biden zu sehen ist.

Trump hat Nachricht für Biden hinterlassen

US-Präsident Donald Trump hat für seinen Nachfolger Joe Biden eine Notiz im Weißen Haus hinterlassen, berichtet der Nachrichtensender CNN. Noch sei jedoch unklar, was Trump Biden geschrieben hat.

Dem Bericht zufolge sei es eine Tradition, dass der scheidende Präsident dem gewählten Präsidenten eine Notiz hinterlässt, in der Wünsche und Ratschläge enthalten seien. Die Nachricht lese der Präsident dann, wenn er das erste Mal das Oval Office im Weißen Haus betrete. Melania Trump habe außerdem eine "kurze Begrüßungsnotiz" für ihre Nachfolgerin Jill Biden hinterlassen. Auch deren Inhalt ist nicht bekannt.

t-online live vor Ort

Unser t-online-Korrespondent Fabian Reinbold ist für Sie live vor Ort am Kapitol in Washington und berichtet von Joe Bidens Amtseinführung.

Bidens erster Tweet am Inaugurationstag

Am Tag seiner Amtseinführung schreibt der gewählte US-Präsident Joe Biden beim Kurznachrichtendienst Twitter: "Es ist ein neuer Tag in Amerika."

Im Liveticker: Donald Trump hat das Weiße Haus verlassen

Lesen Sie Trumps letzten Amtsauftritt im t-online-Liveticker nach:

15 Uhr: Die Maschine mit US-Präsident Trump hebt ab. Derweil besuchen der gewählte US-Präsident Joe Biden, die künftige First Lady Jill Biden, die gewählte Vizepräsidentin Kamala Harris und der künftige Second Gentleman Douglas Emhoff einen Gottesdient in der Matthäuskathedrale in Washington.

14.45 Uhr: Donald und Melania Trump verlassen die Bühne. Sie steigen in die Air Force One, um nach Florida aufzubrechen. Trump klatscht und winkt, bevor er in die Maschine steigt.

14.44 Uhr: "Also: Auf Wiedersehen, ich liebe euch, wir werden wiederkehren – in irgendeiner Form", sagt Trump. Er dankt Vizepräsident Mike Pence und seinem Personal. "Habt ein gutes Leben, vielen Dank", beendet Trump seine Rede und klatscht. Dazu wird der Song "YMCA" gespielt.

14.42 Uhr: "Ihr seid tolle Menschen. (...) Es war mir die größte Ehre, euer Präsident gewesen zu sein", so Trump zum Publikum. Die Menge klatscht für den US-Präsidenten, Trump hält inne. "Ich werde immer für euch kämpfen, (...) die Zukunft dieses Landes wird nie besser sein. Ich wünsche der neuen Regierung viel Erfolg", sagt Trump.

14.40 Uhr: "Wir haben hart gearbeitet", versichert Trump. Er betont, dass er 75 Millionen Stimmen bei den US-Wahlen erhalten habe. "Das ist eine sehr große Zahl. (...) Wir sollten unseren Respekt den Familien widmen, die so sehr unter dem Coronavirus gelitten haben. (...) Seid sehr vorsichtig!", mahnt Trump.

14.38 Uhr: Der US-Präsident lobt seine Arbeit während der Corona-Pandemie. "Wir haben das beste Land der Welt", sagt Trump. Die USA seien hart vom Virus getroffen worden. "Wir haben den Impfstoff innerhalb von neun Monaten entwickelt, sonst dauert das neun Jahre", so Trump.

14.37 Uhr: "Ihre First Lady gewesen zu sein, war mir eine große Ehre", sagt Melania Trump. "Gott segne diese wunderschöne Nation."

14.36 Uhr: "Es waren unglaubliche vier Jahre, wir haben so viel zusammen gemeistert", sagt Trump. Er bedanke sich bei seiner Familie. "Sie hätten ein viel leichteres Leben haben können."

14.34 Uhr: Donald Trump verlässt den Hubschrauber mit seiner Ehefrau Melania. Die beiden winken, der US-Präsident klatscht. Er wird mit einer militärischen Ehrung begrüßt. Nun hält Trump seine letzte Ansprache.

14.32 Uhr: Der Helikopter Marine One ist auf der Militärbasis Andrews gelandet.

Donald Trump hat das Weiße Haus mit seiner Ehefrau Melania verlassen und fliegt mit dem Präsidenten-Hubschrauber Marine One zur Militärbasis Andrews, wo er eine kurze Ansprache hält. Danach reisen die Trumps ein letztes Mal mit dem Regierungsflugzeug Air Force One nach Palm Beach (Florida), wo Trumps Club-Resort Mar-a-Lago liegt.

Auf dem Weg zum Präsidenten-Hubschrauber Marine One hat der US-Präsident mit Pressevertretern gesprochen. Laut CNN sagte Trump, es sei eine Ehre für ihn gewesen, Präsident der Vereinigten Staaten zu sein. Dann stieg er mit seiner Ehefrau in den Helikopter, nachdem er ein letztes Mal winkte. Das Personal belud den Hubschrauber mit mehreren Koffern, Kisten und Reisetaschen. Um 8.18 Uhr Ortszeit (14.18 MEZ) hob der Helikopter Richtung Militärstation Andrews ab.

Steinmeier: "Erleichterung ist groß"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier freut sich über die bevorstehende Amtseinführung des neuen US-Präsidenten. "Meine Erleichterung ist groß, dass Joe Biden heute als Präsident vereidigt wird und ins Weiße Haus einzieht", sagte er in einer am Mittwoch veröffentlichten Videobotschaft. "Ich weiß, dass dieses Gefühl von vielen Menschen in Deutschland geteilt wird."

"Heute ist ein guter Tag für die Demokratie", urteilte Steinmeier. In den USA habe sich die Demokratie "gegen schwere Belastungen behauptet". Allen Anfeindungen zum Trotz hätten sich Amerikas Institutionen als stark erwiesen. "Bei aller Freude über den heutigen Tag" dürfe nicht vergessen werden, dass Populismus "auch die mächtigste Demokratie der Welt verführt" habe, sagte Steinmeier, ohne den scheidenden US-Präsidenten Donald Trump beim Namen zu nennen. "Wir müssen der Polarisierung entschieden entgegentreten, den öffentlichen Raum unserer Demokratien schützen und stärken und Politik auf der Grundlage von Vernunft und Fakten gestalten."

Trump verlässt in wenigen Minuten das Weiße Haus

Um 8 Uhr Ortszeit (14 Uhr MEZ) verlassen Donald Trump und seine Frau Melania das Weiße Haus in Washington – zum allerletzten Mal. Mit dem Präsidenten-Hubschrauber Marine One fliegen sie zum Militärflughafen Andrews, wo Trump eine kurze Ansprache hält.

