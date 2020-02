LIVENewsblog zum Sturmtief

Das Orkantief "Sabine" hat Deutschland erreicht und fegt in den nächsten beiden Tagen über die Republik. Alle aktuellen Infos im Newsblog.

Das Sturmtief "Sabine" ist da: Die ersten Ausläufer haben den Nordseeküste erreicht. Doch auch am Montag und Dienstag wird "Sabine" die Republik beschäftigen: Dann erreicht das Unwetter den Südwesten des Landes.



15.34 Uhr: Umgestürzte Bäume blockieren Bundesstraße – erste Schäden im Harz

Umgerissene Bäume blockieren eine Bundesstraße im Harz. Die B498 sei zwischen Goslar/Oker und Clausthal/Altenau in beide Richtungen gesperrt worden, teilte die Polizei in Goslar per Twitter mit. Die Feuerwehren, Straßenmeistereien sowie der Landkreis seien im Einsatz. Später wurde die B498 zwischen Altenau und Romkerhalle gesperrt. Auch aus den Orten Osterode und Herzberg wurden Sturmschäden und Behinderungen gemeldet.

15.14 Uhr: Eurowings stellt fast den ganzen Flugbetrieb ein

Die Airline Eurowings geht auf Nummer sicher und hat fast alle Flüge für die Dauer des Sturmtiefs abgesagt. Man streiche die Verbindungen von den Flughäfen Hamburg, Berlin, Hannover, Dortmund, Düsseldorf, Köln und Stuttgart, teilte die Lufthansa-Tochter mit. Lediglich von München und Stuttgart aus gebe es noch vereinzelt Flüge.

Fluggäste sollten nicht mehr zu den betroffenen Flughäfen anreisen. Sie könnten ihre Buchungen kostenfrei umbuchen. Eurowings will den Flugbetrieb am Montag voraussichtlich wieder aufnehmen.

15.09 Uhr: Meteorologe warnt, es gehe "jetzt richtig los"

"Sabine" hat die norddeutsche Küste erreicht. Verbreitet wurden am frühen Nachmittag bereits Sturmböen von bis zu 100 Stundenkilometern und einzelne Orkanböen bis zu 110 Stundenkilometer erreicht, sagte Felix Herz vom Deutschen Wetterdienst in Hamburg: "Jetzt geht es richtig los." In den nächsten Stunden werde sich der Sturm bis auf das Festland schieben.

14.59 Uhr: Skurrile Aufnahmen von den Niederländischen Gegenwind-Meisterschaften

In den Niederlanden haben Sport-Fans auf der künstlichen Insel Neeltje Jans den Sturm für die alljährlichen Gegenwind-Radmeisterschaften genutzt. Die Radmeisterschaft findet jedes Jahr im Winter statt, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet: Mit einer Ankündigung von drei Tagen im Voraus wird das Rennen für das Sport-Event auf einen Termin gelegt, für den Sturm angekündigt ist. Die Teilnehmer fahren mit ihren Rädern eine Strecke von 8,5 Kilometern – gegen den Wind.

De ploegen fietsen nu ook. Dit is geen slow motion beeld. 💪#nktegenwindfietsen pic.twitter.com/uv1LrKr6JX — NK Tegenwindfietsen (@NKTegenwind) February 9, 2020

Aufnahmen auf Twitter zeigten die Teilnehmer, die sich gegen den Wind auf ihren Rädern vorankämpften. Kurze Zeit später musste der Wettbewerb aber leider abgebrochen werden – weil das Orkantief zu heftig ausfiel.

14.56 Uhr: Baum kracht auf Gleise – Zug steckt fest

Das Orkantief hat für erste Behinderungen im Bahnverkehr in Sachsen-Anhalt gesorgt. Am frühen Nachmittag stürzte auf der Strecke zwischen Magdeburg und Dessau-Roßlau ein Baum auf die Gleise, wie eine Bahnsprecherin in Berlin sagte. Ein Intercity in Richtung Leipzig steckte fest. Ein Team der Bahn habe den Baum entfernen können. Der Intercity habe seine Fahrt mit rund 50 Minuten Verspätung fortsetzen können.

Bei Twitter teilte die Bahn mit, dass auch die Strecke Magdeburg-Potsdam gesperrt ist. Details dazu konnte das Unternehmen zunächst noch nicht nennen.

14.55 Uhr: In Hamburg lässt die Schule nicht ausfallen

In Hamburg soll der Schulunterricht am Montag regulär stattfinden. Eltern könnten ihr Kind aber vom Unterricht abmelden, wenn ihnen der Schulweg zu gefährlich erscheine, teilte die Schulbehörde mit.

Sollten Schulgebäude vom Unwetter beschädigt werden, werde die jeweilige Schulleitung in Absprache mit der Behörde die nötigen Entscheidungen treffen. Sollte der Unterricht ausgesetzt werden müssen, würden die Eltern informiert und eine Notfallbetreuung organisiert.

14.22 Uhr: Flugausfälle in Berlin, Köln, Amsterdam

Sturmtief "Sabine" führt zu zahlreichen Flugausfällen und Verkehrsbeeinträchtigungen. Am Flughafen in Frankfurt wurden am Sonntag rund 100 Starts und Landungen annulliert, wie eine Sprecherin des Betreibers Fraport sagte. Das sind etwa acht Prozent der geplanten 1200 Flüge. Die Zahl der Flugausfälle dürfte am Nachmittag aber steigen, wenn Orkanböen in der Stadt erwartet würden, sagte die Sprecherin.

Auch am Amsterdamer Flughafen Schiphol – einer von Europas größten – kam es wegen des Sturms zu Unterbrechungen des normalen Betriebs. Dort wurden Windstärken von bis zu 100 Stundenkilometern gemessen. Diese dürften sich am Nachmittag auf bis zu 140 Kilometer in der Stunde erhöhen. Die Behörden empfahlen den Menschen, wegen der Gefahr von Überflutungen und herabstürzenden Ästen ihre Häuser nicht zu verlassen.

Wegen des angekündigten Sturms "Sabine" sind am Berliner Flughafen Tegel einige Abflüge gestrichen worden. Betroffen sind unter anderem Verbindungen am Sonntagnachmittag und Abend nach London, Brüssel, Düsseldorf und Köln/Bonn, wie der Flughafen im Internet mitteilte. Fluggäste werden gebeten, sich bei den Fluggesellschaften und auf der Website der Berliner Flughäfen zu informieren, sagte Sprecherin Sabine Deckwerth.

13.34 Uhr: In Dortmund schließen Museen, Schwimmbäder, Oper und Musikhäuser

Die Stadt Dortmund hat alle städtischen Häuser angewiesen, am Nachmittag ihre Pforten zu schließen. Dazu gehören neben Museen, Schwimmbädern und Sportanlagen auch die Oper und das Konzerthaus. Alle Veranstaltungen, die nach 17 Uhr beginnen sollten, entfallen. Bei Veranstaltungen privater Anbieter empfahl die Stadt Besuchern, sich vorab zu informieren, ob ihr Programm stattfinde.

13.31 Uhr: "Sabine" richtet erste Schäden in Deutschland an – Einsatz in Ostfriesland

Der Orkan hat für erste Schäden und einen Einsatz der Rettungskräfte im Stadtzentrum gesorgt. Im ostfriesischen Leer sei die Fußgängerzone großräumig gesperrt worden, weil sich diverse Dachelemente und Dachplatten von Gebäuden gelöst hätten und auf die Straße zu fallen drohten, teilte die Leitstelle der Polizei Ostfriesland mit. Die Polizei, die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk seien im Einsatz.

13.15 Uhr: Wetterdienst wartet Warnung für Sachsen-Anhalt auf alle Regionen aus

Der Deutsche Wetterdienst hat für alle Regionen in Sachsen-Anhalt eine amtliche Unwetterwarnung herausgegeben. Den Meteorologen zufolge müssen sich die Menschen von Sonntagabend (18 Uhr) an auch abseits des Harzes auf orkanartige Böen einstellen. Das bedeutet, das Sturmtief kann auch im Flachland Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde erreichen.

Dabei könnten Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden, warnte der Wetterdienst. Es sollten Fenster und Türen geschlossen bleiben und der Aufenthalt im Freien möglichst vermieden werden. Die Warnung gilt bis Montagmorgen (8 Uhr).

13.12 Uhr: "Sabine" erreicht Sachsen – etliche Flüge gestrichen, Bahn fährt noch

Wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdiensts mitteilt, frischt der Wind im Westen von Sachsen bereits auf. Bis zum Abend steigere er sich flächendeckend, begleitet von einsetzendem Dauerregen. "In der Erzgebirgsregion kann örtlich auch ein bisschen mehr runterkommen." Oberhalb 800 Meter schneie es ein bisschen.

Die Kaltfront erreicht Nordsachsen und Dresden in der Nacht zwischen 3 Uhr und 5 Uhr. Sie bringt Schauer mit Graupel, einzelne Gewitter und orkanartige Böen bis Windstärke 12 und Geschwindigkeiten von 120 Kilometer pro Stunde mit. Nach Möglichkeit solle man das Haus nicht verlassen, riet der Wetterdienst.

Die Deutsche Bahn ist vorbereitet. "Aktuell gibt es noch keine Probleme", sagte eine Sprecherin auf Anfrage. An den Bahnhöfen Leipzig und Dresden werde vorsorglich das Personal verstärkt. "Reisende sollten sich informieren." An den Flughäfen Dresden und Leipzig wurden die abendlichen Linienflüge von und nach Stuttgart, Düsseldorf und Köln-Bonn gestrichen.

12.51 Uhr: Deuter Wetterdienst warnt vor Orkanböen in Berlin und Brandenburg

Der Deutsche Wetterdienst hat für Sonntagabend bis Montagfrüh vor orkanartigen Böen in Teilen Brandenburgs gewarnt. Ab dem Abend und in der Nacht werden im Südwesten, Teilen des Westens sowie dem Nordwesten orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 100 und 115 Stundenkilometern erwartet, wie der Wetterdienst mitteilte.

Das Orkantief sorge für Windstärke 10 bis 11. Begleitet von Schauern könne sogar Windstärke 12 und Windgeschwindigkeiten von 120 Stundenkilometern erreicht werden, sagte ein Sprecher.

Der Wetterdienst empfahl, Aufenthalte im Freien zu vermeiden. Wer doch draußen sei, solle Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen halten. Es sei möglich, dass Äste, Dachziegel oder Gegenstände herabstürzten. Der Wetterdienst riet, alle Fenster und Türen zu schließen und Gegenstände im Freien zu sichern.

Auch in Berlin und dem restlichen Brandenburg einschließlich der Städte Potsdam und Cottbus warnte der Wetterdienst vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 und 85 Stundenkilometern und Windstärke 8 bis 9, an manchen Stellen könne es aber auch hier teils schwere Sturmböen mit bis zu 100 Stundenkilometern und Windstärke 10 begleitet von Schauern und Gewittern geben. Ab Windstärke 10 können Bäume brechen und größere Schäden an Häusern entstehen.

12.31 Uhr: So zieht das Sturmtief über Europa

Die Unwetterzentrale hat auf Twitter eine Grafik veröffentlicht, die zeigt, wie das Unwetter von Nordwesten und Westen auf Deutschland übergreift. In der Meldung verwies der Wetterdienst außerdem auf die Warnungen wegen Sturms und Starkregen, die sich inzwischen häufen.

12.30 Uhr: Großbritannien – Queen geht wegen des Unwetters nicht in die Kirche

Queen Elizabeth II. hat ihren Kirchgang im ostenglischen Sandringham aus Sicherheitsgründen abgesagt, wie eine Sprecherin des Buckingham-Palasts der Deutschen Presse-Agentur sagte. Sie betonte aber, es sei in erster Linie um die Sicherheit der Schaulustigen gegangen: Diese sammeln sich stets vor der Kirche, um die Königin zu sehen.

12.25 Uhr: Die ersten Böen erreichen Nordrhein-Westfalen

In ein einigen Regionen Nordrhein-Westfalens sind die ersten stürmischen Böen zu spüren. Der Deutsche Wetterdienst sprach weitere Unwetterwarnungen aus. Am späten Nachmittag seien auch in flacheren Regionen des Landes mit orkanartigen Böen zu erwarten, teilte der Dienst mit.

"Der Höhepunkt des Orkans erreicht NRW am Abend und in der ersten Hälfte der Nacht", sagte Meteorologe Malte Witte. Auch am Montag solle es jedoch noch stürmisch mit Orkanböen bleiben. "Das ist keine ungefährliche Situation", sagte Witt. "In festen Gebäuden ist man sicherlich besser aufgehoben."

12.17 Uhr: In München und Frankfurt fallen erste Flügen aus

Am Flughafen in München sind durch das Orkantief bereits rund 80 Starts und Landungen ausgefallen. Die gestrichenen Abflüge seien meist mit Flugrichtung nach Norden geplant gewesen, sagte ein Sprecher des Flughafens.

Mit Blick auf die weitere Entwicklung des Flughafenbetriebs sagte er: "Es wird definitiv Ausfälle und Verspätungen geben." Der Sturm könnte noch massive Beeinträchtigungen haben. Da ab einer bestimmten Windgeschwindigkeit Arbeiten auf dem Flugfeld eingestellt werden müssen, könnte der Betrieb dort durch den Sturm zeitweise zum Erliegen kommen. So müsste dann etwa das Betanken oder Beladen von Flugzeugen ausgesetzt werden. Wie viele Flüge am Sonntag und Montag ausfallen, hänge von Entscheidungen der Fluglinien ab.

Auch in Frankfurt sind rund 100 Starts und Landungen von Flugzeugen am Flughafen gestrichen worden. Dabei handle es sich vor allem um Flüge innerhalb Europas, sagte eine Sprecherin des Flughafenbetreibers Fraport. Die restlichen, rund 1.100 Flüge würden am Sonntag regulär starten oder landen. Es könne außerdem zu Verspätungen kommen.

12 Uhr: Im Ausland tobt sich "Sabine" schon aus – Frankreich warnt vor Überschwemmungen

Bevor das Sturmtief Deutschland am Mittag erreicht, zieht es über weitere Teile Europas hinweg. Hier trägt es allerdings nicht den Namen "Sabine", sondern "Ciara".

Der französische Wetterdienst rief in mehr als 30 Départements im Norden des Landes zu erhöhter Alarmbereitschaft auf. Der Sturm könne in der Küstenregion Windgeschwindigkeiten bis zu 140 Kilometer pro Stunde erreichen, teilte Météo-France mit. Im Landesinneren wurden demnach Windgeschwindigkeiten bis zu 120 Kilometern pro Stunde erwartet. An der nordwestlichen Küste wurde zudem vor Überschwemmungen gewarnt.

In der Nacht zu Montag werden sich die Sturmböen von "Ciara" dem Wetterdienst zufolge auch in den Osten Frankreichs ausbreiten und die Grenzregionen Elsass und Lothringen treffen. Der Wetterdienst warnte davor, das Haus zu verlassen, wenn es nicht unbedingt nötig sei.

In Irland traf der Sturm bereits am Samstagabend ein. In Irland musste die frisch gekürte Europäische Kulturhauptstadt Galway ihre letzte Auftaktveranstaltungen wegen schlechten Wetters absagen.

Some footage of the Douglas area this morning as #StormCiara arrives! Video by @Alanpbarry pic.twitter.com/HJVb9DzLxd — Cork Safety Alerts (@CorkSafetyAlert) February 9, 2020

Auch über Großbritannien fegte das Sturmtief bereits hinweg. Dort fielen Flüge, Züge und Fähren aus, die Behörden warnten vor Überschwemmungen. Auch die Niederlande und Belgien waren von dem Unwetter betroffen. Auf Twitter posteten Nutzer aus den betroffenen Länder bereits Aufnahmen, die die Auswirkungen des Unwetters zeigen.

11.57 Uhr: Im Schwarzwald gilt die höchste Warnstufe

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für weite Teile Deutschlands die zweithöchste Unwetterwarnstufe herausgegeben. "Es wird jetzt langsam stärker", sagte Michael Hagen vom DWD. In Teilen des Schwarzwaldes gelte sogar die höchste der insgesamt vier Warnstufen.

11.40 Uhr: Auch in Hamburg, Bremen und Hannover fallen Flüge aus

Am Hamburger Flughafen sind zahlreiche Flüge gestrichen worden. Vor allem Inlandsverbindungen der Lufthansa sowie der Tochtergesellschaft Eurowings in den Süden Deutschlands fielen aus. "Insbesondere seit Samstagnachmittag bis voraussichtlich Dienstag gibt es Flugannullierungen, außerdem kann es zu Verspätungen kommen", teilte ein Unternehmenssprecher der Lufthansa mit.

Die Annullierungen aller Flüge beider Fluggesellschaften am Sonntag seien ausnahmslos auf die Sturmwarnung zurückzuführen. Von den Streichungen sind insgesamt 17 Abflüge und 18 Landungen betroffen.

Auch an den Flughäfen Hannover und Bremen wurden etliche Flugverbindungen gestrichen. In Hannover waren Flüge von und nach Paris, Amsterdam, München und Frankfurt betroffen, wie der Flughafen mitteilte. Am Bremer Airport ging es ebenfalls um Verbindungen nach Frankfurt, München, Amsterdam sowie nach Stuttgart. Der übrige Flughafenbetrieb sei derzeit aber nicht beeinträchtigt, sagte ein Sprecher des Bremer Flughafens.

Fluggästen wird geraten, sich online nach dem Status ihrer Verbindungen zu erkundigen und sich gegebenenfalls mit den Airlines direkt in Verbindung zu setzen.

11.39 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern gilt ab 17 Uhr eine amtliche Unwetterwarnung

Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Unwetterwarnung für Mecklenburg-Vorpommern herausgegeben. Von Nachmittag, 17 Uhr, bis Montagmorgen, 8 Uhr, besteht demnach die Gefahr orkanartiger Böen. Bäume könnten entwurzelt und Dächer beschädigt werden, teilte der Deutsche Wetterdienst mit.

Fenster und Türen sollten geschlossen gehalten und Gegenstände im Freien gesichert werden, empfahlen die Meteorologen: "Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien."

11.19 Uhr: In Sachsen-Anhalt bleibt der Bergzoo Halle am Montag geschlossen

Der Bergzoo Halle soll am Sonntag aufgrund des Strums vorzeitig schließen und am Montag gar nicht öffnen. Momentan findet eine Ausstellung mit Lichtinstellationen im Zoo statt, auch diese kann nicht mehr besucht werden. Einige Lichtinstallationen der Ausstellung sollen abgebaut werden, um sie vor Sturmschäden zu schützen.

Die Harzer Schmalspurbahnen fahren von Sonntagnachmittag an auf zahlreichen Strecken nicht mehr, wie aus der Fahrplanübersicht im Internet hervorgeht. Davon betroffen ist auch die beliebte Ausflugslinie auf den Brocken und zurück. Die Einschränkungen sollen bis Dienstagnachmittag dauern.

11.16 Uhr: In einigen Städten müssen Kinder am Montag nicht in die Schule

In einigen Ländern dürfen Eltern am Montag selbst darüber entscheiden, ob sie ihr Kind in die Schule schicken – oder ob sie die Lage für zu gefährlich halten. In diesem Fall müssen die Eltern die Schulleitung über ihre Entscheidung informieren. Nur vereinzelt sollen Schulen ganz geschlossen bleiben.

Von Ort zu Ort ist die Situation ganz verschieden. In Nordrhein-Westfalen entscheid das Kulturministerium beispielsweise, dass die Entscheidung den Eltern zu überlassen. Dazu ging am Freitag eine Mail an alle betroffenen Regionen, nämlich an Köln (alle Schulen und Kitas), Essen, Neuss, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Paderborn, Schwelm, Herten, Hamm und Münster. In anderen Städten gelten Ausnahmeregelungen. Dort überlasst das Ministerium den einzelnen Schulen und Kitas die Entscheidung.

Auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland dürfen die Eltern entscheiden, ob ihr Kind am Montag in die Schule geht. Das teilten die Kultusministerien der beiden Bundesländer mit. Die Sicherheit gehe vor. "Im Fall des Fernbleibens muss die Schule informiert werden", hieß es in einer Mitteilung.

Den Eltern stehe es frei, ob sie aufgrund des Wetters ihr Kind in die Schule schicken möchten. Auch volljährige Schüler könnten selbst entscheiden. Wenn es nötig und möglich sei, werde eine Notbetreuung in den Schulen gestellt.

10.56 Uhr: Wetterdienst gibt Warnungen für Rheinland-Pfalz und Saarland heraus – bis zu 20 Liter Regen pro Quadratmeter

Der Deutsche Wetterdienst warnt für Rheinland-Pfalz und das Saarland vor Starkregen und Orkanböen bis ins Flachland. Schon im Laufe des Sonntags nehme der Wind zu und erreiche in der Nacht zum Montag Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde, teilte der DWD mit. Am Montag lasse zwar der Wind zögerlich nach, doch bleibe es bis zum Mittwoch stürmisch. Mancherorts können binnen kurzer Zeit bis zu 20 Liter Regen pro Quadratmeter fallen.

10.17 Uhr: Zahlreiche Fähren fallen aus

Etliche Fährverbindungen zu den Nordseeinseln sind eingestellt worden. Betroffen war die Verbindung nach Wangerooge, auf der auch am Montag mit Einschränkungen zu rechnen ist, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Zwischen Borkum und Eemshaven wurde eine Pendelfahrt gestrichen, die Nachmittagfähre von Emden nach Borkum sollte eine Stunde früher als üblich ablegen, teilte die AG Ems mit.

Auch für Montag und Dienstag wird mit möglichen Verzögerungen gerechnet. Die Fähre zwischen Norddeich und Norderney sollte nach Angaben der Reederei Frisia am Sonntagmittag den Verkehr einstellen.

Die Fähre zwischen Neuharlingersiel und Spiekeroog sollte wegen des aufziehenden Sturms früher ablegen, auch am Montag wurden die Abfahrten vorverlegt. Die abendliche Abfahrt von Baltrum zum Festland wurde abgesagt. Auch zwischen Langeoog und Bensersiel sollte der Fährverkehr am Sonntagmittag eingestellt werden. Änderungen wurden auch am Montag erwartet.

10.07 Uhr: Flughafen Köln/Bonn erwartet Flugausfälle

Ab dem Nachmittag könne es wegen "Sabine" zu Unregelmäßigkeiten oder Ausfällen kommen, teilte der Flughafen auf Twitter mit. Passagiere sollten sich bei ihren Airlines darüber informieren, ob ihr Flug planmäßig abhebe.

10.03 Uhr: Weitere Fußballspiele abgesagt: Frauen-Bundesliga und Amateure dürfen nicht spielen

Wegen des Sturmtief fällt die für 14 Uhr angesetzte Nachholpartie der Frauen-Bundesliga zwischen dem MSV Duisburg und dem 1. FC Köln den Wetterbedingungen zum Opfer. Ein neuer Spieltermin steht noch nicht fest.

Darüber hinaus reagierte auch der Fußballverband Niederrhein auf die Sturmwarnungen. Der zuständige Ausschuss sagte alle Partien auf Verbands- und Kreisebene ab.

9.57 Uhr: Bahn hat Kettensägen in Bereitschaft – ab Mittag fallen erste Züge aus

Die Deutsche Bahn hat sich nach eigenen Angaben intensiv auf das Sturmtief vorbereitet. So habe man unter anderem Mitarbeiter und Reparaturfahrzeuge an strategisch relevanten Stellen zusammengezogen, teilte sie der Deutschen Presse-Agentur mit. Zudem seien mobile Einsatztrupps mit Kettensägen in Bereitschaft, um im Ernstfall Gleise und Oberleitungen von umstürzenden Bäumen befreien zu können.

Zugausfälle bei Sturm: Diese Rechte haben Bahnreisende

Ab Sonntagmittage ist mit ersten Zugausfällen zu rechnen. So seien die Küstenregionen und stark sturmgefährdete Regionen wie Emden, Norddeich, Kiel und Westerland ab der Mittagszeit nicht mehr mit Fernverkehrszügen zu erreichen, teilte das Unternehmen mit. Diese Einschränkung betreffe beispielsweise IC-Züge zwischen Norddeich und Hannover/Koblenz, ICE-Verbindungen zwischen Hamburg und Kiel beziehungsweise Westerland sowie die Strecken des EC zwischen Hamburg und Kopenhagen/Aarhus. Der Sylt Shuttle verkehrt demnach von Niebüll das letzte Mal um 12.05 Uhr, von Westerland um 12 Uhr.

7.06 Uhr: Bundesligaspiel Mönchengladbach – Köln wegen Sturmtiefs abgesagt

Das für Sonntag angesetzte rheinische Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln ist wegen des Sturmtiefs abgesagt worden. Das gaben die beiden Fußball-Bundesligisten am Morgen bekannt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwarte zwar vor und während der Partie noch kein Unwetter in Mönchengladbach. Das Sturmtief "Sabine" soll aber unmittelbar nach dem Schlusspfiff durch die Region ziehen.

"Da eine gesicherte Abreise der Fans dadurch nicht gewährleistet werden kann, hat sich Borussia Mönchengladbach in enger Abstimmung mit der Stadt Mönchengladbach, der Feuerwehr, der Polizei und der Deutschen Fußball Liga (DFL) zur Absage des Spiels entschlossen", hieß es in der Mitteilung weiter.

Der DWD geht davon aus, dass das Sturmtief in der Nacht zum Montag seinen Höhepunkt erreicht. Zuvor war bereits das Sonntagsspringen beim Skisprung-Weltcup in Willingen abgesagt worden.

Samstag, 7. Februar, 19 Uhr: ADAC: Auto während des Sturms lieber stehen lassen

Verkehrsexperten raten vor dem aufziehenden Orkan "Sabine", das Auto während des Sturms lieber stehen zu lassen. "Ansonsten gilt: Defensiv fahren, Geschwindigkeit reduzieren, beide Hände ans Lenkrad und volle Konzentration auf die Straße", sagte Roman Suthold vom ADAC Nordrhein am Samstag laut einer Mitteilung. Außerdem solle man längere Fahrzeiten einkalkulieren und darauf gefasst sein, dass umgestürzte Bäume oder herabfallende Äste die Straße blockieren könnten. Würde das Auto von einer Böe erfasst, solle man als Autofahrer kontrolliert gegenlenken.

17.20 Uhr: Lufthansa und Deutsche Bahn rechnen mit Annullierungen und starken Beeinträchtigungen

Ab Samstagnachmittag bis voraussichtlich Dienstag dürfte es Flugannullierungen und Verspätungen geben, teilte die Lufthansa auf Anfrage mit. Passagiere sollten sich im Vorfeld auf der Internetseite des Unternehmens über den Status ihres Fluges informieren. Sicherheit habe oberste Priorität.

Auch die Deutsche Bahn rechnet wegen des Sturmtiefs "Sabine" mit Beeinträchtigungen – und rät sogar von Reisen ab. Insbesondere im Norden und Westen Deutschlands sei ab Sonntagabend im Regional- und Fernverkehr mit erheblichen Störungen zu rechnen. "Wir empfehlen unseren Reisenden von Sonntag, 09.02.2020 bis Dienstag, 11.02.2020 ihre geplante Reise auf einen anderen Tag zu verschieben", teilte die Bahn mit.

17.15 Uhr: Baden-Württemberg – Kinder können vom Unterricht befreit werden

Angesichts möglicher Gefahren auf dem Schulweg infolge des Orkantiefs "Sabine" können Eltern am Montag ihre Kinder vom Unterricht befreien lassen. Sie könnten selbst "entscheiden, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar ist", teilte das Kultusministerium in Stuttgart am Samstag mit. Die Schule solle aber informiert werden.

17.10: Bahn zeigt sich kulant – Reisen können verschoben und storniert werden

"Reisende, die ihre Fahrt wegen des zu erwartenden Sturms auf einen anderen Tag verschieben möchten, können dies unkompliziert tun", sagte ein Bahnsprecher. Wer nicht reisen möchte, kann die Fahrkarte kostenfrei stornieren.

17.05 Uhr: Bahn verstärkt Personal wegen "Sabine"

Die Deutsche Bahn bereitet sich auf mögliche Probleme durch das Orkantief "Sabine" am Sonntag vor. "Wir haben alle Bereitschaften mobilisiert und in jeder Region doppelt verstärkt", sagte eine Sprecherin am Samstag. Das Bahnpersonal sei auf Schadensfälle wie zerstörte Oberleitungen oder umgekippte Bäume vorbereitet.

Mobile Einsatztrupps mit Kettensägen sollten eingesetzt werden, um versperrte Gleise frei zu bekommen. "Allerdings können wir heute nicht in die Glaskugel schauen, wie sich das Wetter entwickelt. Wir beobachten es genau." Auch das Personal auf den Bahnhöfen und in den Lagezentren werde verstärkt.

17.00 Uhr: Wetterdienst warnt vor Gefahren durch umstürzende Bäume

Der DWD warnte vor umstürzenden Bäumen, herabgewehten Ziegeln und abgebrochenen Ästen. Die Menschen müssten sich auf entsprechende Gefahren einstellen, wenn sie das Haus verlassen wollten, sagte der Meteorologe. Ein weiterer Rat: "Alles, was im Freien nicht niet- und nagelfest ist, sollte gesichert werden."

16.45 Uhr: "Sabine" wird voraussichtlich vor allem die alten Bundesländer treffen

Besonders betroffen ist demnach praktisch flächendeckend das Gebiet der alten Bundesrepublik, in den ostdeutschen Bundesländern und Berlin fallen die Windgeschwindigkeiten größtenteils niedriger aus. Auch dort ist aber mit einzelnen schweren Sturmböen zu rechnen, im Bergland ebenfalls mit Orkanwinden der stärksten Kategorie zwölf.

Laut Meteorologen werden die Sturmfronten des Tiefs ab Sonntagmittag zunächst den Norden erfassen und sich dann kontinuierlich weiter nach Süden ausbreiten. Die Mitte Deutschlands mit Nordrhein-Westfalen, Hessen sowie Teilen Sachsens soll ab etwa Sonntagnachmittag erreicht werden, Baden-Württemberg und Bayern erst in der Nacht zum Montag.

Samstag, 8. Februar, 16.30 Uhr: Warnung vor schwerem Sturm ab Sonntag – bis zu Windstärke 12

Das Orkantief "Sabine" bringt laut Wetterexperten Sturm und Orkanböen mit Geschwindigkeiten um die 100 Kilometer pro Stunde. Vereinzelt werden Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von 110 Stundenkilometern erwartet. Im Bergland drohen nach Angaben des DWD sogar Orkanböen von 120 Stundenkilometern und mehr, was Windstärke zwölf bedeuten würde. Der Wetterdienst sprach dabei von einer "gefährlichen Wetterlage", die von etwa Sonntagmittag bis weit in den Montag hinein andauern wird.