LIVEBlog zur Bundestagswahl

Werteunion fordert Rücktritt von Laschet und Söder

27.09.2021, 05:00 Uhr | dpa, rtr, t-online, AFP

Die Werteunion, eine konservative Gruppe innerhalb von CDU und CSU, will eine personelle Erneuerung. In einer Pressemitteilung werden Armin Laschet und Markus Söder aufgefordert, den Parteivorsitz abzugeben. Alle Infos im Newsblog.

Montag ab 7 Uhr live: Die t-online-Sendung zur Bundestagswahl – Spitzenpolitiker und Experten ordnen das Ergebnis ein

Werteunion fordert Rücktritt von Laschet und Söder



Nach den schweren Verlusten der Union bei der Bundestagswahl fordert die Werteunion eine umfassende personelle Neuaufstellung. "Vorstand und Parteivorsitzende von CDU und CDU" – also Armin Laschet und Markus Söder – "müssen die Konsequenzen aus dem Wahldebakel bei der Bundestagswahl vom 26. September 2021 ziehen und mit sofortiger Wirkung zurücktreten", erklärte der Zusammenschluss ultrakonservativer Unionsmitglieder in der Nacht zum Montag. Die Vorstände sollten von allen Mitgliedern der Union – und nicht nur Delegierten – neu gewählt werden.

In der 16-jährigen Kanzlerschaft Angela Merkels habe die Union "einen fatalen Linkskurs eingeschlagen" und sei nun erstmals seit langem nicht stärkste Kraft. "Der Bundesvorstand hat diesen Kurs mitgetragen und das jetzige Wahldebakel mit zu verantworten", hieß es. Sollte es zu Koalitionsverhandlungen der Union mit anderen Parteien kommen, fordere die Werteunion eine Regierungsbildung ohne Beteiligung der Grünen.

Wahlpanne in Wuppertal

In Wuppertal ist es bei der Bundestagswahl zu einer Panne gekommen. Im Stimmbezirk 187 seien Stimmzettel des benachbarten Wahlkreises mit den falschen Direktkandidaten ausgegeben worden, sagte Kreiswahlleiter Johannes Slawig am Sonntagabend auf Anfrage. Es handele sich um 203 von 466 Stimmzetteln, bei denen die Erststimmen bereits für ungültig erklärt worden seien. Im Stimmbezirk 177 seien es sechs Stimmzettel gewesen. Die Ursache sei unklar. Unglücklicherweise sei der Fehler bei der Ausgabe der Stimmzettel im Wahllokal nicht aufgefallen, sondern erst später.

Wenn das Ergebnis sehr knapp ausgefallen und der Fehler für das Erreichen des Direktmandats relevant gewesen wäre, hätte in dem Stimmbezirk nachgewählt werden müssen. Dies hatte die Stadt Wuppertal frühzeitig ausschließen können angesichts der Gesamtzahl der abgegebenen Wuppertaler Wählerstimmen von über 100 000 und einem Abstand zwischen den beiden Kandidaten Helge Lindh (SPD) und Caroline Lünenschloss (CDU) von 15 000 Stimmen im Wahlkreis 102 (Wuppertal I).

Linke fallen unter 5 Prozent



Nach den Hochrechnungen von 1.18 Uhr hat die Linke die Fünf-Prozent-Hürde knapp verpasst und kommt nur noch auf 4,9 Prozent. Im Bundestag wird sie trotzdem vertreten sein, weil sie drei Direktmandate erringen konnte. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sieht in dem schlechten Abschneiden seiner Partei bei der Bundestagswahl einen Denkzettel, nach dem sich die Partei erneuern sollte. "Das Wahlergebnis ist ein Denkzettel, aber es ist auch ein Ansporn, uns zu sortieren und festzulegen", sagte er der Zeitung "Welt".

Die Partei müsse sich bei ihren Themen fokussieren, sagte Ramelow weiter. "Was sind die Themen, die wir bundesweit massiv spielen müssen?" Das sei vor allem der soziale Zusammenhalt, der in den vergangenen Jahren massiv verletzt worden sei. Die Menschen im Osten trauten aufgrund von Erfahrungen mit politischen Versprechen auch der Linkspartei nicht zu, ihre Interessen durchzusetzen.



In Berlin schlug Gregor Gysi die frühere Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein, die für die CDU antrat und auf 13,5 Prozent der Erststimmen kam. In Lichtenberg gewann die langjährige Linke-Abgeordnete Gesine Lötzsch mit 25,8 Prozent.Bundestags-Vizepräsidentin Petra Pau unterlag hingegen im Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf mit 21,9 Prozent dem CDU-Kandidaten und früheren Sozialsenator Mario Czaja, der 29,4 Prozent erreichte. In Leipzig gewann Sören Pellmann das dritte Direktmandat für die Partei.

Der Spitzenkandidat der Linken für die Bundestagswahl, Dietmar Bartsch, hat im Wahlkreis 14 Rostock – Landkreis Rostock II das Direktmandat verpasst. Der bisherige Fraktionschef seiner Partei im Bundestag erhielt 18,2 Prozent der Erststimmen, wie am frühen Montagmorgen auf der Homepage der Landeswahlleiterin veröffentlicht wurde. Seine SPD-Konkurrentin Katrin Zschau kam auf 27,0 Prozent und löste damit das Ticket für Berlin. Sie ist Geschäftsführerin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Mecklenburg-Vorpommern.

CDU verliert massiv im Saarland



Die SPD hat die Bundestagswahl im Saarland gewonnen. Sie erreichte am Sonntag 37,3 Prozent der Zweitstimmen wie auf der Internetseite der Landeswahlleitung nach Auszählung aller Wahlkreisergebnisse ersichtlich war. Damit liegt sie 10,1 Prozentpunkte über dem Ergebnis von vor vier Jahren. Die CDU kommt auf 23,6 Prozent (minus 8,8). Die FDP landet bei 11,5 (plus 3,9), die AfD bleibt bei 10,0 Prozent, die Linke erreichte 7,2 Prozent (minus 5,7). Die Wahlbeteiligung liegt mit 77,3 Prozent knapp über der von vor vier Jahren mit 76,6 Prozent.

SPD schlägt CDU in NRW

Die SPD ist bei der Bundestagswahl in Nordrhein-Westfalen laut vorläufigem Endergebnis mit 29,1 Prozent der Zweitstimmen stärkste Kraft geworden. Das teilte der Bundeswahlleiter am Montagmorgen nach Auszählung aller 64 Wahlkreise mit. Die CDU erreichte am Sonntag 26,0 Prozent der Zweitstimmen, die Grünen 16,1 Prozent, die FDP 11,4 Prozent, die AfD 7,3 Prozent und die Linke 3,7 Prozent.

Sozialdemokraten führen Schleswig-Holstein an



Die SPD ist bei der Bundestagswahl in Schleswig-Holstein mit 28,1 Prozent stärkste Kraft vor der CDU mit 22,0 Prozent geworden. Laut vorläufigem Ergebnis des Landeswahlleiters folgten am Sonntag die Grünen mit 18,4 Prozent, die FDP mit 12,5, die AfD mit 6,7, die Linke mit 3,6 und der SSW mit 3,1 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag mit 81,1 Prozent höher als 2017 (76,3 Prozent).

Bareiß (CDU): "Noch ist alles drin"

Wirtschafts-Staatssekretär Thomas Bareiß (CDU) sieht trotz der schweren Verluste bei der Bundestagswahl noch Chancen für eine Unions-geführte Bundesregierung. "Das ist eine schwierige Ausgangslage, aber alles ist noch drin", sagte Bareiß der Deutschen Presse-Agentur. "Die Menschen haben einem linken Bündnis eine klare Absage erteilt. CDU und CSU müssen sich jetzt sammeln und die Kräfte bündeln." Bareiß ist Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium.

Hessen: SPD weit vor der CDU

Die SPD ist bei der Bundestagswahl in Hessen stärkste Kraft geworden. Sie erreicht nach dem vorläufigen Endergebnis des Landeswahlleiters von Montag 27,6 Prozent. Damit liegt sie 4,1 Prozentpunkte über dem Ergebnis von vor vier Jahren. Die CDU verlor deutlich und kommt auf 22,8 Prozent (minus 8,1 Punkte). Die Grünen sind drittstärkste Kraft mit 15,8 Prozent (plus 6,1). Die FDP landet bei 12,8 Prozent (plus 1,3), die AfD kommt auf 8,8 Prozent (minus 3,1) und die Linke auf 4,3 Prozent (minus 3,8). Die Wahlbeteiligung liegt bei 76,2 Prozent und damit etwas niedriger als vor vier Jahren (77,0 Prozent).

AfD stärkste Partei in Thüringen und Sachsen



Weiterlesen

Die AfD hat in zwei Bundesländern die meisten Stimmen erhalten Außerdem konnte die Partei in Thürungen und Sachsen 14 Direktmandate holen. Mehr lesen Sie hier.





Biden lobt Scholz als beständig



US-Präsident Joe Biden hat in einer ersten Reaktion auf die deutschen Wahlergebnisse der SPD spontan eine große Verlässlichkeit zugesprochen. Journalisten sprachen ihn am späten Sonntagnachmittag (Ortszeit) auf die deutschen Wahlergebnisse an, als er nach dem Wochenende ins Weiße Haus nach Washington zurückkehrte. Zunächst sagte Biden, die Ergebnisse noch nicht gesehen zu haben. Als er dann informiert wurde, dass die SPD einen knappen Vorsprung halte, sagte Biden: "Donnerwetter... Sie sind beständig."

Ex-Jusochef Kühnert zieht direkt in den Bundestag ein

Der frühere Juso-Chef Kevin Kühnert ist erstmals in den Bundestag eingezogen. Bei der Bundestagswahl am Sonntag gewann der 32-Jährige mit 27,1 Prozent das Direktmandat im Wahlkreis Berlin-Tempelhof-Schöneberg, wie die Landeswahlleitung in Berlin mitteilte. Er setzte sich damit gegen die frühere Bundesministerin Renate Künast durch, die auf 25,1 Prozent der Erststimmen kam.

Kein Direktmandat für Philipp Amthor



Der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor hat das Direktmandat in seinem Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern an den SPD-Politiker Erik von Malottki verloren. 20,7 Prozent der Wählerinnen und Wähler gaben Amthor im Wahlkreis 16 ihre Erststimme, wie auf der Homepage der Landeswahlleiterin am frühen Montagmorgen mitgeteilt wurde. Amthor landete damit nur auf dem dritten Platz, hinter von Malottki (24,8 Prozent) und dem AfD-Politiker Enrico Komning (24,3 Prozent),

2017 hatte der damals 24-jährige Amthor das Direktmandat mit 31,2 Prozent gewonnen. In diesem Jahr war er als Spitzenkandidat der CDU in Mecklenburg-Vorpommern in die Bundestagswahl gegangen. Somit wird Amthor höchstwahrscheinlich dennoch in den Bundestag einziehen.

SPD mit klarem Abstand vor CDU in Rheinland-Pfalz



Die SPD hat die Bundestagswahl in Rheinland-Pfalz mit deutlichem Vorsprung vor der CDU gewonnen. Das geht aus dem vorläufigen amtlichen Endergebnis hervor, das der Landeswahlleiter in der Nacht zum Montag veröffentlichte. Demnach kamen die Sozialdemokraten bei der Wahl am Sonntag auf 29,4 Prozent der Zweitstimmen. Die Christdemokraten mussten zweistellige Einbußen hinnehmen und erreichten nur noch 24,7 Prozent. Drittstärkste Partei im Bundesland wurden die Grünen mit 12,6 Prozent vor der FDP mit 11,7 Prozent und der AfD mit 9,2 Prozent. Bei der vorherigen Bundestagswahl im Jahr 2017 war die CDU noch klar stärkste Kraft in Rheinland-Pfalz gewesen.



Die rheinland-pfälzische CDU-Landesvorsitzende und Spitzenkandidatin Julia Klöckner hat das Direktmandat im Wahlkreis Kreuznach nicht erreicht. Joe Weingarten von der SPD kam am Sonntag bei der Bundestagswahl nach der Auszählung der Stimmen auf 33,0 Prozent der Erststimmen. Klöckner erreichte laut Landeswahlleiter nur 29,1 Prozent.

Umweltministerin Schulze verliert gegen grüne Kandidatin



Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat bei der Bundestagswahl am Sonntag das Direktmandat ihres Wahlkreises Münster deutlich verpasst. Dem vorläufigen Ergebnis zufolge erreichte die SPD-Politikerin 24,1 Prozent der Erststimmen in der westfälischen Stadt. Das Direktmandat gewann die Grünen-Politikerin Maria Klein-Schmeink mit 32,3 Prozent. Vor Schulze lag auch noch der CDU-Direktkandidat Stefan Nacke mit 26,2 Prozent. Schulze trat auf Platz zwei der Landesliste ihrer Partei an und kommt darüber wieder in den Bundestag.

FDP und Grüne wollen als Erstes miteinander sprechen

Die aktuellen Hochrechnungen zeigen: FDP und Grüne könnten Königsmacher einer neuen Regierung sein – sowohl eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP als auch ein Jamaika-Bündnis mit Union statt SPD hätten eine Regierungsmehrheit.



Grüne und FDP kündigten jetzt mit Blick auf eine mögliche neue Regierungskonstellation Vorab-Klärungen mit der jeweils anderen Partei an. Es könne ratsam sein, dass die Parteien, die gegen den Status quo der großen Koalition Wahlkampf gemacht hätten, zuerst miteinander sprächen, um all das, was danach komme, zu strukturieren, sagte Lindner am Sonntagabend in der "Berliner Runde" von ARD und ZDF.

FDP-Vize Wolfgang Kubicki spricht sich dafür aus, dass Liberale und Grüne gemeinsame Linien festlegen. "Es wäre insgesamt am sinnvollsten, wenn sich Freie Demokraten und Grüne vorher verständigen würden, was gemeinsam durchsetzbar ist und was nicht", sagt Kubicki den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Auch der Parteivorsitzende der Grünen, Robert Habeck, regte dieses Vorgehen an. "Es weiß ja jeder, dass wir in Steuer-, Finanz- und sozialen Fragen nun wirklich konträr sind. Aber es gibt ja auch gemeinsame Schnittmengen, die man herausarbeiten kann", so Habeck über die FDP.

SPD klarer Gewinner in Niedersachsen



Die SPD ist bei der Bundestagswahl in Niedersachsen mit deutlichen Zugewinnen die mit Abstand stärkste Kraft geworden. Bei der Wahl am Sonntag erreichten die Sozialdemokraten 33,1 Prozent der Zweitstimmen und verzeichneten damit im Vergleich zu 2017 einen Zugewinn von 5,7 Prozentpunkten. Die CDU wurde nach dem vorläufigen Endergebnis mit 24,2 Prozent auf Rang zwei verwiesen – ein Minus von 10,7 Prozentpunkten. Am kräftigsten legten die Grünen zu, die mit 16,1 Prozent (plus 7,4) auf Platz drei landeten.

Blitzumfrage: Kleine Mehrheit für Ampel-Koalition



Eine Koalition aus SPD, Grünen und FDP bekäme einer Umfrage zufolge die meiste Zustimmung von den Wählerinnen und Wählern in Deutschland – allerdings auf niedrigem Niveau. 20 Prozent der Deutschen würden sich angesichts des Wahlergebnisses vom Sonntag für eine solche "Ampel" aussprechen, teilt das Institut YouGov unter Berufung auf eine Blitzumfrage unter 1.596 Personen mit. In der Beliebtheit folgten eine Große Koalition aus CDU/CSU und SPD (16 Prozent), eine Zusammenarbeit von SPD, Grünen und Linken (15 Prozent) und eine aus CDU/CSU, Grünen und FDP (14 Prozent). Keine dieser Allianzen wünschten sich 20 Prozent der Befragten.

Esken scheitert in Wahlkreis Calw



Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken zieht ohne Direktmandat in den Bundestag. Die meisten Erststimmen in ihrem Wahlkreis Calw erhielt der CDU-Politiker Klaus Mack (48). Der Bürgermeister der Stadt Bad Wildbad errang den Angaben des Landkreises Calw zufolge nach Auszählung aller Stimmen 33,8 Prozent in der traditionellen CDU-Hochburg. Saskia Esken kam mit 17,23 Prozent auf den zweiten Platz; sie konnte damit ihr Ergebnis im Vergleich zur vergangenen Bundestagswahl leicht verbessern (2017: 16,9 Prozent).

AfD holt erstmals Direktmandat in Sachsen-Anhalt



Die AfD hat erstmals bei einer Bundestagswahl ein Direktmandat in Sachsen-Anhalt gewonnen. Im Wahlkreis 71 Anhalt holte AfD-Kandidat Kay-Uwe Ziegler 24,2 Prozent der Erststimmen und landete damit vor dem Kandidaten der CDU, Frank Wyszkowski (23,5 Prozent). Dahinter folgen die SPD-Kandidatin Anne Stamm (20,7 Prozent) und der Parlamentarische Geschäftsführer der Linken-Bundestagsfraktion Jan Korte (14,8 Prozent).

CDU-Generalsekretär Ziemiak holt Direktmandat

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat bei der Bundestagswahl am Sonntag das Direktmandat im nordrhein-westfälischen Wahlkreis Märkischer Kreis II gewonnen. Laut vorläufigem Wahlergebnis erhielt Ziemiak 33,6 Prozent der gültigen Erststimmen. Damit lag er mehr als drei Prozent vor seiner SPD-Konkurrentin Bettina Lugk.

Bei der letzten Bundestagswahl ging das Direktmandat in dem Wahlkreis noch an die SPD. Ziemiak sitzt seit 2017 im Bundestag. Seit Dezember 2018 ist er Generalsekretär seiner Partei. Bei der Bundestagswahl trat auf er auf Listenplatz sechs an.

Özdemir holt Direktmandat in Stuttgart

Der Grünen-Politiker Cem Özdemir hat mit klarer Mehrheit das Direktmandat in seinem Wahlkreis in Stuttgart geholt. Auf Özdemir entfielen 40 Prozent der Stimmen, wie nach Auszählung aller Bezirke am Sonntagabend feststand. Auf den CDU-Kandidaten Stefan Kaufmann entfielen 23,4 Prozent der Stimmen im Wahlkreis Stuttgart I. Dort hatte sich auch der frühere Linken-Chef Bernd Riexinger um ein Direktmandat beworben, er steht auch auf der Landesliste der Partei.

Özdemir zeigte sich "überwältigt" von dem "riesigen Vertrauen", das die Stadt ihm entgegengebracht habe. Er bedankte sich auf Twitter zudem beim Zweitplatzierten Kaufmann. "Demokratie lebt von Wettbewerb".

Lindner verpasst erneut Direktmandat in Nordrhein-Westfalen

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat bei der Bundestagswahl erneut ein Direktmandat deutlich verfehlt. Der 42-Jährige kam am Sonntag im Rheinisch-Bergischen Kreis (Nordrhein-Westfalen) nach Auszählung von 308 von 309 Stimmbezirken auf 16,8 Prozent – und landete damit auf dem vierten Platz. Als Spitzenkandidat seiner Partei zieht er über die Landesliste dennoch in den Bundestag ein.

Das Direktmandat in dem Wahlkreis nahe Köln gewann erneut der CDU-Politiker Hermann-Josef Tebroke mit 30,0 Prozent. SPD-Kandidat Kastriot Krasniqi kam auf 22,7 Prozent, Grünen-Kandidat Maik Außendorf erlangte 18,0 Prozent.

Kein Direktmandat für Kanzleramtschef Braun

Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hat bei der Bundestagswahl den Einzug als Direktkandidat in den Bundestag verpasst. Der 48-Jährige lag am Sonntagabend nach Auszählung von 91 von 93 Wahlbezirken im Wahlkreis Gießen hinter SPD-Kandidat Felix Maximilian Döring. Demnach erreichte Braun 23,4 Prozent der Stimmen, Döring 28,49 Prozent.





Braun wird jedoch trotzdem im Bundestag sitzen; die hessische CDU hatte ihn auf den ersten Platz der Landesliste gewählt. Er wurde seit 2009 konstant als Direktkandidat in den Bundestag gewählt.

Linken-Chefin Wissler verpasst offenbar Direktmandat

Die Linken-Ko-Vorsitzende Janine Wissler hat sich bei der Bundestagswahl offenbar nicht als Direktkandidatin für den Wahlkreis Frankfurt am Main I durchsetzen können. Die 40-Jährige lag nach Auszählung von 266 von 271 Wahllokalen mit 8,8 Prozent deutlich hinter Armand Zorn (SPD), wie die Stadt mitteilte. Zorn erreichte nach Auszählung fast aller Ergebnisse 29 Prozent der Stimmen.

2017 hatte sich in dem Wahlkreis noch Matthias Zimmer (CDU) durchgesetzt. Wissler war 2021 Spitzenkandidatin der Linken in Hessen. Sie ist seit 2009 Fraktionsvorsitzende im Hessischen Landtag.

Chrupalla holt Direktmandat in Görlitz

AfD-Spitzenkandidat Tino Chrupalla hat laut Teilergebnissen in seinem sächsischen Wahlkreis mit klarer Mehrheit das Direktmandat bei der Bundestagswahl geholt. Wie das Statistische Landesamt von Sachsen am Sonntagabend auf seiner Website mitteilte, kam der AfD-Ko-Chef nach Auszählung von 51 der 53 Wahllokale des Wahlkreises Görlitz auf 36,6 Prozent der Erststimmen. Mit deutlichem Abstand folgte demnach der CDU-Kandidat Florian Oest mit 26,2 Prozent der Erststimmen.

Chrupalla hatte bereits bei der Bundestagswahl 2017 das Direktmandat in Görlitz geholt. Dieses Mal führte er außerdem die Landesliste seiner Partei auf Platz eins an.

CDU verliert Merkels ehemaligen Wahlkreis an SPD

Nach mehr als 30 Jahren hat die CDU bei einer Bundestagswahl nicht das Direktmandat in Angela Merkels bisherigem Wahlkreis geholt. Für den Wahlkreis 15 zieht nun die 27-jährige Anna Kassautzki von der SPD mit 24,3 Prozent der Erststimmen in den Bundestag ein, wie auf der Homepage der Landeswahlleiterin veröffentlicht wurde. Auf Platz zwei landete im Wahlkreis Vorpommern-Rügen - Vorpommern-Greifswald I Merkels Nachfolger als CDU-Direktkandidat, der 33-jährige Georg Günther. Für ihn stimmten 20,4 Prozent der Wählerinnen und Wähler. Er lag damit nur knapp vor Leif-Erik Holm von der AfD (19,9 Prozent).

Scholz mit klarem Sieg gegen Baerbock in Potsdamer Wahlkreis

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat die Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock bei der Bundestagswahl nicht nur deutschlandweit übertrumpft, sondern auch im direkten Duell in ihrem Potsdamer Wahlkreis. Scholz errang im Wahlkreis 61 am Sonntag laut vorläufigem Ergebnis 34,0 Prozent der Erststimmen.

Olaf Scholz bei der Stimmabgabe in seinem Wahlkreis in Potsdam. (Quelle: WOLFGANG RATTA/Reuters)



Baerbock landete mit deutlichem Abstand mit 18,8 Prozent der Stimmen auf dem zweiten Platz. Während das Ergebnis von Scholz demnach um sieben Prozentpunkte über dem Zweitstimmenergebnis seiner Partei in dem Wahlkreis Potsdam/Potsdam-Mittelmark II/Teltow-Fläming II lag, blieb Baerbock um 0,2 Prozentpunkte hinter dem Grünen-Ergebnis zurück. Auf Platz drei kam Saskia Ludwig (CDU) mit 13,8 Prozent.

Kramp-Karrenbauer verpasst Direktmandat

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat im Saarland kein Direktmandat geholt. Im Wahlkreis Saarbrücken verlor sie mit 25,1 Prozent der Stimmen gegen Josephine Ortleb (SPD), die auf 36,9 Prozent kam, wie die Landeswahlleitung am Sonntagabend mitteilte. Kramp-Karrenbauer hatte das Direktmandat im Wahlkreis Saarbrücken für die CDU zurückerobern wollen, nachdem dieses 2017 an die SPD gegangen war. Kramp-Karrenbauer kann noch über die Landesliste in den Bundestag einziehen. Sie steht auf Platz eins. "AKK", wie sie nicht nur im Saarland genannt wird, hat derzeit noch kein Mandat im Bundestag.

So ist der Stand in den spannendsten Wahlkreisen

Nicht nur auf bundesweiter Ebene entwickelte sich die Bundestagswahl zum Krimi. Auch einige prominente Namen mussten auf lokaler Ebene um ihre Mandate bangen. Die spannendsten Wahlkreise im Überblick.

Wolfgang Schäuble holt erneut Direktmandat

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat als Spitzenkandidat für die CDU in Baden-Württemberg erneut das Direktmandat für seinen Wahlkreis Offenburg geholt. Bei der Bundestagswahl am Sonntag konnte er nach Angaben der Stadt 33,14 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Der 79-jährige promovierte Jurist ist seit fast 50 Jahren im Bundestag. Als Bundesinnenminister verhandelte er die deutsche Einheit.





Linke dank Direktmandaten wohl sicher im Bundestag

Die Linke hat gute Chancen, bei der Bundestagswahl drei ihrer zuletzt fünf Direktmandate zu verteidigen. Von besonderer Bedeutung wäre dies, falls die Linke an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern sollte. Mit mindestens drei Direktmandaten dürfte sie laut Grundmandatsklausel dann trotzdem entsprechend ihres Zweitstimmenergebnisses wieder in den Bundestag einziehen.

Am Sonntagabend lag im Berliner Wahlkreis Treptow-Köpenick der frühere Fraktionschef Gregor Gysi nach einem Zwischenstand mit 33 Prozent der Erststimmen weit vor der SPD-Kandidatin (15 Prozent). In Berlin-Lichtenberg führte Gesine Lötzsch mit 24 Prozent vor der SPD-Kandidatin (19 Prozent). In Leipzig hatte Sören Pellmann gute Aussichten, sein Direktmandat zu verteidigen.

Grünen-Chef Habeck holt Direktmandat

Der Grünen-Bundesvorsitzende Robert Habeck hat bei der Bundestagswahl erstmals in Schleswig-Holstein für seine Partei ein Direktmandat gewonnen. Nach Angaben der Kreisverwaltung holte der 52-Jährige am Sonntagabend den Wahlkreis Flensburg-Schleswig mit 28,1 Prozent der Erststimmen. Er bezwang die CDU-Bundestagsabgeordnete Petra Nicolaisen (55), die nach Auszählung aller Stimmen auf 23,4 Prozent kam.

Annalena Baerbock und Robert Habeck stehen bei der Wahlparty der Grünen auf der Bühne. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa)



Spahn verteidigt Wahlkreis im westlichen Münsterland

Jens Spahn (CDU) hat sich erneut das Direktmandat im Wahlkreis Steinfurt I/Borken I gesichert. Der amtierende Bundesgesundheitsminister kommt nach Auszählung aller Bezirke bei der Bundestagswahl auf 40 Prozent der Stimmen. Damit liegt er deutlich vor seiner Mitbewerberin von der SPD, Sarah Lahrkamp, die auf 28,3 Prozent der Stimmen kommt. Das geht aus vorläufigen Angaben des Landeswahlleiters vom Sonntagabend hervor.

Maas gewinnt Direktmandat im Saarland

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat das Duell gegen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) um das Direktmandat im Wahlkreis Saarlouis gewonnen. Maas kam nach dem vorläufigen Ergebnis auf 36,7 Prozent der Stimmen, Altmaier auf 28,0, wie die Landeswahlleiterin am Sonntagabend mitteilte. Es war das bundesweit einzige Duell zweier Bundesminister um ein Direktmandat für den Bundestag.

Scholz will Koalitionsverhandlungen vor Weihnachten abschließen

Der Kanzlerkandidat der SPD, Olaf Scholz, will die Koalitionsverhandlungen vor Weihnachten zu einem Ende bringen. Dafür werde er "alles tun", sagt Scholz in der sogenannten Elefantenrunde der Spitzenkandidaten. Er sei zuversichtlich, dass die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht erneut eine Neujahrsansprache halten werde. Der Kandidat der Union, Armin Laschet, sagt, man müsse deutlich schneller sein mit der Koalitionsbildung als bei der vorigen Bundestagswahl 2017. Am besten solle man noch vor Weihnachten ein Ergebnis erzielen.

Merz gewinnt Direktmandat im Hochsauerlandkreis

CDU-Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz hat das Direktmandat im Hochsauerlandkreis geholt. Nach Auszählung fast aller Stimmbezirke kommt er auf 40,5 Prozent der Erststimmen und distanziert damit den SPD-Kandidaten Dirk Wiese (32,2 Prozent). In der CDU-Hochburg schneidet Merz damit deutlich besser ab als seine Partei, die 33,5 Prozent der Zweitstimmen erreicht. Vorgänger Patrick Sensburg, den Merz als Direktkandidat verdrängt hatte, erreichte 2017 noch 48,0 Prozent.

Neue Hochrechnung: SPD bei 26 Prozent

Die jüngste ZDF-Hochrechnung zeigt die SPD mit 26,0 Prozent vor der Union mit 24,5 Prozent. Demnach kommen die Grünen auf 13,9 Prozent, die FDP auf 11,7 Prozent, die AfD auf 10,5 Prozent und die Linke auf 5,0 Prozent.

Laschet: Kanzler kann auch aus zweitstärkster Partei kommen

Der Kanzlerkandidat der Unionsparteien bekräftigte in der "Berliner Runde" von ARD/ZDF seine Auffassung, dass die Union die Regierung bilden solle. "Nicht immer war die Partei, die auf eins war, auch die Partei, die den Kanzler stellte", sagte der CDU-Politiker.

Armin Laschet (CDU) in der "Berliner Runde": "Nicht immer war die Partei, die auf eins war, auch die Partei, die den Kanzler stellte." (Quelle: Sebastian Gollnow/dpa)



Eine neue Bundesregierung muss seiner Ansicht nach unterschiedliche Richtungen versöhnen. "Es geht ja nicht darum, dass man arithmetisch irgendwie eine Mehrheit zusammenkriegt, sondern ich wünsche mir eine Regierung, wo auch jeder Partner vorkommt, wo auch jeder sichtbar ist, keine Regierung, wo allein der Kanzler mit seinen Punkten glänzen kann", sagte Laschet. Es müsse eine Koalition werden, "die man gerne macht. Das war in der großen Koalition am Ende nicht mehr so der Fall." Laschet weiter: "Also das kann ein Bündnis werden, was wirklich Deutschland voranbringt, unterschiedliche Richtungen versöhnt, und dazu stehe ich bereit."

In der Berliner Runde von ARD und ZDF, die zur Stunde läuft, ordnen die Parteivorsitzenden und Spitzenkandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien die aktuellen Zahlen der Hochrechnungen ein.

Maaßen verliert in seinem Wahlkreis in Thüringen

Der ehemalige Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen hat den Einzug in den Bundestag klar verpasst. Im südthüringischen Wahlkreis "Suhl - Schmalkalden-Meiningen - Hildburghausen - Sonneberg" kommt der auch parteiintern umstrittene CDU-Politiker nach Auszählung fast aller Wahlbezirke mit 22,3 Prozent der Erststimmen auf Platz zwei hinter dem ehemaligen Biathlon-Weltmeister Frank Ullrich, (33,6 Prozent), der für die SPD angetreten war. Über die thüringische CDU-Landesliste ist Maaßen nicht abgesichert. Er schneidet aber besser ab als seine Partei, die mit 16,5 Prozent der Zweitstimmen hinter AfD und SPD landet. Mehr dazu lesen Sie hier.

Wähler ohne Maske sorgen für Polizeieinsätze

Wegen fehlender Corona-Masken ist es in zwei Wahllokalen in Bremerhaven am Sonntag zu Polizeieinsätzen gekommen. Im ersten Fall weigerte sich ein Mann, einen Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die von einem Wahlhelfer angebotene Maske schlug er aus. Da er sich weigerte, das Wahllokal zu verlassen, wurde er von Polizisten vor die Tür gebracht. Der Wahlleiter wies ihn darauf hin, dass er mit Maske später wählen könne. Er wurde wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt.

Der zweite Fall betraf ein Ehepaar, das ohne Masken ins Wahllokal kam und Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht vorlegte. Als ein Wahlhelfer die Atteste prüfte, beschwerten sich die Eheleute lautstark – weil ihnen die Überprüfung offenbar zu lange dauerte. Daraufhin wurden sie gebeten, das Wahllokal zu verlassen, um die Wahl nicht zu stören. Es kam zu einem Streit und Handgemenge. Auch hier wurde Strafanzeige gestellt.

Scholz: "Das ist ein Auftrag"

In seinem Statement wertet SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz die ersten Hochrechnungen als einen "großen Erfolg" für seine Partei. Die Bürger wollten, dass der Kanzler Scholz heiße.

"Dass wir jetzt die ersten Hochrechnungen haben, die zeigen, die SPD kriegt viel Unterstützung von den Bürgerinnen und Bürgern, das ist ein Auftrag, dafür zu sorgen, dass all das, was in dieser Wahl besprochen wurde und was wir vorgeschlagen haben, auch umgesetzt wird, und wir uns politisch dafür stark machen."

Laschet will Regierung bilden

Unions-Kanzlerkandidat will trotz der Verluste eine unionsgeführte Bundesregierung erreichen. "Wir werden alles daran setzen, eine Bundesregierung unter Führung der Union zu bilden", sagt er und wählt erneut das Wort "Zukunftskoalition". Damit deutet er ein Bündnis mit FDP und Grünen an. Das Wahlergebnis stelle aber eine große Herausforderung dar. "Deshalb bedarf es jetzt einer großen Kraftanstrengung aller Demokratinnen und Demokraten", sagt er. "Wir müssen Deutschland zusammenhalten."

Erleichterung bei der AfD-Wahlparty

Unsere Reporterin Annika Leister ist vor Ort bei der Wahlparty der AfD:



"In Berlin-Marzahn hat sich die Feier der wenigen anwesenden Funktionäre auf die Terrasse verlagert. Hier wird ohne Maske getrunken, gegessen, geraucht und gelacht. Tino Chrupalla tigert am Fenster entlang, beantwortet Nachrichten auf dem Handy. Die Stimmung insgesamt aber ist gelöst, erleichtert. Rund 11 Prozent in den Umfragen – viele hier hatten Schlimmeres, sogar die Einstelligkeit für ihre Partei erwartet. Schließlich profitierte sie 2017 massiv von der Diskussion um Asyl und Migration. "Kein Spitzenergebnis, aber auch kein Desaster", sagt Beatrix von Storch t-online. Der Berliner Bundestagsabgeordnete Gottfried Curio spricht von einem "guten Wählerstock, auf dem man aufbauen kann"."

Gelöste Stimmung bei der FDP

Unser Reporter Florian Schmidt berichtet von der FDP-Wahlparty:

"Die Stimmung bei den Liberalen ist gelöst. Groß ist die Freude darüber, dass ein Bündnis von SPD, Grünen und Linkspartei keine Mehrheit hat – da die FDP so kaum zu einer Ampel gezwungen werden kann. Besonders häufig fallen auf der Wahlparty im Berliner Hans-Dietrich-Genscher-Haus an diesem Abend die Worte "Eigenständigkeit", "Aufbruch", "Reformbündnis aus der demokratischen Mitte". Die Einschätzung vieler Anwesender: Jetzt komme es einerseits auf die Gespräche mit den Grünen an – aber auch darauf, wie handlungsfähig eine in sich erschütterte Union nach dieser Wahl überhaupt sei. Ein Jamaika-Bündnis ist für viele dabei weiter die favorisierte Koalition. Gleichwohl weisen auffällig viele Liberale auch darauf hin, wie gut die Ampel-Regierung in Rheinland-Pfalz funktioniere."

Neue Hochrechnung: Vorsprung der SPD verfestigt sich



Nach neuen Hochrechnungen von ARD und ZDF verbessert sich die SPD auf 24,9 bis 25,6 Prozent (2017: 20,5 Prozent). Die CDU/CSU fällt auf 24,4 bis 24,7 Prozent (32,9). Die Grünen fahren mit Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin 14,6 bis 14,7 Prozent ein (8,9). Die FDP verbessert sich auf 11,6 bis 11,7 Prozent (10,7). Die AfD, bisher drittstärkste Kraft, kommt auf 10,3 bis 11,1 Prozent (12,6). Die Linke rutscht auf 5,0 Prozent ab (9,2). Mehr dazu lesen Sie hier.

Grüne halten alle Optionen offen

Der Co-Vorsitzende der Grünen, Robert Habeck, hält seiner Partei alle Optionen bei möglichen Koalitionsverhandlungen offen. Die Grünen hätten "gute Chancen, stark in die nächste Regierung zu gehen", sagte Habeck am Sonntagabend im ZDF. Er betonte: "Wir wollen regieren." Beim Wahlkampf habe es "ganz schönes Gewürge" gegeben. "Die nächste Regierung muss aus der Situation was machen." Er fügte in der ARD mit Blick auf das knappe Rennen zwischen SPD und Union am Abend hinzu: "Das Ergebnis favorisiert kein klares Bündnis." Die Verhandlungen würden die Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und er als Vorsitzenden-Duo gemeinsam führen.

Live von der Wahlparty der Linkspartei: "Der erwartete Albtraum"

Unser Reporter Patrick Diekmann berichtet von der Wahlparty der Linkspartei:

"Bei der Linkspartei ist der Wahlabend bislang der erwartete Albtraum. Die Parteianhänger müssen wohl bis um 22 Uhr warten, bis sie Gewissheit haben, ob die Linke in den künftigen Deutschen Bundestag einziehen wird. Viele Politiker und Anhänger hatten durch die Umfragen einen herben Stimmenverlust befürchtet. Trotzdem hatten viele gehofft, eine derartige Hängepartie vermeiden zu können.



Auf der Wahlparty in Berlin zeigen sich die Menschen allerdings zuversichtlich, es zumindest über den Weg der drei gewonnenen Direktmandate ins Parlament zu schaffen. Die Parteispitzen haben eine Aufarbeitung der Wahl angekündigt, die Worte "herbe Niederlage" fallen an jeder Ecke. Fraktionschef Dietmar Bartsch hat schon den Gang der Linken in die Opposition angekündigt, Rot-Grün-Rot ist vom Tisch. Mut macht hier nur das Wahlergebnis in Berlin, dort könnte die Landesregierung mit Beteiligung der Linken weitermachen, die AfD hat deutlich verloren. Das gefällt den Linken-Anhängern."

ARD-Hochrechnung: SPD knapp vor Union

In der jüngsten Hochrechnung der ARD erreicht die SPD 24,9 Prozent und die Union 24,7 Prozent. Die Grünen kommen demnach auf 14,6 Prozent und die FDP auf 11,7 Prozent. Die AfD liegt bei 11,1 Prozent und die Linke bei 5,0 Prozent. Mehr dazu lesen Sie hier.

Lindner: Bürger wollen Regierung aus der Mitte

FDP-Chef Christian Lindner wertet die Wahl als Erfolg für die Parteien der Mitte. "Die politische Mitte wurde gestärkt, die politischen Ränder geschwächt", sagt er. Der Auftrag laute daher, aus dieser Mitte heraus eine Regierung zu bilden. "Das ist eine gute Botschaft für unsere Demokratie." Es sei aber darüber hinaus auch eine gute für Europa.

Habeck: Können mit SPD und Union regieren

Grünen-Co-Chef Robert Habeck lässt offen, ob seine Partei mit SPD oder Union eine Koalition bilden könnte. "Wir wollen regieren", sagt Habeck. "Es gibt die SPD-Nähe". Aber auch ein Bündnis mit der FDP zusammen müsste zu einer eigenen politischen Stärke finden. Dies sei auch unter Führung der Union möglich, betont Habeck. Wichtig sei, dass eine Regierung die passenden Antworten auf die Fragen der Zeit finde.

Meuthen: "Stabilisiert auf erklecklichem Niveau"

AfD-Bundesvorsitzender Jörg Meuthen will in den kommenden Tagen genau analysieren, "warum wir die historischen Verluste der CDU nicht auf unsere Mühlen umlenken konnten". Die AfD habe sich aber "stabilisiert auf erklecklichem Niveau", sagte Meuthen t-online. Meuthen gilt als größter Kritiker des Kuschelkurses seiner Partei mit den Querdenkern, hält sich aber auch hier mit Kritik zurück. Kritik an der Corona-Politik der Bundesregierung, auch deutliche, sei richtig. Ob die AfD an "dem ein oder anderen Punkt" vielleicht über das Ziel hinaus geschossen sei, müssten die Analysen zeigen.

Söder strebt "bürgerliches Bündnis" an

CSU-Chef Markus Söder unterstützt Unions-Kanzlerkandidaten Armin Laschet bei dem Versuch, eine Jamaika-Koalition zu bilden. "Meiner Meinung nach ist das eher eine Zusage für ein bürgerliches Bündnis", sagt er. Die SPD habe schon mehrere Tage zu früh gejubelt. Söder spricht von einer "Absage an eine rein linke Regierung".

Bartsch: Platz in der Opposition

Der Fraktionsvorsitzende der Linken, Dietmar Bartsch, sagte nach den ersten Hochrechnungen: "Unser Platz im neuen deutschen Bundestag ist in der Opposition."

Baerbock: "Historisch bestes Ergebnis"

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat das mutmaßliche Abschneiden ihrer Partei als das "historische beste Ergebnis" gelobt. Nach Hochrechnungen vom frühen Sonntagabend können die Grünen mit fast 15 Prozent der Stimmen rechnen. Das bislang beste Ergebnis bei einer Bundestagswahl erreichte die Ökopartei 2009 mit 10,7 Prozent.

"Wir sind erstmals angetreten, um als führende Kraft dieses Land zu gestalten", sagte Baerbock bei der Wahlparty ihrer Partei in Berlin. "Wir wollten mehr", räumte sie ein. Das habe nicht geklappt, auch aufgrund eigener Fehler – ihrer Fehler, wie sie präzisierte.

"Dieses Land braucht eine Klimaregierung", betonte Baerbock, die mit "Annalena"-Sprechchören empfangen wurde. "Dafür kämpfen wir jetzt weiter mit euch allen." Co-Chef Robert Habeck umarmte Baerbock auf der Bühne und nannte sie "eine Kämpferin, ein Löwenherz".

Unsere Reporterin Camilla Kohrs ist vor Ort bei der Wahlparty der Grünen:

Klingbeil sieht Regierungsauftrag bei der SPD

Nach der Bundestagswahl sieht SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil den Auftrag zur Regierungsbildung bei den Sozialdemokraten. "Wir wussten immer, dass es ein enges Rennen wird. Wir wussten, das wird ein knapper Wahlkampf", sagte Klingbeil am Sonntagabend im ZDF. "Aber ganz klar: Die SPD hat den Regierungsauftrag. Wir wollen, dass Olaf Scholz Kanzler wird." Klingbeil sprach von einem "Wahnsinnserfolg" für die SPD, er sei überglücklich.

Auf der SPD-Wahlparty wurde nach den ersten Zahlen gejubelt, berichtet unser Reporter Johannes Bebermeier von vor Ort:

SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil bezeichnet das SPD-Ergebnis in der ARD als "grandiosen Erfolg". "Es ist ein Vertrauensbeweis der Bürgerinnen und Bürger für Olaf Scholz", fügt er hinzu.

Erste Hochrechnung: SPD stärkste Kraft

Bei der Bundestagswahl zeichnet sich ersten Hochrechnungen zufolge ein knapper Sieg für die SPD ab. Sie kommt in der ARD auf 24,9 Prozent, im ZDF sogar auf 25,8 Prozent. CDU/CSU können demnach mit 24,7 (ARD) bzw. mit 24,2 Prozent (ZDF) rechnen. Deutliche Zugewinne verzeichneten die Grünen, die mit Annalena Baerbock erstmals eine eigene Kanzlerkandidatin aufgestellt hatten: Sie kommen auf knapp 15 Prozent.

Hochrechnungen der Wahlergebnisse verwenden bereits vorliegende, amtlich ermittelte Wahlergebnisse aus ausgewählten Wahlbezirken, die repräsentativ hochgerechnet werden. Je mehr amtliche Teilergebnisse vorliegen, desto exakter wird die Hochrechnung.

Parteienforscher: "Machtwechsel liegt in der Luft"

Parteienforscher Karl-Rudolf Korte ist der Meinung, ein "Machtwechsel liegt in der Luft". Ihm zufolge stehen nun "komplexe Verhandlungen" an. Die Parteien könnten nicht zeitgleich verhandeln. Korte sagt im ZDF weiter: "Ich höre aus den Gesprächen heraus, dass der Sondierungsweltmeister den Kanzler stellt, nicht der Sieger von heute Abend." Das wäre historisch neu.

Grüne: Erwartungen waren höher

Der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, kann sich über das Wahlergebnis noch nicht freuen. "Wir haben deutlich zugelegt, aber es fällt mir schwer, mich über dieses Ergebnis zu freuen", sagt Kellner im ZDF. Die Erwartungen seien höher gewesen. Die Grünen würden nun sehen, "was wir daraus für Lehren ziehen." Zudem lobt er die SPD: "Man muss der SPD gratulieren zu einem großen Wahlerfolg."

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt legt sich nach den ersten Prognosen nicht auf eine mögliche Koalition fest. "Es geht um Klimaschutz und Gerechtigkeit", sagt sie in der ARD zu anstehenden Koalitionsgesprächen. Sie räumte ein, man habe sich bei der Bundestagswahl noch etwa mehr erhofft.

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter ist mit dem Abschneiden seiner Partei in den Prognosen zur Bundestagswahl unzufrieden. Dem Bayerischen Fernsehen sagte er: "Wir hätten uns mehr erhofft." Jetzt gehe es darum, das Beste aus dem Ergebnis zu machen. Erst einmal aber freue er sich, dass das Ergebnis der Grünen deutlich stärker sei als bei der vorherigen Bundestagswahl. Auf die Frage nach der favorisierten Koalition antwortete Hofreiter zurückhaltend: Der Wahlabend werde noch spannend, erst müsse man schauen, "was insgesamt raus kommt".

CSU: "Sind gesprächsbereit" für Regierungsbildung

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sieht die Union trotz deutlicher Wahleinbußen am Zuge, Gespräche über eine neue Bundesregierung zu führen. "Es gibt verschiedene Koalitionsoptionen, die jetzt möglich sind", sagte der CSU-Spitzenkandidat am Sonntagabend in der ARD. Er betonte: "Ja, wir sind gesprächsbereit." Es sei deutlich geworden, "dass in diesem Land Rot-Rot-Grün keine Mehrheit hat".

Die Union habe in den vergangenen Wochen eine Aufholjagd hingelegt, sagte Dobrindt. Fehlersuche könne man "wann anders machen".

Linke: Enttäuschender Abend

Der Co-Fraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch, spricht von einem enttäuschenden Abend. "Es gilt daraus Schlussfolgerungen zu ziehen", fügt er in der ARD hinzu. Er gehe davon aus, dass die Linke im Bundestag weiter in Fraktionsstärke vertreten sein werde. Die Partei sei nicht mehr die Interessenvertretung Ostdeutschlands, auch wenn dies ihr Anspruch sei: "Die Zahlen sprechen da eine ganz klare Sprache."

Die Parteivorsitzende der Linken, Susanne Hennig-Wellsow, ist enttäuscht von dem Wahlergebnis. "Das ist ein schwerer Schlag für uns", sagte Hennig-Wellsow im ZDF. "Wir haben durchaus schwer verloren." Das Ergebnis hänge auch mit Fehlern in der Vergangenheit zusammen: "Da greift etliches ineinander." Damit werde man sich inhaltlich befassen.

AfD: "Sehr solides" Ergebnis

Die Co-Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag, Alice Weidel, hat das Abschneiden ihrer Partei bei der Bundestagswahl als "sehr solides" Ergebnis gewertet. Die AfD habe zweistellig abgeschnitten und sei allen Unkenrufen zum Trotz nicht aus dem Bundestag heraus gewählt worden, sagte Weidel am Sonntagabend in der ARD. "Um uns wird man nicht mehr drumherumkommen", sagte sie.

AfD-Co-Chef Tino Chrupalla spricht von einem soliden Ergebnis für seine Partei. "Sicherlich schmerzen auch die Verluste" sagt er im ZDF. Das müsse man in Ruhe analysieren.

FDP: "Freuen uns riesig"

FDP-Generalsekretär Volker Wissing hat das Ergebnis der Bundestagswahl als Absage an eine rot-rot-grüne Koalition gewertet. "An diesem Wahlabend würde es für Rot-Rot-Grün nach den Prognosezahlen wohl nicht reichen", sagte er am Sonntagabend im ZDF. Es sei "klar", dass die Deutschen eine Koalition aus SPD, Linken und Grünen nicht wollten und das sei "ein gutes Signal an diesem Wahlabend", fuhr Wissing fort.

Nach der am Sonntag um 18 Uhr veröffentlichten Prognose der ARD lagen SPD und Union gleichauf bei 25 Prozent. In der ZDF-Prognose führte die SPD mit 26 Prozent vor der CDU/CSU mit 24 Prozent. Die Grünen folgten dahinter mit 15 Prozent bei der ARD und 14,5 Prozent beim ZDF. Wie aus den Zahlen des Instituts Infratest dimap in der ARD und der Forschungsgruppe Wahlen im ZDF weiter hervorging, erzielte die FDP zwischen elf und zwölf Prozent.

Die Partei freue sich riesig, zum zweiten Mal hintereinander "ein klar zweistelliges Ergebnis" bei Bundestagswahlen erzielt zu haben, sagte Wissing. "Das hat es noch nie gegeben und das zeigt, die Wählerinnen und Wähler wollten uns stärken." Dementsprechend wurde bei der Wahlparty der FDP bei der Verkündung der ersten Prognosen gejubelt. Unser Reporter Florian Schmidt ist vor Ort:



CDU-Generalsekretär Ziemiak: "Das tut weh"

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sieht die Union in einem Kopf-an-Kopf Rennen mit der SPD. "Das wird ein langer Wahlabend sein, und jetzt kann man noch nicht sagen, wer am Ende die Nase vorn haben wird", sagte Ziemiak am Sonntagabend kurz nach Schließung der Wahllokale in der ARD. Nach den Zahlen der 18.00-Uhr-Prognosen zum Wahlausgang gebe es die Möglichkeit einer "Zukunftskoalition" aus Union, Grünen und FDP. Für die Union bedeute das Ergebnis "bittere Verluste". "Daran darf man auch nichts schönreden." Das müsse man aufarbeiten. "Natürlich ist klar, wenn Sie das vergleichen mit dem vorherigen Wahlergebnis: Das tut weh."

So reagierte die Union auf die Verkündigung der Prognose: Unser Reporter Tim Kummert ist vor Ort:

Erste Prognosen

Bei der Bundestagswahl vom Sonntag liefern sich CDU/CSU und SPD das erwartete enge Rennen. Nach den Prognosen von ARD und ZDF von 18.00 Uhr liegen Union und Sozialdemokraten fast gleichauf vor Grünen und FDP.

Die Spannung steigt

Noch bis 18 Uhr sind die Wahllokale geöffnet: Seit 8 Uhr sind 60,4 Millionen Wahlberechtigte dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben und den 20. Deutschen Bundestag zu wählen.



Mit dem Schließen der Wahllokale werden die ersten Prognosen des Wahlergebnisses erwartet. Diese Prognosen beruhen auf sogenannten "Exit Polls", bei welchen Wählerinnen und Wähler direkt nach der Stimmabgabe vor den Wahllokalen befragt werden. Die Spannung steigt – wer wird Angela Merkel nach 16 Jahren im Amt als Bundeskanzler ablösen?

Wahlchaos in Berlin

Lange Wartezeiten vor den Wahllokalen, Stimmzettel gingen aus oder wurden vertauscht: In der Hauptstadt regierte am heutigen Wahltag das Chaos. Mehr dazu lesen Sie hier.

Bundeswahlleiter äußert sich zur Wahlbeteiligung

Bei der derzeit laufenden Bundestagswahl lag die Wahlbeteiligung an der Urne, also vor Ort im Wahllokal, bis 14 Uhr bei 36,5 Prozent. Das teilte der Bundeswahlleiter auf seiner Internetseite mit. Bei der Bundestagswahl 2017 hatte die Wahlbeteiligung zum gleichen Zeitpunkt bei 41,1 Prozent gelegen. Die abgegebenen Stimmen der Briefwähler sind dabei allerdings nicht berücksichtigt.

"Die aktuell ermittelte Wahlbeteiligung liegt erwartungsgemäß unter dem Wert von 2017, da wir von einem deutlich erhöhten Anteil von Briefwählerinnen und Briefwählern ausgehen, deren Wahlbeteiligung zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen der Ermittlung des endgültigen Wahlergebnisses festgestellt wird", so Bundeswahlleiter Georg Thiel.

Der Bundeswahlleiter hat diesen Zwischenstand zur Wahlbeteiligung in Zusammenarbeit mit den Landeswahlleitungen auf Grundlage der Wahlbeteiligung in ausgewählten Wahllokalen für ganz Deutschland ermittelt. Er dankte allen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern, die dabei mithelfen, den ordnungsgemäßen Ablauf der Wahl sicherzustellen. "Mit der Wahrnehmung dieses Ehrenamtes erweisen die vielen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer unserer Demokratie – und damit uns allen – einen großen Dienst."

Die Wahllokale sind noch bis 18 Uhr geöffnet. Bei der letzten Bundestagswahl 2017 hatte die Wahlbeteiligung nach dem amtlichen Endergebnis 76,2 Prozent betragen.

Franziska Giffey in einer Wahlkabine: Bislang liegt die Wahlbeteiligung noch niedriger, als vor vier Jahren. (Quelle: Political-Moments/imago images)



Gegenproteste bei AfD-Wahlveranstaltung in Berlin

Vor dem Veranstaltungsort "La Festa" in Berlin-Marzahn, wo die AfD ihre Wahlparty feiert, gibt es Gegenprotest. Mehr als 100 Linke, viele von ihnen ganz in Schwarz gekleidet, demonstrieren lautstark. Absperrgitter und Polizisten halten sie auf Abstand. "Keine Feier für Faschist*innen" und "Nazis jagen" steht auf ihren Transparenten, mit Sprechchören fordern sie: "Rechte Hetze in die Spree" und "Nationalismus raus aus den Köpfen". Das beobachtet t-online-Redakteurin Annika Leister, die vor Ort ist.

Proteste in Berlin: Bei der AfD-Wahlveranstaltung demonstrierten Gegner der AfD. (Quelle: Annika Leister/t-online)



Hessische SPD-Landesvorsitzende: "Kurz ohnmächtig geworden"



Die hessische SPD-Landesvorsitzende Nancy Faeser ist nach eigenen Angaben nach einem Wahlkampftermin kurz ohnmächtig geworden. Das teilte sie am Sonntag bei Twitter mit. "Nach dem letzten Wahlkampftermin bin ich kurz ohnmächtig geworden und musste ins Krankenhaus. Das war natürlich ein großer Schreck, aber die ersten Untersuchungen waren beruhigend. Die Lehre: Man kann auch zu viel Wahlkampf machen", schrieb Faeser. "Zur Beobachtung muss ich noch 24 Stunden da bleiben- Sicherheit geht vor."

Sprecher Christoph Gehring von der SPD-Landtagsfraktion sagte, der Vorfall habe sich am Samstag am frühen Abend ereignet. "Sie hatte offensichtlich eine Kreislaufschwäche nach dem letzten Auftritt und hat sich zur Behandlung ins Krankenhaus begeben", sagte Gehring der Deutschen Presse-Agentur. Soweit er wisse, handele es sich um nichts Besorgniserregendes.

Aiwanger veröffentlicht vertrauliche Umfragewerte

Hubert Aiwanger, Bundes- und bayrischer Landesvorsitzender der Freien Wähler, hat auf Twitter erste Ergebnisse von Nachwahlumfragen gepostet – mit einem Wahlaufruf. Diese Umfragen, auf denen die 18-Uhr-Prognosen beruhen, werden vertraulich an Parteien weitergegeben und sind nicht zur Veröffentlichung bestimmt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Weshalb die Bundestagswahl auch nach 18 Uhr noch nicht vorbei sein könnte, lesen Sie hier.

Reaktionen auf Laschets Wahlzettel-Fehler

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat bei der Stimmabgabe in seinem Wahllokal in Aachen den Stimmzettel so gefaltet, dass beim Einwerfen in die Urne seine Kreuze für die CDU zu sehen waren. Die Szene am Sonntag sorgte im Netz prompt für Diskussionen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Mecklenburg-Vorpommern: Wahlbeteiligung bis 14 Uhr bei 32,5 Prozent

Bei der Doppelwahl in Mecklenburg-Vorpommern haben am Sonntag bis 14 Uhr 32,5 Prozent der Wahlberechtigten in den Wahllokalen ihre Stimme abgegeben. Das teilte Landeswahlleiterin Gudrun Beneicke mit. Bei der Bundestagswahl 2017 hatte die Wahlbeteiligung bis 14 Uhr bei 37,3 Prozent gelegen, bei der Landtagswahl 2016 bei 32,8 Prozent. Die endgültige Wahlbeteiligung betrug bei diesen Wahlen 70,9 Prozent beziehungsweise 61,9 Prozent. Die Wahlbeteiligung zur Landtagswahl wurde den Angaben zufolge um 14 Uhr nicht gesondert aufgeführt, weil die Abweichungen zur Bundestagswahl nur marginal sind.

Ein beträchtlicher Teil der Wähler hatte schon die Möglichkeit der Briefwahl genutzt. Es wird damit gerechnet, dass der Anteil der Briefwähler infolge der Corona-Pandemie deutlich höher sein wird als bei der Landtagswahl 2016. Damals hatten 20 Prozent der Wähler ihre Stimme vorzeitig abgegeben.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) stimmte zusammen mit ihrem Mann in einem Wahllokal in der Schweriner Innenstadt ab und äußerte sich dabei zufrieden. "Wir haben alles gegeben bis zum Schluss", sagte sie nach der Stimmabgabe. Jetzt liege es in der Hand der Bürger, wie es mit dem Land und Deutschland weitergehe. Ihr Herausforderer, der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, Michael Sack, hatte zuvor in einem Wahllokal in Loitz abgestimmt.

Panne in Göttingen – AfD steht nicht auf Listen

Auch in Göttingen hat es offenbar eine Panne bei der Bundestagswahl gegeben. Wie das "Göttinger Tageblatt" berichtet, seien auf den Listen für die Stimmenauszählung alle Parteien aufgeführt gewesen, außer der AfD. Aufgefallen sei der Fehler erst am morgen. Listen in 111 Wahllokalen mussten ausgetauscht werden. In die Auszählungslisten tragen die Wahlhelfer am Ende des Tages die Ergebnisse ein.

NRW-Innenminister Reul: "Kampf bis zur letzten Sekunde"

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hat bei seiner Stimmabgabe zur Bundestagswahl ein sehr knappes Rennen vorausgesagt. "Das ist heute ein Kampf bis zur letzten Sekunde", sagte der 69-Jährige am Sonntagnachmittag in Leichlingen. Auch nach Schließung der Wahllokale komme viel Arbeit auf seine Partei zu. Denn egal wie die Wahl ausgehe, die Gespräche über eine Regierungskoalition im Bund würden sehr schwer werden.

Nach dem Wechsel von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) nach Berlin will Reul weiterhin eine wichtige Rolle in der CDU spielen. Wie unlängst bekannt wurde, strebt er bei der Landtagswahl ein Mandat in Nordrhein-Westfalens Landtag an. Derzeit hat er das nicht, weil er bei seiner Berufung zum Innenminister 2017 noch Europaabgeordneter war. Von 1985 bis 2004 war Reul schon einmal im Landtag, danach zog es ihn in das EU-Parlament.

Herbert Reul: Der CDU-Politiker geht von einem knappen Rennen aus. (Quelle: Roberto Pfeil/dpa)



Thüringen: Wahlbeteiligung bei 57 Prozent



Bei der Bundestagswahl am Sonntag haben in Thüringen nach Angaben des Landeswahlleiters bis 14 Uhr rund 57 Prozent der 1,7 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben – einschließlich Zehntausender Briefwähler. Das liegt deutlich über dem Niveau der Bundestagswahl von 2017 zu diesem Zeitpunkt, wie der Landeswahlleiter mitteilte. Damals hatten bis zum frühen Nachmittag einschließlich der Briefwähler knapp 51 Prozent der Wahlberechtigten abgestimmt. Nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie wird in diesem Jahr mit einem Rekord beim Anteil der Briefwähler gerechnet. In den gut 2.400 Wahllokalen in Thüringen füllten bis 14 Uhr 34,5 Prozent der Wahlberechtigten die Stimmzettel aus (2017: 35,8). Die Wahllokale sind noch bis 18 Uhr geöffnet.

Baerbock: "Ich mache bis zur letzten Minute Wahlkampf"

Die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und ihr Mann Daniel Holefleisch haben in Potsdam ihre Stimme zur Bundestagswahl abgegeben. Bislang will sich Baerbock nicht den Kopf über eine mögliche Koalition nach der Bundestagswahl zerbrechen. "Ich mache bis zur letzten Minute Wahlkampf", sagte sie bei einem Treffen mit Bürgern in Potsdam.



Annalena Baerbock und ihr Mann Daniel Holefleisch: Die Grüne-Kanzlerkandidatin und ihr Mann gaben ihre Stimme zur Bundestagswahl ab. (Quelle: Fabrizio Bensch/Pool/Reuters)



Eine echte Erneuerung gebe es nur mit starken Grünen. Sie beteilige sich nicht an den Gedankenspielen anderer. Sie wolle den letzten Tag vor der Stimmabgabe mit den Potsdamern ins Gespräch kommen. "Es wird auf jede Stimme ankommen bei dieser Wahl, das haben wir ja in den letzten Wochen gesehen, wie Spitz auf Knopf es gehen wird", sagte die Grünen-Vorsitzende. "Wir erhoffen uns natürlich noch ein paar Stimmen mehr mit Blick auf die Umfrageergebnisse, damit wir einen echten Aufbruch in diesem Land schaffen können." FDP-Chef Christian Lindner hatte sich am Freitag erneut für ein Regierungsbündnis mit Union und Grünen ausgesprochen.

Im Wahlkreis 61 tritt Baerbock als Direktkandidatin der Grünen an. In der sehr belebten Fußgängerzone warb die 40-Jährige um Stimmen. Von Passanten bekam sie viel Zustimmung zur Klimapolitik der Grünen. Vor allem Touristen nutzten die Gelegenheit und baten um ein Selfie. Am Sonntag wird ein neuer Bundestag gewählt.

Saarland: Wahlbeteiligung liegt bei mehr als 39 Prozent

Im Saarland hat die Wahlbeteiligung in den vier Wahlkreisen am Sonntag um 14 Uhr der Landeswahlleitung zufolge bei 39,2 Prozent gelegen. Diese Zahl basiere auf einer stichprobenartigen Umfrage in 47 Urnenwahlbezirken – das heißt ohne Briefwahl, teilte die Behörde in Saarbrücken am Sonntag mit. Zum Vergleich: Bei der Bundestagswahl 2017 habe die Beteiligung um 14 Uhr bei 38,2 Prozent gelegen, hieß es. Insgesamt nahmen damals 76,6 Prozent im Bundesland an der Abstimmung teil.

Rund 780.000 Saarländer waren am Sonntag zur Wahl aufgerufen. Im kleinsten Flächenland der Republik hatten 15 Wählergruppen und Parteien ihre Kandidaten auf Landeslisten ins Rennen geschickt.

Zwei Wahlkreise standen besonders im Fokus: Der Wahlkreis Saarlouis, der einzige bundesweit, in dem mit Außenminister Heiko Maas (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zwei Bundesminister gegeneinander antraten. Im Wahlkreis Saarbrücken wollte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer das Direktmandat für die CDU zurückerobern, nachdem es 2017 an die SPD gegangen war.

Wahlbeteiligung bei 36,4 Prozent in Sachsen



Bei der Bundestagswahl in Sachsen hat bis zum frühen Nachmittag gut ein Drittel der Wahlberechtigten abgestimmt. Die Wahlbeteiligung lag um 14 Uhr bei 36,4 Prozent – ohne die Briefwähler – und damit weiter leicht unter dem Wert vor vier Jahren, wie Landeswahlleiter Martin Richter in Kamenz mitteilte. Danach wird damit gerechnet, dass 25,1 Prozent der Wahlberechtigten von ihrem Wahlrecht per Briefwahl Gebrauch machten. 2017 lag der Anteil der Briefwähler am Ende bei 15,9 Prozent.

Im Freistaat sind bis 18 Uhr rund 3,3 Millionen Menschen an die Wahlurnen gerufen, für 126.000 ist es die Bundestagswahl-Premiere.

Rheinland-Pfalz: Beteiligung an Wahl bisher höher als 2017



Die Beteiligung an der Bundestagswahl war in Rheinland-Pfalz am Sonntag um 13 Uhr der Landeswahlleitung höher als zum gleichen Zeitpunkt der Abstimmung von 2017. Das habe eine Umfrage in Städten und Gemeinden des Bundeslandes ergeben, teilte die Behörde in Bad Ems am Sonntag mit.

Demzufolge hatten fünf Stunden vor Schließung der Wahllokale rund 61 Prozent der Berechtigten teilgenommen. Vor vier Jahren seien es zu diesem Zeitpunkt rund 53 Prozent gewesen. Allerdings seien die Zahlen wegen der hohen Briefwahlbeteiligung nur bedingt vergleichbar, betonte die Behörde. Knapp 49 Prozent der 3,06 Millionen Wahlberechtigten in Rheinland-Pfalz hatten nämlich von der Briefwahl Gebrauch gemacht. Vor vier Jahren lag der Anteil der Briefwähler am Ende bei 28 Prozent.

Am Sonntag hätten bis 13 Uhr weitere rund 12 Prozent der Wahlberechtigten in den gut 3.800 Wahllokalen ihre Stimmen abgegeben, hieß es. Dieser Wert lag rund 13 Prozentpunkte unter dem von 2017. Insgesamt hatte die Wahlbeteiligung im Bundesland zur Bundestagswahl 2017 bei 77,7 Prozent gelegen.

Sachsen-Anhalt: Bis zum frühen Nachmittag 36,7 Prozent Wahlbeteiligung



Sachsen-Anhalts Landeswahlleiterin Christa Dieckmann rechnet bei der heutigen Bundestagswahl mit einem deutlich höheren Briefwahlanteil als vor vier Jahren. "Ich glaube, eine Verdopplung ist zu erwarten, vielleicht noch mehr", sagte Dieckmann der Deutschen Presse-Agentur. Vor vier Jahren hatte der Briefwahlanteil in Sachsen-Anhalt bei 17,9 Prozent gelegen.

Die Wahlbeteiligung im Land wurde für 14.00 Uhr mit 36,7 Prozent angegeben. Zur Bundestagswahl 2017 seien es zu diesem Zeitpunkt 42,5 Prozent gewesen bei einem geringeren Briefwahlanteil.

Die Landeswahlleiterin bat alle Menschen, die verbleibenden Stunden zu nutzen, um von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Die Wahllokale haben bis 18 Uhr geöffnet. In Sachsen-Anhalt sind knapp 1,8 Millionen Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

Manuela Schwesig: "Wir haben alles gegeben bis zum Schluss"



Manuela Schwesig (SPD) geht nach eigenen Worten gut gelaunt in den Wahltag. "Ich freue mich auf diesen Wahlsonntag, bin sehr gespannt auf das Bürgervotum. Wir haben alles gegeben bis zum Schluss", sagte die Ministerpräsidentin nach der Stimmabgabe am Sonntag. Jetzt liege es in der Hand der Bürger, wie es mit dem Land und Deutschland weitergehe.

Das am vergangenen Donnerstag veröffentlichte ZDF-Politbarometer für die Landtagswahl sah die SPD im Nordosten bei 39 Prozent. Eine Woche zuvor war mit 38 Prozent ein ähnlich hoher Wert erreicht worden. In Umfragen anderer Institute erreichte die Partei zuletzt sogar 40 Prozent.

Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern und Spitzenkandidatin der SPD für die Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern, und ihr Mann Stefan gehen zur Stimmabgabe in ein Wahllokal in der Innenstadt. (Quelle: Jens Büttner/dpa)



Falls Grüne und FDP den Wiedereinzug in den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern verpassen sollten, könnte bei einem sehr guten Abschneiden der Regierungspartei sogar eine Alleinregierung möglich sein. Schwesig will sich jedoch noch nicht zu früh in Sicherheit wiegen: "Umfragen sind schön, aber entscheidend sind Wahlergebnisse", sagte die Ministerpräsidentin.

Auch zu möglichen Koalitionen wollte sie sich nicht äußern: "Heute entscheiden die Bürgerinnen und Bürger und dieses Ergebnis werden wir respektieren und werden schauen, wie man mit diesem Ergebnis eine stabile Regierung bilden kann."

In Niedersachsen zeichnet sich hohe Wahlbeteiligung ab



In Niedersachsen zeichnet sich bei der Bundestagswahl eine höhere Wahlbeteiligung als vor vier Jahren ab. Am Sonntag gaben zwischen 8 und 12.30 Uhr 36,56 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, wie die Landeswahlleitung mitteilte. 2017 waren es zu diesem Zeitpunkt 32,08 Prozent der Wahlberechtigten.



Die Wahllokale sind noch bis 18 Uhr geöffnet. Die Zahlen beziehen sich auf eine Stichprobe in landesweit 21 Wahlbezirken. Nicht einbezogen sind die Bürgerinnen und Bürger, die Briefwahlunterlagen beantragt haben. In diesem Jahr waren dies etwa 29,8 Prozent der gut sechs Millionen niedersächsischen Wahlberechtigten.

Im Land Bremen besuchten am Sonntag zwischen 8 und 12 Uhr 27,2 Prozent der Wahlberechtigten die Wahllokale, dies waren kaum mehr als am Vormittag der Bundestagswahl 2017. Damals lag der Wert bei 27,1. Allerdings wurden dieses Mal nach Angaben der Bremer Landeswahlleitung deutlich mehr Briefwahlunterlagen angefordert. Rund 35,1 Prozent der knapp 460.000 Wahlberechtigten in der Stadt Bremen und in Bremerhaven hatten vor der Wahl einen Wahlschein beantragt.

Laschet wählt – und zeigt seine Kreuze

CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat am Vormittag in seinem Wohnort in Aachen gewählt. Als er vor Fotografen seinen Wahlzettel in die Urne warf, war zu sehen, wo Laschet seine Kreuze gesetzt hatte. Beide Stimmen gehen an die CDU. Mehr dazu lesen Sie hier.

Armin Laschet: Der Kanzlerkandidat hat gewählt und seine Stimme gezeigt. (Quelle: Reuters)



Panne in Berliner Wahllokalen

Wegen vertauschter Wahlzettel ist es am Sonntag in einigen Berliner Wahllokalen zu Verzögerungen und ungültigen Stimmabgaben gekommen. Betroffen waren Stimmzettel aus den Bezirken Friedrichshain/Kreuzberg und Charlottenburg/Wilmersdorf. Mehr dazu lesen Sie hier.

Landeswahlleiter rechnet mit einem Viertel Briefwähler in Sachsen



Bei der Bundestagswahl in Sachsen haben bis zum Mittag 25,9 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Die Wahlbeteiligung lag damit leicht unter dem Wert vor vier Jahren. Außerdem wird damit gerechnet, dass 25,1 Prozent der Wahlberechtigten von ihrem Wahlrecht per Briefwahl Gebrauch machen, wie Landeswahlleiter Martin Richter in Kamenz mitteilte. Ihr Anteil lag 2017 am Ende bei 15,9 Prozent. Im Freistaat sind insgesamt rund 3,3 Millionen Menschen bis 18 Uhr an die Wahlurnen gerufen, für 126.000 ist der Gang die Bundestagswahl-Premiere.

Scholz zurückhaltend gegenüber SPD-Mitgliederentscheid über Koalition

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat sich bei einem seiner letzten Auftritte vor der Bundestagswahl am Sonntag zurückhaltend gegenüber einem Mitgliederentscheid seiner Partei vor der Bildung einer neuen Regierungskoalition auf Bundesebene gezeigt. "Das entscheiden wir dann, wenn es ansteht", sagte Scholz lediglich bei einem Gespräch mit der Redaktion von MediaPioneer in Potsdam. Er reagierte damit auf den Vorschlag des stellvertretenden SPD-Parteivorsitzenden Kevin Kühnert, der erklärt hatte, er gehe vor einer Koalitionsbildung von einem solchen Mitgliederentscheid aus. Die SPD sei eine "Mitmachpartei", so Kühnert.

Scholz räumte zwar ein, Mitgliederentscheide in seiner Partei hätten "durchaus funktioniert" in der Vergangenheit. Nun gelte es aber erst einmal, den Wahltag abzuwarten.

Die SPD-Basis hatte 2013 über den Eintritt in die damalige große Koalition abgestimmt. 2019 war Scholz allerdings bei einem solchen Votum im Rennen um den Parteivorsitz Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans unterlegen.

Mats Hummels: "AfD wählen ist ein No-Go"

Seit drei Stunden sind vielerorts die Wahllokale geöffnet. Auch Profi-Fußballer Mats Hummels hat seine Stimme schon abgegeben. Der "Bild"-Zeitung sagte der 32-Jährige, er habe in Dortmund diesmal persönlich gewählt. Welcher Partei er seine Stimme gab, verriet er nicht. Hummels sagte allerdings, die "AfD wählen ist ein No-Go".

Auch zur scheidenden Kanzlerin Merkel äußerte er sich. Sie habe Deutschland wunderbar vertreten. Der Fußballer hoffe, dass der Nachfolger die Aufgabe ähnlich souverän meistern werde.

Karl Lauterbach gibt Stimme ab – und zeigt seine Tochter

Der SPD-Gesundheitsexperte hat seine Stimme am heutigen Super-Wahlsonntag abgegeben und ein Foto auf Twitter gepostet. Darauf ist er mit seiner Tochter Rosa zu sehen. Zu dem Bild schreibt er: "Bitte geht alle heute zur Wahl. Wählt die demokratischen Parteien im Bundestag, also alles außer AfD. Es wird die spannendste Wahl seit Jahrzehnten. Eure Stimme kann entscheiden."

Steinmeier: "Wer nicht wählt, lässt andere für sich entscheiden"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, bei der Bundestagswahl ihre Stimme abzugeben. In einem Gastbeitrag für "Bild am Sonntag" schrieb das Staatsoberhaupt: "Lassen Sie uns gemeinsam abstimmen – für eine starke Demokratie und eine gute Zukunft. Jede Stimme zählt – Ihre Stimme zählt. Daher bitte ich Sie: Gehen Sie heute zur Wahl!" Demokratie lebe vom Einmischen und Mitmachen. "Wer mitmacht, wird gehört. Wer nicht wählt, lässt andere für sich entscheiden", erklärte Steinmeier.

Der Wahltag sei "ein wichtiger Tag für Deutschland und ein Fest für alle seine Bürgerinnen und Bürger", fügte der Bundespräsident hinzu. Die Wähler hätten nun das Wort. "Sie entscheiden, welche Richtung unser Land in den nächsten vier Jahren nehmen soll, welche Parteien uns mit welcher Stärke im Bundestag vertreten, welche Regierung unser Land führen wird. Sie können mitbestimmen, wie es weitergeht bei den kleinen und großen Fragen unserer Zeit", schrieb Steinmeier.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: "ein wichtiger Tag für Deutschland". (Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa)



Deutschland stehe vor einem politischen Übergang, aber die Herausforderungen blieben. "Bei der Bewältigung der Corona-Pandemie und ihren Folgen, bei der Bekämpfung des Klimawandels, bei Digitalisierung, Bildung und Pflege, bei innerer, äußerer Sicherheit und europäischer Zusammenarbeit", schrieb Steinmeier.

Söder hat gewählt – und rechnet mit knappem Ergebnis

CSU-Chef Markus Söder hat am Sonntag an der Seite seiner Ehefrau Karin Baumüller-Söder seine Stimme für die Bundestagswahl abgegeben. Er sei angesichts des Wahlausgangs nicht nervös, aber etwas angespannt, sagte der bayerische Ministerpräsident im Wahllokal im Nürnberger Stadtteil Mögeldorf. "Es gibt schönere Tage", fügte er hinzu. "Es gibt keinen schwierigeren Tag als den Wahltag, weil man wartet und wartet und wartet und hofft, irgendein gutes Signal zu bekommen", betonte er.

Er werde die Geburtstagsfeier von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) besuchen und dann nach Berlin fahren, beschrieb er seinen Tagesablauf. "Ich hoffe, dass Armin Laschet den Regierungsauftrag bekommt", sagte Söder. Aber es werde sicher knapp und daher spannend.

Wahltag: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gibt mit seiner Frau Karin in der Theodor Billroth Schule seine Stimme zur Bundestagswahl 2021 ab. (Quelle: Daniel Karmann/dpa)



Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender wählten in Berlin. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz ging an seinem Wohnort Potsdam ins Wahllokal. "Damit die Bürgerinnen und Bürger mir den Auftrag geben, der nächste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden", betonte Scholz. Er hoffe, dass die Menschen ihre Stimme abgeben und damit möglich machen, "was sich abgezeichnet hat, dass es ein sehr starkes Ergebnis gibt", sagte Scholz.

Neuer Bundestag tagt erstmals am 26. Oktober

Der neue Bundestag, der an diesem Sonntag gewählt wird, kommt voraussichtlich am 26. Oktober erstmals zusammen. Das hat nach Angaben der Bundestagsverwaltung der Ältestenrat einstimmig beschlossen. In der konstituierenden Sitzung werden vor allem der Bundestagspräsident und seine Stellvertreter gewählt. Im Ältestenrat sind das Präsidium und alle Fraktionen vertreten. Er legt die Sitzungswochen und die Tagesordnungen fest.

Der 26. Oktober ist der letzte mögliche Tag für diese erste Sitzung. Denn nach Artikel 39 des Grundgesetzes tritt der neu gewählte Bundestag spätestens 30 Tage nach der Wahl erstmals zusammen.

Die Fraktionen werden sich bereits in der neuen Woche konstituieren. Üblicherweise sind anfangs auch die ausgeschiedenen Abgeordneten nochmals dabei, anschließend dann nur noch die neu gewählten. Ihre erste Aufgabe ist es, die Fraktionsführungen zu wählen. Den Auftakt will bereits an diesem Montag die FDP machen, die anderen Fraktionen folgen ab Dienstag.

Russland soll Spezialisten für Desinformation nach Berlin geschickt haben

Russland hat einem Medienbericht zufolge einen Posten an der Botschaft in Berlin mit einem Experten für die Durchsetzung russischer Auslandsinteressen und Desinformation besetzt. Das berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf eine eigene Recherche. Die russische Botschaft habe mitgeteilt, dass der Geheimdienstmitarbeiter regelgerecht akkreditiert worden sei. Auf Nachfragen, zum Beispiel zum Einsatzbereich, habe die Botschaft von "Pseudo-Informationen" sowie einem "wilden Gemisch aus Spekulationen und Fantasien" gesprochen.

Vor wenigen Wochen hatte die Bundesregierung russische Beeinflussungsversuche auf die Wahl in Form von Cyberangriffen angeprangert. Dabei sei "unter anderem mit Phishing-Emails" versucht worden, an persönliche Anmeldedaten insbesondere von Bundestags- und Landtagsabgeordneten zu gelangen, "um dadurch Identitätsdiebstahl begehen zu können", sagte eine Außenamtssprecherin. Hinter den Angriffen stehe der russische Militärgeheimdienst GRU.

Der Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz sagte mit Blick auf die Maßnahmen gegen Cyberangriffe in den vergangenen Jahren, die Regierung habe einen "eklatant wichtigen Bereich der inneren Sicherheit grob vernachlässigt". FDP-Innenexperte Konstantin Kuhle kritisierte die Informationspolitik der Regierung: "Als Abgeordnete, die Ziel der Kampagne sind, müssten wir besser informiert sein – vor allem so kurz vor der Bundestagswahl."

Der Super-Wahltag hat begonnen

Seit Sonntagmorgen um 8 Uhr haben rund 60.000 Wahllokale in Deutschland geöffnet. Knapp 60,4 Millionen Bürger sind aufgerufen, bis 18 Uhr Erst- und Zweitstimme abzugeben und so über die Zusammensetzung des neuen Bundestags zu entscheiden. Etwa 2,8 Millionen Bürgerinnen und Bürger nehmen erstmals an einer Bundestagswahl teil. Insgesamt stellen sich 47 Parteien zur Wahl.

Es wird damit gerechnet, dass diesmal so viele Menschen wie nie zuvor ihre Stimme per Briefwahl abgeben werden. Nach Angaben der Bundeswahlleitung könnten es diesmal mindestens 40 Prozent sein. 2017 machten bereits 28,6 Prozent der Wahlberechtigten von der Briefwahl Gebrauch. Die Wahlbeteiligung lag vor vier Jahren bei 76,2 Prozent. Parallel zur Bundestagswahl wird in Mecklenburg-Vorpommern auch ein neuer Landtag gewählt und im Land Berlin das Abgeordnetenhaus.



Bei der Bundestagswahl im Jahr 2017 waren CDU und CSU mit 32,9 Prozent stärkste Kraft geworden. Die SPD kam auf 20,5 Prozent, die AfD wurde mit 12,6 Prozent drittstärkste Kraft. Dahinter folgten FDP (10,7 Prozent), Linke (9,2) und Grüne mit 8,9 Prozent.

Lindner will bei möglichen Koalitionsverhandlungen hart bleiben

FDP-Chef Christian Lindner hat eine harte Haltung in möglichen Verhandlungen über eine Regierungsbildung nach der Bundestagswahl angekündigt. So wie die FDP 2017 Gespräche über eine Jamaika-Koalition mit der Union und den Grünen abgebrochen habe, weil Deutschland "auf einen grün-schwarzen Linksdrift mit marginaler FDP-Beteiligung" geschickt worden wäre, so würde man auch diesmal standhaft sein.



Christian Lindner: Der FDP-Chef hat eine harte Haltung in möglichen Koalitionsverhandlungen angekündigt. (Quelle: Malte Krudewig/dpa)



"Wir sind auch 2021 nicht bereit, unser Land auf einen Linksdrift zu schicken", sagte er am Samstag in Düsseldorf. Man sei nur bereit für "eine Regierung der Mitte", in der es keine Steuererhöhungen und kein Aufweichen der Schuldenbremse geben werde.

Lindner bezog kritisch Stellung zur SPD und zu den Grünen, mit denen die Liberalen nach der Wahl am Sonntag möglicherweise eine Ampel-Koalition bilden könnten. Diesen beiden Parteien unterstellte er bei dem FDP-Wahlkampfauftritt, sie seien "sperrangelweit offen" für eine Koalition mit der Linken.



Merkel: Laschet Politiker "mit Leidenschaft und Herz"

In den letzten Stunden vor der Bundestagswahl haben die Spitzenkandidaten von Union, SPD und FDP am Samstag noch einmal um die Stimmen der noch Unentschlossenen geworben. Unions-Kanzlerkandidat Laschet trat zusammen mit der scheidenden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in seinem Wahlkreis Aachen-Burtscheid auf. Merkel rief zur Wahl Laschets auf: Es gehe am Sonntag darum, "dass Deutschland stabil bleibt". Laschet sei ein Politiker "mit Leidenschaft und Herz", der geprägt davon sei, "Brücken zu bauen und Menschen mitzunehmen". Wie die anderen Spitzenkandidaten am letzten Tag vor der Wahl versuchten, Wähler von sich zu überzeugen, lesen Sie hier.

Wahlkampf – Polizei registriert Tausende Straftaten

Im Zusammenhang mit dem Wahlkampf haben die Sicherheitsbehörden einem Medienbericht zufolge bislang mehr als 4.200 Straftaten registriert. Die "Welt am Sonntag" beruft sich dabei auf eine Umfrage unter den Bundesländern, wobei einzig Hessen keine konkreten Zahlen genannt habe. Demnach handele es sich vor allem um Sachbeschädigungen, insbesondere an Wahlplakaten. Aber auch Gewaltdelikte, Propagandadelikte und Beleidigungen seien verzeichnet worden.

Der Zeitung zufolge sind nicht nur Straftaten im Vorfeld der Bundestagswahl enthalten, sondern auch Fälle im Zusammenhang mit anderen Wahlkämpfen wie in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Dort werden an diesem Sonntag parallel zum Bundestag die Landesparlamente neu gewählt.

Die Zahl decke sich mit Angaben des Bundeskriminalamtes in einem internen Lagebild, aus dem die "Welt am Sonntag" zitiert. Demnach hatte das BKA zwei Wochen vor der Bundestagswahl 4.035 Straftaten registriert, darunter 42 Gewaltdelikte. Zwei Drittel der Taten hätten die Behörden keinem politischen Spektrum zuordnen können, der Rest verteile sich auf das linksextreme und das rechtsextreme Spektrum.

Greta Thunberg: "Diese Wahl wird die Klimakrise nicht lösen"

Die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg hat die Menschen aufgefordert, sich auch nach der Bundestagswahl für das Klima einzusetzen. "Diese Wahl wird die Klimakrise nicht lösen, egal wie das Ergebnis ausfallen wird", sagte die 18-jährige Initiatorin der weltweiten Bewegung Fridays for Future bei ihrem Besuch in Lützerath in Nordrhein-Westfalen am Samstag. "Die wird viel länger anhalten. Wir werden auch weiterhin mobilisieren müssen und auf die Straße gehen müssen."

Die Klimaaktivistin Greta Thunberg (links) besuchte am Samstag ein Dorf nahe eines Braunkohlereviers in Nordrhein-Westfalen. (Quelle: dpa/Henning Kaiser)



Lützerath liegt direkt am Tagebau Garzweiler und soll für den Kohleabbau weichen. Gemeinsam mit der Umweltaktivistin Luisa Neubauer traf Thunberg am Samstag dort auf den Landwirt Eckardt Heukamp, der gegen seine Enteignung klagt. Vor dem Hof des Landwirts rammten sie ein Schild in den Boden mit der Aufschrift "Defend Lützerath, defend 1,5" ("Verteidigt Lützerath, verteidigt 1,5"). Fridays for Future verlangt Maßnahmen für die Begrenzung der Klimaerwärmung auf 1,5 Grad.

Angriff auf Wahlstand der Grünen in Sachsen

Im sächsischen Plauen ist am Samstag ein Wahlstand der Grünen von einem Mann attackiert worden. Bei dem Vorfall kam eine Mitarbeiterin der Partei zu Schaden. Lesen Sie hier mehr darüber.

Baerbock macht sich noch keine Gedanken über mögliche Koalitionen

Die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock will sich bislang nicht den Kopf über eine mögliche Koalition nach der Bundestagswahl zerbrechen. "Ich mache bis zur letzten Minute Wahlkampf", sagte sie am Samstag in Potsdam bei einem Treffen mit Bürgern. Eine echte Erneuerung gebe es nur mit starken Grünen. Sie beteilige sich nicht an den Gedankenspielen anderer. Sie wolle den letzten Tag vor der Stimmabgabe mit den Potsdamern ins Gespräch kommen. FDP-Chef Christian Lindner hatte sich am Freitag erneut für ein Regierungsbündnis mit Union und Grünen ausgesprochen.



Im Wahlkreis 61 tritt Baerbock als Direktkandidatin der Grünen an. In der sehr belebten Fußgängerzone warb die 40-Jährige um Stimmen. Von Passanten bekam sie viel Zustimmung zur Klimapolitik der Grünen. Vor allem Touristen nutzten die Gelegenheit und baten um ein Selfie. Am Sonntag wird ein neuer Bundestag gewählt.

Scholz zurückhaltend gegenüber Mitgliederentscheid

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat sich bei einem seiner letzten Auftritte vor der Bundestagswahl am Sonntag zurückhaltend gegenüber einem Mitgliederentscheid seiner Partei vor der Bildung einer neuen Regierungskoalition auf Bundesebene gezeigt. "Das entscheiden wir dann, wenn es ansteht", sagte Scholz lediglich bei einem Gespräch mit der Redaktion von MediaPioneer in Potsdam. Er reagierte damit auf den Vorschlag des stellvertretenden SPD-Parteivorsitzenden Kevin Kühnert, der erklärt hatte, er gehe vor einer Koalitionsbildung von einem solchen Mitgliederentscheid aus. Die SPD sei eine "Mitmachpartei", so Kühnert.

Olaf Scholz: Der SPD-Kanzlerkandidat will sich bezüglich eines möglichen Mitgliederentscheids nach der Wahl noch nicht festlegen. (Quelle: dpa/Soeren Stache)



Scholz räumte zwar ein, Mitgliederentscheide in seiner Partei hätten "durchaus funktioniert" in der Vergangenheit. Nun gelte es aber erst einmal, den Wahltag abzuwarten. Die SPD-Basis hatte 2013 über den Eintritt in die damalige große Koalition abgestimmt. 2019 war Scholz allerdings bei einem solchen Votum im Rennen um den Parteivorsitz Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans unterlegen.

Neuer Bundestag könnte bis über 900 Abgeordnete haben

Der nächste Bundestag, der an diesem Sonntag gewählt wird, könnte nach Berechnungen des Wahlforschers Robert Vehrkamp mehr als 900 Abgeordnete groß werden. Auf der Basis des letzten ZDF-"Politbarometers" vor der Wahl vom Donnerstag berechnete der Fachmann von der Bertelsmann Stiftung eine Bandbreite von 672 bis 912 Mandaten. In einem mittleren Szenario kommt er auf 810 Abgeordnete. Derzeit zählt der Bundestag 709 Abgeordnete und ist damit schon so groß wie nie zuvor.

Der Plenarsaal im Reichstag in Berlin (Archivbild). Im neuen Bundestag könnten bis zu 900 Abgeordnete sitzen. (Quelle: imago images)



Die Forschungsgruppe Wahlen ermittelte für das "Politbarometer" zuletzt folgende Umfragewerte: SPD 25 Prozent, CDU/CSU 23, Grüne 16,5, FDP 11, AfD 10 und Linke 6 Prozent.

Die drei Szenarien unterschieden sich ausschließlich durch unterschiedliche Annahmen zum Splitting von Erst- und Zweitstimmen, sagte Vehrkamp der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Dieses Splitting-Verhalten lasse sich nur sehr schwer prognostizieren.

Merkel wirbt für CDU und CSU als Parteien für "Maß und Mitte"

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat zum gemeinsamen Wahlkampfabschluss von CDU und CSU in München für die Unionsparteien geworben, weil diese für "Maß und Mitte" stünden. Die Union baue Brücken, "wenn neue Probleme kommen. Deshalb sind CDU und CSU die Parteien, die die nächste Regierung führen müssen", sagte sie bei ihrem Auftritt am Freitag.

Merkel bemängelte, dass im zu Ende gehenden Wahlkampf wenig über Wirtschaft geredet worden sei. Es gehe um Marktwirtschaft und Soziales, es müsse erwirtschaftet und dann gerecht verteilt werden. "Es ist eben nicht egal, wer in Deutschland regiert", sagte die Kanzlerin.

Beim Wahlkampfschluss sprach nach Merkel auch CSU-Chef Markus Söder. Zudem wurde eine Rede von Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) erwartet.

Baerbock bekräftigt Anspruch auf Kanzleramt

Zwei Tage vor der Bundestagswahl hat Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock trotz magerer Umfragewerte den Anspruch ihrer Partei bekräftigt, die künftige Regierung anzuführen. Bei einer zentralen Kundgebung zum Abschluss des Wahlkampfs sagte Baerbock am Freitag in Düsseldorf, in Deutschland setzten längst viele Unternehmen auf ein klimaneutrales Wirtschaften. Nun brauche es eine "grün-geführte Bundesregierung, die dafür den Rahmen setzt", rief die Grünen-Vorsitzende vor ihren Anhängern.

Bei der Bundestagswahl gehe es um die Frage, ob es weiter ein "Wegducken" mit der GroKo oder einen "neuen Aufbruch" gebe. Den bisherigen Regierungsparteien hielt sie vor, sich zwar zum Klimaschutz zu bekennen, dem aber keine Taten folgen zu lassen. "Klimakanzler auf Plakate zu schreiben, reicht nicht aus", betonte die Kanzlerkandidatin der Grünen. "Wir können uns keine halben Sachen mehr leisten."

Söder: "Wer FDP wählt, riskiert eine Ampel"

Wer FDP wählt, riskiert eine Ampel", sagt CSU-Chef Markus Söder auf dem Wahlkampf-Abschluss der Union. Man spüre schon die "unmoralischsten Vibrationen" zwischen SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und FDP-Chef Christian Lindner, fügt er hinzu. "Ämter sind eine Verführung", sagt Söder in Anspielung auf die Ambitionen Lindners auf das Finanzministerium.

Lindner: Regierungsbildung ist "kein Wunschkonzert"



FDP-Chef Christian Lindner spricht sich für ein Jamaika-Bündnis mit Union und Grünen nach der Bundestagswahl am Sonntag aus. Dies sei leichter zu erreichen als eine Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP, sagte er am Freitag im ZDF. "Deshalb setze ich eher auf Jamaika, wenn es geht." Ziel der FDP sei es, den Rückstand zu den Grünen möglichst noch zu reduzieren. Die Koalitionsbildung nach der Wahl werde dieses Mal besonders spannend, weil keine Partei über 30 Prozent kommen werde. "Es ist kein Wunschkonzert." Die FDP werde aber wohl Teile ihres Programms umsetzen können.

"Wir wollen natürlich gestalten", sagte Lindner. Es gelte aber einen Linksruck, Steuererhöhungen und ein Aufweichen der Schuldenbremse zu vermeiden. "Linke Rezepte sind da nicht ratsam." Es müsse besser auf das Geld geachtet werden, sagte Lindner, der als nächster Bundesfinanzminister gehandelt wird. Der Staat könne beispielsweise die milliardenschweren Subventionen für Elektroautos streichen. Diese seien auch so attraktiv. "Das Geld können wir im Staatshaushalt für Besseres einsetzen, etwa für die Modernisierung der Bildung."

Innenministerium erwartet keine Gefahr durch Hackerangriff

Von dem Hackerangriff auf einen Server des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden geht nach Angaben des Bundesinnenministeriums keine Gefahr für die Bundestagswahl aus. Ein Sprecher bestätigte am Freitag, dass es einen Angriff auf einen einzelnen Server gegeben habe, der aber technisch und räumlich von anderen Servern getrennt sei. "Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt keinen Hinweis des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), dass hier eine Manipulation oder ein Datenabfluss von dem Server stattgefunden hat." Der interne Wahlserver des im Statistischen Bundesamt sitzenden Bundeswahlleiters sei von dem Angriff nicht betroffen, weshalb "keine Gefahr für die Bundestagswahl durch den Hackangriff ausgeht".

Bundeswahlleiter Georg Thiel hatte Ende Juli gesagt, er sehe sein Haus gut aufgestellt sieht gegen Cyberangriffe auf die Bundestagswahl am 26. September.

Scholz ruft Aktivisten zum Abbruch des Hungerstreiks auf

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat die letzten Klimaaktivisten im Berliner Hungerstreik aufgerufen, die Aktion abzubrechen. Im Schlussspurt des Bundestagswahlkampfs wiederholte Scholz am Freitag in Münster das Angebot an die jungen Leute, nach der Wahl mit ihnen ein Gespräch zu führen. Auf die neue Forderung zweier Aktivisten, Scholz solle den Klimanotstand ausrufen, ging der Kanzlerkandidat nicht ein.

Eine Gruppe junger Erwachsener hatte am 30. August in Berlin einen Hungerstreik für eine radikale Klimawende begonnen. Damit wollten sie unter anderem ein öffentliches Gespräch mit den Kanzlerkandidaten Scholz (SPD), Armin Laschet (CDU/CSU) und Annalena Baerbock (Grüne) am Donnerstagabend erreichen. Da die Politiker nicht zusagten, brachen die meisten Aktivisten ihren Hungerstreik diese Woche ab.

Eine junge Frau und ein junger Mann fasten weiter und drohen damit, ab Samstagmorgen auch die Aufnahme von Flüssigkeit zu verweigern – es sei denn, Scholz rufe vorher öffentlich den Klimanotstand aus.

Nach dieser Ankündigung war am Donnerstagabend Grünen-Chef Robert Habeck ins Camp der Klimaaktivisten in der Nähe des Reichstags in Berlin gekommen und hatte die beiden dringend gebeten, den Hungerstreik abzubrechen und nicht noch zu verschärfen. Nach Angaben einer Grünen-Sprecherin kam später auch noch Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock ins Camp und sprach mit den jungen Leuten, die den Hungerstreik beendet hatten. Eine Sprecherin der Aktivisten bestätigte dies.

Offenbar erneut Hackerangriff auf Bundeswahlleiter

Wenige Tage vor der Bundestagswahl soll es einem Medienbericht zufolge zu einem Hacker-Angriff auf das Statistische Bundesamt gekommen sein, dessen Chef zugleich der Bundeswahlleiter ist. Konkret sei am Mittwoch offenbar auf einem Programm eine Software installiert worden, berichtete "Business Insider" am Donnerstag. Diese ermögliche einen externen Zugriff auf Server und Dateisysteme. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik stufe das Ereignis als Cyberangriff im Zusammenhang mit der Bundestagswahl ein, hieß es.

Ein Sprecher des Bundeswahlleiters teilte dazu der Deutschen Presse-Agentur am Abend mit, die schnelle Identifizierung des Schadens zeige, dass die Sicherheitssysteme funktionierten. "Die internen Wahlserver für die Ermittlung des Wahlergebnisses und das Internetangebot des Bundeswahlleiters werden jedoch in separaten Netzen betrieben, es besteht demnach keine Gefahrenlage in Bezug zur Bundestagswahl", betonte er. In Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik laufe eine normale Sicherheitsüberprüfung, um jeglichen Schaden ausschließen zu können.

Merkel: "Ich wollte nochmal Arrivederci sagen"



Für einen Überraschungsbesuch ist die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag nach Greifswald gekommen. "Ich wollte nochmal Arrivederci sagen", sagte sie auf dem Wochenmarkt zu einer Blumenverkäuferin.

Zuvor war die Regierungschefin zusammen mit ihrem Nachfolger als CDU-Direktkandidat für den Bundestag, Georg Günther, und dem CDU-Spitzenkandidaten zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, Michael Sack, durch die Fußgängerzone gegangen und hatte Geschäfte besucht. Sie wurde umringt von überraschten Passanten und verharrte immer wieder für Selfies. Dabei war auch der CDU-Landtagsabgeordnete Egbert Liskow.

Angela Merkel (m, CDU),Georg Günther (r, CDU), Vorsitzender der Jungen Union Mecklenburg-Vorpommerns, und Michael Sack, der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern auf einem Wochenmarkt in Greifswald: Merkel wurde von Passanten umringt, und machte mit ihnen Selfies. (Quelle: Stefan Sauer/dpa)



Merkel nutzte die Gelegenheit, die Menschen auf ihren Nachfolger Günther hinzuweisen. Sie kandidiert bei den Wahlen am Sonntag nicht mehr für den Bundestag. Seit 1990 hatte sie stets das Direktmandat in ihrem Wahlkreis im Nordosten gewonnen. Parallel zur Bundestagswahl wählt Mecklenburg-Vorpommern am Sonntag einen neuen Landtag. Nach letzten Umfragen liegt die CDU in Mecklenburg-Vorpommern deutlich hinter der SPD und auch hinter der AfD auf dem dritten Platz. Bundesweit rangiert die Union derzeit laut Umfragen auf Platz zwei hinter der SPD.

Scholz sagt Stahlindustrie Unterstützung für Klima-Umbau zu

Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat der Stahlindustrie für den Fall einer von ihm angeführten Bundesregierung Rückendeckung für den Umbau zu einer klimafreundlichen Produktion zugesagt. "Alles, was Deutschlands industrielle und wirtschaftliche Zukunft ausmacht, bedeutet, dass wir sehr viel mehr Strom einsetzen können als wir das heute tun", sagte Scholz am Donnerstag bei einem Besuch von Thyssenkrupp Steel Europe in Duisburg. Nur so könnten die Pläne der Unternehmen auch umgesetzt werden. Die Stahlkonzerne würden nur in den Umbau investieren, wenn dafür auch genügend Strom zur Verfügung stehe.

Die Dimensionen seien gigantisch, sagte Scholz bei seiner Wahlkampftour im Ruhrgebiet. Allein für die Chemieindustrie werde für 2045 ein Verbrauch erwartet, der dem heutigen gesamten Bedarf Deutschlands entspreche. Auch die Stahlindustrie habe einen enormen Mehrbedarf. "Deswegen gibt es von mir die klare Zusage: Ich will im ersten Jahr der kommenden Regierung alle Entscheidungen treffen für den Ausbau der Stromerzeugungskapazitäten in Deutschland." Dabei gehe es um Windkraft auf hoher See sowie an Land, um Solarenergie und Stromnetze. "Und ich will das die Genehmigungsverfahren so abgekürzt werden, dass das auch etwas werden kann."

Die Stahlindustrie gehört zu den größten Produzenten klimaschädlichen Kohlendioxids. Die Branche mit Größen wie Thyssenkrupp, Salzgitter und Arcelormittal steht mit der Transformation zu einer klimaneutralen Produktion vor dem größten Umbau ihrer Geschichte. Allein Thyssenkrupp schätzt seine Kosten bis 2050 auf zehn Milliarden Euro.

FDP verzeichnet Mitgliederrekord

Die FDP verzeichnet einem Bericht der "Rheinischen Post" zufolge kurz vor der Bundestagswahl einen Mitgliederrekord. Wie die Zeitung unter Berufung auf Parteikreise berichtet, knackten die Liberalen diese Woche die Marke von 75.000 Mitgliedern.

Zum Vergleich: Wie die "Tagesschau" berichtet, verzeichnet die Linke etwa 60.000 Mitglieder. CDU und SPD kommen auf je knapp 400.000 Mitglieder. Die Grünen verzeichnen knapp 110.000 Mitglieder. Die AfD kommt auf etwa 32.000 Mitglieder, dort waren die Zahlen zuletzt zurückgegangen.