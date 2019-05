Wahlen im Newsblog

Starkes Interesse an Landtagswahl in Bremen

26.05.2019, 14:31 Uhr | dpa, rtr, AFP, t-online.de

In Bremen liegt die Wahlbeteiligung rund vier Stunden nach Öffnung der Wahllokale bei 20,2 Prozent und damit deutlich höher als vor vier Jahren. Alle Informationen im Newsblog.

14.30 Uhr: Höhere Beteiligung in Polen und Dänemark

In Polen und Dänemark zeichnet sich bei der Europawahl eine höhere Wahlbeteiligung ab als vor fünf Jahren. In Polen hatten fünf Stunden nach Öffnung der Wahllokale bis 12 Uhr 14,39 Prozent der Wähler abgestimmt – etwa doppelt so viele wie 2014. Damals hatte die Wahlbeteiligung bis zu dieser Zeit nur bei 7,31 Prozent gelegen. Insgesamt hatten in Polen vor fünf Jahren knapp 23,3 Prozent der Wähler abgestimmt. In Dänemark hatte bis Sonntagmittag bereits knapp jeder vierte der Wahlberechtigten seine Stimme abgegeben. Die Beteiligung lag um 12 Uhr nach Stichproben der Nachrichtenagentur Ritzau bei 24,7 Prozent. Zum selben Zeitpunkt waren es bei der vorherigen EU-Wahl 20,3 Prozent gewesen.

14.10 Uhr: Starkes Interesse an Landtagswahl in Bremen

Bei der Landtagswahl in Bremen haben bis zum Mittag viele Bürger ihre Stimmen abgegeben. Die Wahlbeteiligung lag rund vier Stunden nach Öffnung der Wahllokale bei 20,2 Prozent und damit deutlich höher als vor vier Jahren, wie die Landeswahlleitung am Sonntag mitteilte. Damals hatten zum selben Zeitpunkt nur 14,2 Prozent der Stimmberechtigten gewählt. Insgesamt lag die Wahlbeteiligung 2015 bei 50,2 Prozent.

13.30 Uhr: Wahlbeteiligung in Frankreich wohl leicht höher

In Frankreich ist die Beteiligung an der Europawahl am Sonntag nach ersten Angaben des Innenministeriums im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren gestiegen. Bis zum Mittag um 12 Uhr gaben rund 19,26 Prozent der Wahlberechtigten im französischen Staatsgebiet in Europa ihre Stimme ab, wie das Ministerium auf Twitter bekannt gab. 2014 hätten bis zu dieser Uhrzeit rund 15,70 Prozent abgestimmt.

12.03 Uhr: Wahlbenachrichtigung verlegt – Sie können trotzdem wählen

Bundeswahlleiter Georg Thiel hat die Bundesbürger am Sonntagmorgen noch einmal zur Stimmabgabe bei der Europawahl aufgerufen. Er verwies auf die "besondere Bedeutung der Wahl" für die Einflussnahme der Wähler auf die künftigen politischen Entscheidungen in der EU. Noch bis 18 Uhr können Wähler von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, erinnerte Thiel.

Auch wer eine Wahlbenachrichtigung bekommen und diese verlegt hat, kann seine Stimme abgeben, betonte der Bundeswahlleiter. Wahlberechtigte, die ihre Wahlbenachrichtigung verlegt oder verloren haben, können dennoch wählen.



Die Wahlberechtigten müssen dafür im Wählerverzeichnis ihres Wahlbezirks eingetragen sein. Wurde Ihnen eine Wahlbenachrichtigung zugestellt, ist dies der Fall. Der zuständige Wahlraum für die Stimmabgabe kann bei der Gemeindebehörde erfragt werden. Im Wahlraum müssen sich die Wahlberechtigten auf Verlangen des Wahlvorstandes mit ihrem Personalausweis oder Reisepass – Unionsbürgerinnen und Unionsbürger durch ihren Identitätsausweis – ausweisen.

Wer verhindert ist, kann in besonderen Ausnahmefällen, etwa bei kurzfristiger Erkrankung, seinen Wahlschein sowie Briefwahlunterlagen noch bis 15 Uhr beantragen.

11.22 Uhr: Kardinal Woelki bezieht Stellung gegen die AfD

Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki hat sich am Tag der Europawahl gegen die AfD ausgesprochen. "Selbstverliebte, nationalradikale Sprücheklopfer, die nationale Alleingänge planen und zwar viel vom Volk reden, ihm aber letztlich nicht dienen wollen, die sind für mich keine Alternative - nicht für Deutschland und nicht für Europa", sagte Woelki am Sonntag in einem Beitrag für das Kölner Domradio. Vieles könne nur solidarisch und grenzüberschreitend geregelt werden, zum Beispiel der Klimaschutz.









Woelki rief seine Zuhörer dazu auf, an diesem Sonntag nicht nur ein Kreuzzeichen zu machen, sondern auch ein Kreuz auf dem Wahlzettel. Das christliche Wertesystem biete eine hervorragende Grundlage für das europäische Haus. "Stärken Sie mit Ihrer Stimme die Fundamente dieses Hauses, damit wir auch in Zukunft in einem freien, demokratischen Europa leben", appellierte der Chef des größten deutschen Bistums.

9.32 Uhr: Der Fahrplan nach der Europawahl

Unmittelbar nach der Europawahl werden die Weichen für das Europa der nächsten Jahre gestellt. Die wichtigsten Termine:



28. Mai: Die Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen bei einem Sondergipfel zwei Tage nach der Europawahl mit der Auswahl des neuen EU-Kommissionspräsidenten beginnen. Vorher beraten die Vorsitzenden der Fraktionen im Europaparlament.

29. Mai: In Brüssel treffen sich die Abgeordneten der christdemokratischen Europäischen Volkspartei (EVP).

Juni (noch nicht im Detail terminiert): Die gewählten Mitglieder des neuen Parlaments beraten über die Bildung der Fraktionen für die 9. Wahlperiode.

11. Juni: Treffen der sozialdemokratischen Europaabgeordneten in Brüssel.

20./21. Juni: Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten bei ihrem regulären Gipfeltreffen über das künftige Spitzenpersonal der Union.

1. Juli: Die 8. Wahlperiode des Parlaments geht zu Ende.

2. Juli: Konstituierende Plenartagung des neu gewählten Europaparlaments mit Wahl eines neuen Parlamentspräsidenten.

Juli: Erst in der zweiten Plenarsitzung können die Parlamentarier einen neuen Kommissionspräsidenten wählen. Den genauen Termin legen sie selbst fest.

26. Juli: Letzter Tag, um in Deutschland gegen die Gültigkeit der Wahl beim Deutschen Bundestag Einspruch einzulegen.

September/Oktober: Die von den EU-Staaten vorgeschlagenen Mitglieder der neuen EU-Kommission werden in den parlamentarischen Ausschüssen angehört. Das Parlament muss ihrer Ernennung zustimmen.

31. Oktober: Die Amtszeit von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und seiner 27 Kommissare endet. Zugleich läuft für Großbritannien die mit der EU ausgehandelte Frist für den Austritt ab.

Sonntag, 8.06 Uhr: Europawahl in Deutschland hat begonnen

In Deutschland haben am Sonntagmorgen bundesweit die Europawahlen begonnen. Insgesamt sind in der Bundesrepublik 65 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, über die 96 deutschen Abgeordneten für das Europäische Parlament zu entscheiden. Union und SPD müssen nach Umfragen fürchten, dass sie bei der Europawahl auf ihre jeweils historisch schlechtesten Ergebnisse fallen. Die Grünen könnten Umfragen zufolge vor der SPD zweitstärkste Kraft werden, erstmals überhaupt bei einer bundesweiten Wahl.

Die deutschen Wahllokale schließen um 18 Uhr. Wie bei Bundestagswahlen gibt es daraufhin bei ARD und ZDF eine Prognose für das bundesweite Ergebnis, ab 18.15 Uhr werden Hochrechnungen erwartet.

Europawahl: Diese Spitzenkandidaten kämpfen um den Posten des EU-Kommissionspräsidenten. (Quelle: Reuters)

Außer in Deutschland werden zeitgleich auch in 20 weiteren europäischen Ländern die neuen Abgeordneten für das Europäische Parlament gewählt. Mehrere europäische Länder hatten schon vorher in dieser Woche abgestimmt. Erwartet werden Verluste bei Christ- und Sozialdemokraten im Vergleich zur Wahl 2014 und Erfolge rechter EU-Kritiker in wichtigen Ländern. Zugewinne werden Liberalen und Grünen vorhergesagt.

17.30 Uhr: Union und SPD warnen vor Populisten

Union und SPD haben im Endspurt zur Europawahl an diesem Sonntag eindringlich vor einem Erstarken von Rechtspopulisten und Nationalisten gewarnt. Der Unions-Spitzenkandidat für Europa, Manfred Weber (CSU), sagte zum Abschluss seines Wahlkampfes in München: "Die Umfragezahlen sagen uns leider Gottes für morgen im Moment nichts Gutes voraus." SPD-Chefin Andrea Nahles forderte in Darmstadt: "Wir müssen Rechtspopulisten und Nationalisten ein klares Nein entgegensetzen."

Bei der Wahl zum Europäischen Parlament deutet sich europaweit ein Zuwachs für rechtspopulistische und nationalistische Parteien an. Ein politisches Beben in Deutschland wegen möglicher schwerer Verluste von Union und SPD bei der Europawahl und einem möglichen Machtwechsel in der norddeutschen SPD-Hochburg Bremen könnte auch die schwarz-rote Koalition in Berlin erneut ins Schwanken bringen.

15.55 Uhr: Europawahl auf dem Karibik-Archipel Guadeloupe

In einigen französischen Überseedépartements hat die Europawahl begonnen. Die Wahlbüros auf dem Karibik-Archipel Guadeloupe öffneten am Samstag um 8 Uhr Ortszeit, wie die zuständige Präfektur auf Twitter mitteilte. Die westlich gelegenen Übersee-Gebiete wie Guadeloupe oder Martinique beginnen wegen der Zeitverschiebung bereits am Samstag mit der Wahl. Am Sonntag wird sie dann im europäischen Kernland fortgesetzt. In dem im Pazifik gelegenen Inselstaat Neukaledonien stimmen die Wähler ebenfalls am Sonntag ab.

14.45 Uhr: Eher schwache Wahlbeteiligung in Tschechien

In Tschechien ist die Europawahl zu Ende gegangen. Dort schlossen die Wahllokale schon am Samstag um 14 Uhr. Deutschlands Nachbarland ist der einzige EU-Staat, an dem an zwei Tagen gewählt wurde. Dennoch gab am Freitag und Samstag ersten Schätzungen zufolge nur knapp jeder Fünfte der rund 8,5 Millionen Berechtigten seine Stimme ab. Das Ergebnis wird erst am Sonntagabend bekannt, wenn die Abstimmung in allen EU-Staaten beendet ist. Prognosen gibt es nicht.

In Umfragen vor der Wahl lag die populistische ANO des Ministerpräsidenten und Multimilliardärs Andrej Babis vorn. Laut der Meinungsforschungsagentur CVVM könnte sie auf 28 Prozent kommen, gefolgt von den konservativen Bürgerdemokraten (ODS) und der Piratenpartei. Erst am Dienstag waren Zehntausende in Prag gegen Babis auf die Straße gegangen. Anlass ist, dass dem 64-Jährigen eine Anklage wegen Betrugs bei EU-Subventionen droht. Das Parlament in Prag hatte seine Immunität aufgehoben.

Samstag, 9.52 Uhr: Prognose: Pro-Europa Parteien siegen in Irland

Bei der Europawahl in Irland haben ersten Umfragen zufolge die pro-europäischen Kräfte gesiegt. Die Kandidaten der Mitte-Rechts-Partei Fine Gael von Regierungschef Leo Varadkar lagen in zwei von drei Wahlkreisen vorn, wie eine am Freitag von zwei Fernsehsendern durchgeführte Befragung von 3.000 Wählern ergab. Nur in der Hauptstadt Dublin lagen die Grünen an erster Stelle.









Angesichts des Brexits in Großbritannien und der befürchteten wirtschaftlichen Auswirkungen hatten in Irland pro-europäische Stimmen den Wahlkampf beherrscht. Ministerpräsident Varadkar hatte bei der Stimmabgabe vor einer "sehr gefährlichen" Phase nach dem Rücktritt der britischen Premierministerin Theresa May gewarnt. Es sei zu erwarten, dass Mays Nachfolger ein Euroskeptiker sei, der die EU ohne Brexit-Abkommen verlassen wolle, sagte er.







Der Wählerbefragung nach Verlassen des Wahllokals zufolge lag Fine Gael im südlichen Wahlkreis mit 16 Prozent vor der zweiten Mitte-Rechts-Partei Fianna Fail und der Mittel-Links-Partei Sinn Fein mit jeweils 13 Prozent.

Im Norden führte Varadkars Partei demnach mit 25 Prozent vor Sinn Fein mit 15 und den Grünen mit zwölf Prozent. In Dublin gaben 23 Prozent an, die Grünen gewählt zu haben und 14 Prozent Fine Gael.

8.19 Uhr: Europawahl in Irland hat begonnen

Am zweiten Tag der Europawahl hat am Freitag die Abstimmung in Irland begonnen. Die Wahllokale werden bis 23 Uhr (MESZ ) geöffnet sein. Wahlberechtigt sind in dem Land nach Angaben des EU-Parlaments rund 3,7 Millionen Menschen. Nach Schließung der Wahllokale will Irlands Rundfunkanstalt RTÉ erste Prognosen veröffentlichen. Die Ergebnisse werden erst am 26. Mai nach Schließung der letzten Wahllokale in der EU bekanntgegeben.

5.30 Uhr: Endspurt im Europawahlkampf

Die großen Parteien in Deutschland beenden am Freitag den Europawahlkampf. In mehreren Städten sind zum Endspurt große Kundgebungen mit viel Parteiprominenz geplant. Dabei werben die Spitzenkandidaten für ihre Parteien – und wollen die Menschen zugleich dazu mobilisieren, am Sonntag zur Wahl zu gehen.

In mehreren deutschen Städten gibt es am Freitag große Kundgebungen. In München wollen (16.30 Uhr) unter anderem EVP-Spitzenkandidat Weber, Kanzlerin Angela Merkel, CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz reden. In Bremen, wo am Sonntag auch die Bürgerschaft - also der Landtag des Stadtstaates - gewählt wird, trommelt (15.30 Uhr) die SPD für sich. Erwartet werden dort Spitzenkandidatin Katarina Barley, Parteichefin Andrea Nahles, Vizekanzler Olaf Scholz und Bremens Regierungschef Carsten Sieling.

Die Linke plant ihren Wahlkampfendspurt am Freitag (16.00 Uhr) in Berlin: Neben den Spitzenkandidaten Martin Schirdewan und Özlem Demirel soll dort auch Parteichef Bernd Riexinger sprechen. Ebenfalls in der Hauptstadt treten (16.30 Uhr) im Wahlkampfendspurt der Grünen die Spitzenkandidaten Ska Keller und Sven Giegold auf, zudem die Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck. FDP-Spitzenkandidatin Nicola Beer und -Parteichef Christian Lindner kommen am Abend (19.00 Uhr) nach Frankfurt/Main, zeitgleich ist in der Stadt ein Auftritt von AfD-Spitzenkandidat Jörg Meuthen geplant.

5.00 Uhr: Iren und Tschechen stimmen ab

Iren und Tschechen können bereits am Freitag, dem zweiten Tag der Europawahl, abstimmen. Ergebnisse soll es für beide Länder erst am Sonntagabend nach Abschluss der Wahl in allen EU-Ländern geben.

In Irland können die rund 3,7 Millionen Wahlberechtigten am Freitag bis 23.00 Uhr ihre Stimmen abgeben. Anschließend will die irische Rundfunkanstalt RTÉ eine erste Prognose veröffentlichen.

In Tschechien, wo zwei Tage lang abgestimmt wird, sind die Wahllokale am Freitag von 14.00 bis 22.00 Uhr geöffnet. Die rund 8,5 Millionen Wahlberechtigten können ihre Stimmen dort auch noch am Samstag zwischen 8.00 Uhr und 14.00 Uhr abgeben. Prognosen und Hochrechnungen sind in Tschechien nicht geplant.

4.55 Uhr: Umfrage: Nur jeder Dritte kennt Manfred Weber

Die deutschen Spitzenkandidaten für die Europawahl sind auch nach wochenlangem Wahlkampf relativ unbekannt. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur gaben 38 Prozent an, keinen einzigen der neun Kandidaten zu kennen, die für die sieben im Bundestag vertretenen Parteien antreten. Auf den höchsten Bekanntheitsgrad kommt noch SPD-Spitzenkandidatin und Justizministerin Barley mit 49 Prozent.

Dagegen kann nur jeder Dritte (36 Prozent) etwas mit dem Namen Manfred Weber anfangen, der als Spitzenkandidat sowohl für CDU und CSU in Deutschland als auch europaweit für die Parteienfamilie EVP antritt. Er will Präsident der EU-Kommission werden. Weber liegt auf der Bekanntheitsskala noch hinter dem AfD-Spitzenkandidaten und Parteichef Jörg Meuthen mit 39 Prozent. 30 Prozent kennen FDP-Generalsekretärin Nicola Beer.

Dahinter folgen mit großem Abstand die Spitzenkandidaten der Grünen, Ska Keller (16 Prozent) und Sven Giegold (7 Prozent), sowie die der Linken, Özlem Alev Demirel (17 Prozent) und Martin Schirdewan (5 Prozent). Den letzten Platz teilt sich Schirdewan mit Udo Bullmann, dem zweiten Spitzenkandidaten der SPD, der ebenfalls nur auf 5 Prozent kommt. Selbst den Wählern der eigenen Parteien sind die beiden ziemlich unbekannt. Nur jeweils 6 Prozent sagen die Namen etwas.

2.30 Uhr: Sozialdemokraten sprechen von guten Chancen für Timmermans

Die europäischen Sozialdemokraten sprechen trotz der schlechten Umfragewerte der deutschen SPD von guten Chancen, dass ihr Spitzenkandidat Timmermans nach der Wahl EU-Kommissionspräsident wird. "Im europäischen Gesamtkontext sieht es sehr gut für uns aus", sagte der bisherige Fraktionschef im Europaparlament, Udo Bullmann, der Deutschen Presse-Agentur. Die Lücke zum Lager der Christdemokraten werde nach Umfragen immer kleiner.

Zudem gelte im EU-Parlament nicht das Prinzip, dass derjenige, der eine Stimme Mehrheit habe, automatisch die Spitzenpositionen besetzen könne. Stattdessen gehe es darum, Allianzen für seine Politik zu finden, sagte Bullmann. "Ich bin mir sicher, dass wir eine Allianz für den Kommissionspräsidenten Frans Timmermans finden werden." In Umfragen lag die deutsche SPD jüngst nur bei Werten um die 15 Prozent. Sie könnte damit im Vergleich zu ihrem Ergebnis im Jahr 2014 zwölf ihrer zuletzt 27 Sitze im EU-Parlament verlieren.

2.00 Uhr: EU-Spitzenposten: Brok für rasche Absprachen im Europaparlament

Der CDU-Europapolitiker Elmar Brok plädiert für rasche Absprachen aller demokratischen Parteien nach der Europawahl, um einen ihrer Spitzenkandidaten als neuen EU-Kommissionschef durchzusetzen. Der Spitzenposten dürfe nicht wie früher von den Staats- und Regierungschefs ausgeklüngelt werden, sagte Brok der Deutschen Presse-Agentur. "Alles andere wäre ein Rückschritt. Es geht nicht zurück ins Hinterzimmer."

Das Europaparlament will nur einen der Europawahl-Spitzenkandidaten zum EU-Kommissionspräsidenten wählen. Doch das Vorschlagsrecht liegt beim Rat der EU-Staats- und Regierungschefs, der die Ergebnisse der Europawahl nur "berücksichtigen" muss. Letztlich braucht ein erfolgreicher Kandidat Mehrheiten in beiden Institutionen.

Wegen des erwarteten Erfolgs rechtsnationalistischer und populistischer EU-Kritiker kommen Mehrheiten im Europaparlament künftig wohl nur mit breiten Bündnissen der übrigen Parteien zustande. EVP, Sozialdemokraten, Liberale und Grüne hätten auch künftig zusammen eine Zwei-Drittel-Mehrheit, betonte Brok. "Umso mehr sollten sich alle Demokraten ihrer Verantwortung bewusst sein und bei den Personalfragen zu Potte kommen", fügte der EU-Abgeordnete hinzu, der infolge parteiinterner Querelen nach knapp 40 Jahren im Parlament nicht mehr kandidiert

01.00 Uhr: Europarat lehnt Bildung von rechtspopulistischer Fraktion Europa der Nationen ab

Die Parlamentarier-Versammlung des Europarats hat die Bildung einer eigenen Fraktion rechtsextremer und nationalistischer Parteien aus den Mitgliedstaaten abgelehnt. Der Europarat habe entschieden, die Bildung der Fraktion Neue Europäische Demokraten/Europa der Nationen (NDE/ENL) abzulehnen, hieß es in einer am Donnerstag im Kurzmitteilungsdienst Twitter veröffentlichten Erklärung.

Unter der Führung des österreichischen Abgeordneten Martin Graf von der rechtspopulistischen FPÖ wollte die NDE/ENL rechte Parlamentarier aus mehreren Mitgliedstaaten vereinen, darunter von der deutschen AfD sowie aus Bulgarien, Tschechien, Österreich und Italien. Die Gruppe hatte im vergangenen Jahr die Zulassung als Fraktion beantragt.

00.30 Uhr: Orban hält sich neues Bündnis nach Europawahl offen:

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hält sich für seine Partei ein neues Bündnis nach der Europawahl offen. Zwar sei die EVP weiterhin seine politische Heimat, sagte Orban der "Bild" vom Freitag. "Ich will, dass die EVP die Europawahl gewinnt." Danach stehe der Partei aber eine Richtungsdebatte bevor: "Ich will nicht, dass die EVP ihr Schicksal mit der politischen Linken verbindet." Matteo Salvini von der rechtspopulistischen Lega mache in Italien einen guten Job, "deshalb sollte man kein Bündnis für die Zeit nach der Wahl ausschließen".

00.05 Uhr: Umfrage in Deutschland: Denkzettel für Union und SPD?

Kurz vor der Europawahl am Sonntag weiß rund die Hälfte der Wahlberechtigten in Deutschland (49 Prozent) noch nicht, wen sie wählen wird. Das geht aus dem ZDF-"Politbarometer Extra" hervor, das am Donnerstag veröffentlicht wurde.

Für Union und SPD zeichnen sich demnach deutliche Verluste gegenüber der Wahl 2014 ab. Die Union käme auf 28 Prozent (minus 2 Prozent gegenüber der Vorwoche, 35,3 Prozent 2014), die SPD auf 17,5 Prozent (plus 0,5, 27,3 Prozent 2014), die Grünen auf 18,5 Prozent (minus 0,5), die Linke auf 6,5 Prozent (minus 0,5), die AfD auf 12 Prozent (unverändert) und die FDP auf 5,5 Prozent (plus 0,5). Die anderen Parteien lägen zusammen bei 12 Prozent (plus 2).

Donnerstag, 23. Mai, 23.00 Uhr: Triumph für Nigel Farage?

In Großbritannien zeichnet sich ein Triumph für die Brexit-Partei von Nigel Farage ab, die nach Umfragen bis zu 38 Prozent der Stimmen erhalten könnte. Auch die Liberaldemokraten und die Grünen, die sich gegen den EU-Austritt aussprechen, erleben Höhenflüge. Die Wähler scheinen die Gelegenheit nutzen zu wollen, die beiden großen Parteien – Konservative und Labour – für das Chaos um den EU-Austritt abzustrafen. Für die konservativen Tories von Premierministerin Theresa May dürfte es bitter werden, sogar ein einstelliges Ergebnis scheint nicht ausgeschlossen.

May steht unter massivem Druck, von ihrem Amt zurückzutreten. Spekulationen zufolge könnte sie bereits am Freitag gezwungen sein, ein Datum für ihren Abschied zu nennen.

Ergebnisse aus Großbritannien gibt es erst am Sonntag. Die Wahlkreise im britischen Nordirland zählen erst Montag aus. Auch Hochrechnungen soll es zunächst nicht geben.

21.21 Uhr: Sozialdemokraten in den Niederlanden vorn

Bei der Europawahl in den Niederlanden liegen nach einer Prognose überraschend die Sozialdemokraten des europäischen Spitzenkandidaten Frans Timmermans vorn. Das berichtete am Donnerstagabend der staatliche Sender NOS nach Schließung der Wahllokale unter Berufung auf Daten des Instituts Ipsos. Die Sozialdemokraten liegen demnach bei 18,4 Prozent der Stimmen, was fünf Sitze im EU-Parlament bedeuten würde.

Gleichauf folgen demnach mit jeweils vier Sitzen die beiden Regierungsparteien, die VVD des liberalen Ministerpräsidenten Mark Rutte sowie die christlich-konservative CDA. Thierry Baudet, die neue Zentralfigur der rechten Szene, und sein Forum für Demokratie (FvD) kommen nach der Prognose auf drei Sitze. Die offiziellen Ergebnisse werden erst am Sonntag nach Schließung der letzten Wahllokale in Europa bekannt gegeben.

20.54 Uhr: Großbritannien: EU-Bürger beklagen Probleme bei Stimmabgabe

Unter dem Schlagwort #DeniedMyVote – also etwa "Mir wurde das Stimmrecht verweigert" – haben sich in sozialen Medien die Klagen von EU-Bürgern gehäuft, die in Großbritannien nicht an der Europawahl teilnehmen durften. Hintergrund ist, dass im Vereinigten Königreich Bürger aus anderen EU-Staaten in einem Formular versichern mussten, nicht in ihrem Heimatland abzustimmen. Informationen darüber, so der Vorwurf, seien aber bei vielen Betroffenen zu spät oder gar nicht angekommen.

Großbritannien und die Niederlande machten am Donnerstag den Auftakt für die Wahl. Im Vereinigten Königreich leben mehr als 3,5 Millionen Bürger aus anderen EU-Ländern. Wie viele davon betroffen waren, ließ sich nicht feststellen.

10.58 Uhr: Söder attackiert Rechte scharf

Kurz vor der Europawahl hat Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder eindringlich zum Wählen aufgerufen – und vor der AfD und anderen rechten Parteien gewarnt. "Gefährden wir nicht aus Langeweile oder Desinteresse die Zukunft Europas - es wäre ein historisches Versagen", sagte Söder in einer Regierungserklärung.

Viele hätten das Ziel, Europa schlechtzureden, zu verunsichern oder gar zu zerstören. Diese Kräfte wollten die europäischen Werte verächtlich machen, Chaos anrichten und sich dann als Retter in der Not präsentieren. Dem müsse man klar entgegentreten. Das Europa der FPÖ, des Front National, der Herren Wilders und Salvini und auch der AfD sei "nicht unser Europa".

Das Beispiel der FPÖ in Österreich zeige, dass Rechtspopulisten nicht geeignet seien, seriös Verantwortung zu übernehmen. "Ihnen mangelt es an Integrität und sie neigen zum Machtmissbrauch. Sie glauben, der Staat habe ihnen zu dienen und nicht sie dem Staat." Deshalb sei klar: "Es darf keine Zusammenarbeit demokratischer Parteien mit Rechtspopulisten geben."

8.46 Uhr: Ermittlungen wegen vorausgefüllter Wahlzettel in Meißen

Laut Medienberichten gibt es strafrechtliche Ermittlungen wegen offenbar bereits ausgefüllter Briefwahlunterlagen, die aus dem Meißener Rathaus in Sachsen verschickt wurden. Demnach wurden mehrere Strafanzeigen gestellt. Eine Bürgerin hatte Unterlagen für die Kommunalwahl erhalten, auf denen alle Kreuze bereits für einen AfD-Kandidaten gesetzt worden waren. Sie untermauerte ihre Aussage laut den Berichten mit einer eidesstattlichen Versicherung. Zunächst hatten die "Dresdner Neueste Nachrichten" berichtet, wenig später die "Welt".

Ein Mitglied des Gemeindewahlausschusses sagte den "Dresdner Neueste Nachrichten", es habe bereits bei der Wahl des Oberbürgermeisters Unregelmäßigkeiten in dem Briefwahlbüro gegeben – das Briefwahlergebnis verhalf dem heutigen Oberbürgermeister demnach zum knappen Wahlsieg mit einigen Dutzend Stimmen.





4.30 Uhr: Großbritannien und Niederlande beginnen die Europawahl

Die Europawahl beginnt. Als erstes können die Briten und die Niederländer bereits am heutigen Donnerstag ihre Stimmen abgeben. Die Niederländer gehen dabei besonders früh voran: So kann am Großflughafen Schiphol schon ab 05.00 Uhr gewählt werden. Die meisten Wahllokale öffnen aber in den Niederlanden um 07.30 Uhr und in Großbritannien um 08.00 Uhr MESZ.

Die Briten hatten vor fast drei Jahren in einem Referendum für den EU-Austritt gestimmt. Dass sie dennoch an der Wahl teilnehmen, liegt daran, dass die britische Regierung ihr mit der EU ausgehandeltes Austrittsabkommen nicht rechtzeitig durch ihr Parlament gebracht hat. Der EU-Austritt soll nun spätestens am 31. Oktober erfolgen, doch werden auch an diesem Termin Zweifel laut. Großer Wahlfavorit in Großbritannien ist die EU-feindliche Brexit-Partei, die nach Umfragen bei 38 Prozent liegt, während die regierenden Konservativen ein Debakel befürchten müssen.

Edinburgh: Wahlhelfer bereiten den Transport von Schildern, Urnen und Kisten für die Europawahl vor. (Quelle: Jane Barlow/PA Wire/dpa)

In den Niederlanden wird mit Spannung das Abschneiden des neuen Stars der rechten Szene, Thierry Baudet, und seines Forums für Demokratie (FvD) erwartet. Die Partei, die bei der letzten Europawahl noch gar nicht existierte, will ein Referendum über die niederländische EU-Mitgliedschaft. Letzte Umfragen sahen die FvD mit 15 Prozent gleichauf mit der konservativ-liberalen VVD von Ministerpräsident Mark Rutte an der Spitze vor den Sozialdemokraten mit 13 Prozent.

3.00 Uhr: Jeder dritte rechnet laut Umfrage mit Ibiza-Effekt auf AfD-Wahlergebnis

Fast jeder Dritte in Deutschland rechnet mit negativen Auswirkungen der Ibiza-Affäre in Österreich auf das Ergebnis der AfD bei der Europawahl am kommenden Sonntag. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur meinen 28 Prozent, dass die Affäre um den inzwischen zurückgetretenen Vorsitzenden der rechtspopulistischen FPÖ, Heinz-Christian Strache, nicht ohne Folgen für die deutsche Schwesterpartei AfD bleibt. 39 Prozent rechnen dagegen nicht mit Auswirkungen auf das Wahlergebnis der AfD, 33 Prozent machten keine Angaben.

Ungeachtet der Ibiza-Affäre glauben aber 52 Prozent der Befragten, dass es bei der Europawahl zu einem Rechtsruck kommen wird. 21 Prozent gehen nicht davon aus, 27 Prozent machen keine Angaben.

Donnerstag, 23. Mai, 2.00 Uhr: Meuthen sähe Brexit-Partei gerne in seiner Rechtsfraktion

Die geplante neue Fraktion der Rechtsnationalen und Populisten im Europäischen Parlament sieht in ihren Reihen noch Platz für die Brexit-Partei von Nigel Farage. AfD-Chef Jörg Meuthen sagte der Deutschen Presse-Agentur, welcher Fraktion sich diese neugegründete britische Partei anschließen werde, wisse er noch nicht. Er sehe aber "eine Basis für eine gute Zusammenarbeit" mit der Brexit-Partei.

Mittwoch, 22. Mai, 16.19 Uhr: Polnischer Politiker missbraucht Black-Hawk für Werbespot

Ein Politiker der polnischen Regierungspartei PiS steht wegen seines Werbespots zur Europawahl im Kreuzfeuer der Kritik. In dem Clip habe Marek Opiola, Leiter der parlamentarischen Kommission für Geheimdienste und Kandidat der nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit PiS für das Europaparlament, ohne Absprache einen Black-Hawk-Hubschrauber der Polizei für Wahlkampfzwecke benutzt, hieß es in einem Schreiben der Beamten, das auf Twitter veröffentlicht wurde. Es sei keine Rede davon gewesen, die Polizei in die Wahlkampagne einzubinden, kritisiert darin Hauptkommandant Jaroslaw Szymczyk. "Ich bin verärgert und fühle mich betrogen", hieß es weiter.

Demnach gab Opiola an, das Videomaterial würde im Rahmen seiner Arbeit als Kommissionsleiter gebraucht. Doch der Black-Hawk tauchte dann in einem in sozialen Netzwerken verbreiteten Wahlspot des Politikers auf. In dem Clip springt Opiola – in Helm und kugelsicherer Weste – aus dem Hubschrauber und schreitet zum Handschlag mit Beamten einer Anti-Terror-Einheit. Die Verbreitung des Clips wurde inzwischen gestoppt - auf Forderung der Polizei.

15.10 Uhr: AfD sucht neuen Ort für EU-Wahlparty

Die AfD sucht nach der Absage ihrer zentralen Wahlparty in Berlin nach einem neuen Veranstaltungsort. "Etwas Sicheres liegt uns noch nicht vor", hieß es am Mittwoch in der Parteizentrale. Es gebe "keine große Hoffnung", die Wahlparty am Sonntag doch noch stattfinden zu lassen. Möglicherweise werde es aber eine "interne Veranstaltung" nur für Mitglieder und "Vertrauensleute" geben.

Die AfD hatte die zunächst geplante Party nach der Europawahl nach eigenen Angaben am Dienstag absagen müssen, weil die Vermieterin des Veranstaltungsorts die Vereinbarung kurzfristig gekündigt hatte. Die AfD machte "Linksterroristen" dafür verantwortlich, die die Vermieterin "mit aggressivem Telefonterror" überzogen hätten.

10.35 Uhr: Schülerrat protestiert gegen rechte Wahlwerbung an Schulen

Der Kreisschülerrat in der Mecklenburgischen Seenplatte protestiert gegen rechtsextreme Wahlwerbung an Schulen. Grund sei, dass eine Jugendorganisation der NPD wenige Tage vor den Europa- und Kommunalwahlen am 26. Mai derzeit noch "Anschreiben mit Flyern und Download-Angeboten für rechts-nationale Musik und Videos" an Schülervertretungen sendet, wie Amina Kanew als Sprecherin des Schülerrates in Neubrandenburg erklärte.

Alle anderen Parteien hielten sich an den Wunsch der Schulen, dass sechs Wochen vor Wahlen an Schulen keine Partei- und Personenwerbung mehr vorkommen soll. Kanew lernt an der vom Landkreis betriebenen Beruflichen Schule für Wirtschaft und Verwaltung in Neubrandenburg und gehört auch dem Landesschülerrat im Nordosten an.

6.16 Uhr: Barley will noch am Wahlabend ihr Amt niederlegen

Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Katarina Barley, will noch am Wahlabend als Justizministerin zurücktreten. "Am 26. Mai ist Schluss", sagte Barley dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/). "Mein Gesuch auf Entlassung als Justizministerin ist schon geschrieben. Ich werde es noch am Wahlabend der Bundeskanzlerin weiterleiten. Mein Wort drauf." Ihre Wohnung in Berlin habe sie bereits gekündigt, den Mietvertrag in Brüssel unterschrieben.

Barley hatte immer wieder betont, die Bundespolitik nach der Europawahl verlassen zu wollen. Das konkrete Datum hatte sie aber nicht genannt. Welche Aufgabe sie als Europaparlamentarierin übernehmen will, ließ die 50-Jährige offen. "Dass ich mich mit rechtlichen Themen befassen werde, liegt nahe. Das ist mein Beruf und meine Leidenschaft. Aber jetzt ist nicht die Zeit, um über Posten zu reden", sagte sie dem RND.

4.00 Uhr: Macron pocht vor Europawahl auf deutsch-französische Freundschaft

Kurz vor der Europawahl hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Bedeutung der deutsch-französischen Freundschaft betont. Man könne Europa nicht auf Grundlage eines deutsch-französischen Zerwürfnises voranbringen, sagte Macron in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit verschiedenen Regionalzeitungen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und er respektierten sich gegenseitig "und arbeiten sehr gut zusammen". Das Verhältnis der beiden Partner sei nun wieder im Gleichgewicht. Ob Haushalt der Eurozone, Verteidigung, Urheberrecht, Schutz der europäischen Interessen vor den Großmächten: "Die Deutschen haben echte Kompromisse akzeptiert."

Macron hatte Ende April Meinungsunterschiede zwischen Deutschland und Frankreich bei bestimmten Themen eingestanden. Merkel beschwor jüngst ihr gutes Verhältnis zu Macron – trotz offensichtlicher Differenzen.

Macron sagte, er glaube allerdings nicht an ein steriles Bündnis, in dem Probleme nicht angesprochen werden könnten. "De Gaulle-Adenauer, Mitterrand-Kohl, Schröder-Chirac: Diese drei großen Tandems hatten echte Meinungsverschiedenheiten, die zu echten Fortschritten führten."

3.00 Uhr: Deutscher Mittelstand ruft zur Teilnahme an Europawahl auf

Der Mittelstand in Deutschland hat zur Teilnahme an der Europawahl am Sonntag aufgerufen und zugleich umfassende Reformen in der EU gefordert. Das Ergebnis der Europawahl sei von "herausragender Bedeutung", heißt es in einem Appell der Arbeitsgemeinschaft Mittelstand. "Noch nie ist eine starke und einige Europäische Union so wichtig gewesen wie heute - auch über ihre Grenzen hinaus. Eine starke EU ist unverzichtbar für wirtschaftlichen Wohlstand, gesellschaftliche Stabilität, Sicherheit und eine stabile Weltordnung."

Die Verbände sehen zudem Veränderungsbedarf in Europa. "Das Wirtschaftswachstum ist in der EU nicht dynamisch genug und die Arbeitslosigkeit in vielen Ländern noch zu hoch. Dies ist auch eine Folge einer überbordenden Bürokratie. Viele Unternehmer kritisieren die teils praxisfremden Regelungen auf EU-Ebene."

Der Mittelstand in Deutschland repräsentiert nach Branchenangaben rund 3,5 Millionen kleine und mittlere Unternehmen aus Handel, Handwerk, dem Dienstleistungssektor oder Gastronomie und Hotellerie

21. Mai, 22.00 Uhr: Parteien betonen unterschiedliche Ansätze zum Klimaschutz

Die Spitzen von CDU, CSU und SPD haben ihre unterschiedlichen Ansätze im Kampf für mehr Klimaschutz betont. Zugleich zeigte sie sich aber einig, die Bürger nicht zu stark zu belasten. SPD-Chefin Andrea Nahles sagte am Montagabend in einer ARD-Sendung mit den Vorsitzenden aller im Bundestag vertretenen Parteien, bei einem Konzept für einen Preis auf den CO2-Verbrauch dürfe für normale Bürger keine Zusatzbelastung entstehen. Es müsse zusätzlich eine Lenkung von Investitionen geben.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer warnte erneut vor einer isolierten Erhöhung etwa der Mineralölsteuer und betonte, ihre Partei werde in den nächsten Monaten ein Gesamtkonzept vorlegen. Der CSU-Vorsitzende Markus Söder verlangte ein breiter angelegtes Klimamanagement und warnte vor nationalen Alleingängen. Durch Innovation werde man mehr erreichen als durch Preisspiralen. Die Verringerung des CO2-Ausstosses, Versorgungssicherheit und Preiswürdigkeit spielten eine zentrale Rolle.

21.50 Uhr: Nahles fordert Kraftanstrengung in der EU-Flüchtlingspolitik

SPD-Chefin Andrea Nahles hat eine Kraftanstrengung für eine humanitäre, geordnete Flüchtlingspolitik in Europa gefordert. "Das ist eine der großen Aufgaben der nächsten EU-Kommission", sagte Nahles am Montagabend in der ARD-Sendung "Gipfeltreffen Europa - Die Parteichefs im Gespräch". "So wie es jetzt ist, ist es beschämend." Die Außengrenzen müssten gestärkt, die Fluchtursachen bekämpft werden - aber solange es Bürgerkriege vor der europäischen Haustür gebe, gehöre ein humanitärer Ansatz zu den europäischen Werten.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte: "Wir müssen, wenn wir insgesamt Schengen und den Raum der offenen Grenzen halten wollen, auf einvernehmliche Lösungen mit den Nachbarn setzen." Im Rahmen "flexibler Solidarität" müsse Ländern mit Außengrenzen wie Italien und Griechenland geholfen werden, etwa bei der Sicherung der Grenzen durch die EU-Grenzschutzagentur Frontex. Deutschland sei etwa bereit, Aufnahmezentren zu unterstützen.

21.05 Uhr: Deutsche Parteispitzen debattieren über Europa

Annegret Kramp-Karrenbauer, Andrea Nahles, Jörg Meuthen, Christian Lindner, Annalena Baerbock, Bernd Riexinger und Markus Söder – beim Gipfeltreffen zur Europawahl diskutieren die Parteichefs im Ersten.

Einstiegsthema war der Politskandal in Österreich. Jörg Meuthen von der AfD sieht darin ein innerösterreichisches Problem, alle anderen einen Beweis dafür, dass Rechtspopulisten keine seriösen Partner seien.

17.30 Uhr: Wahl-O-Mat muss in derzeitiger Form vom Netz

Der Wahl-O-Mat soll den Bürgern bei der Europawahl helfen, ihre Wahlentscheidung zu treffen. Kölner Verwaltungsrichter urteilten nun, dass kleinere unbekanntere Parteien benachteiligt werden. Lesen Sie die ganze Nachricht hier.

15.30 Uhr: Berliner Jusos provozieren mit Baseballschläger-Foto

Die Berliner Jusos provozieren im Europawahlkampf mit dem Foto eines Baseballschlägers. Mit dem Spruch "Nationalismus eiskalt abservieren" werben sie für die Europawahl. Die SPD distanziert sich von dem Wahlaufruf. Lesen Sie hier die ganze Geschichte.

14.30 Uhr: Bürger setzen wenig Vertrauen in Europapolitiker

Bürger in Deutschland setzen einer Studie zufolge viel mehr Vertrauen in Kommunalpolitiker als in europäische Politakteure. Fast 64 Prozent bringen Bürgermeistern großes oder sehr großes Vertrauen entgegen, 48,5 Prozent sagen das für Kommunalpolitiker, wie aus einer repräsentativen Befragung von mehr als 2.000 Wahlberechtigten für die Bertelsmann Stiftung hervorgeht. Lediglich 43 Prozent bringen Landes- und 32 Prozent Bundespolitikern Vertrauen entgegen. Und am bescheidensten fällt dieser Wert für Europapolitiker mit rund 28 Prozent aus, wie das Forschungsinstitut Soko kurz vor der Europawahl und Kommunalwahlen in mehreren Bundesländern ermittelte.

Montag, 20. Mai, 13.40 Uhr: Bundespräsident ruft zur Wahl-Teilnahme auf

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Bürger dazu aufgerufen, sich an der Europawahl zu beteiligen und die demokratischen Kräfte zu stärken. "Ein demokratisches Deutschland in einem vereinten Europa – das ist ein verdammt großes Glück", sagte er am Montag bei einer Mitarbeiterversammlung zu Europa im BMW-Werk Leipzig vor rund 2.500 Beschäftigten. Für dieses große Glück lohne es sich zu arbeiten. "Dafür lohnt es sich, zu streiten. Und es lohnt sich erst recht, dafür wählen zu gehen."

