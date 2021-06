Newsblog zu Covid-19

Ganz Österreich ab Sonntag kein Risikogebiet mehr

11.06.2021, 12:30 Uhr | dpa, AFP, rtr, t-online

Österreich steht nicht mehr auf der Corona-Risikoliste. Wer auf dem Landweg zurück nach Deutschland kommt, muss keine Maßnahmen mehr befürchten. Drei weitere Länder fliegen ebenfalls von der Liste. Alle Infos im Newsblog.

Weltweit haben sich laut Johns-Hopkins-Universität mehr als 174,7 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert, rund 3,7 Millionen Erkrankte sind gestorben. In Deutschland sind rund 3,7 Millionen Menschen positiv getestet worden, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilt. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt bei mehr als 89.600 (Stand: 11. Juni). Mehr zu den aktuellen Corona-Fallzahlen lesen Sie hier.









Ganz Österreich ab Sonntag kein Corona-Risikogebiet mehr



Wegen sinkender Corona-Infektionszahlen streicht die Bundesregierung am Sonntag ganz Österreich sowie Teile Griechenlands, Kroatiens und der Schweiz von der Liste der Risikogebiete. Das teilte das Robert Koch-Institut am Freitag mit. Wer aus diesen Gebieten auf dem Landweg nach Deutschland kommt, muss künftig keinerlei Einreisebeschränkungen wegen Corona mehr beachten.

Millionen Schutzmasken vom Bund offenbar mangelhaft

Mehrere Millionen Schutzmasken, die der Bund im vergangenen Jahr den Ländern zur Verfügung stellte, sind offenbar von schlechter Qualität. Das ergab eine Recherche des NDR. So schickte beispielsweise Schleswig-Holstein vier Millionen vermeintliche FFP2-Masken zurück an das Ministerium von Jens Spahn. Niedersachsen will ebenfalls vier Millionen Masken zurückgeben.



Das Gesundheitsministerium hatte die Masken auf ihre Sicherheit geprüft. Die Länder zweifelten aber an der Qualität der Masken und führten eigene Tests durch – mit oftmals negativen Ausgang. Ähnliche Meldungen kamen aus Rheinland-Pfalz, Hessen und Mecklenburg-Vorpommern. Dabei erstreckten sich die Mängel "von formellen Unzulänglichkeiten – beispielsweise fehlenden Dokumenten oder fehlerhaften Beschriftungen – bis zu einer mangelnden Qualität der Masken (Verarbeitung, bakterielle Filterleistung, etc.)", wie das hessische Innenministerium dem NDR mitteilte.

Teilweise wurden die Masken laut NDR auch von den Ländern an Kliniken und Pflegeheime ausgegeben. Die genaue Zahl der in Umlauf gebrachten Masken sei allerdings nicht mehr zu ermitteln.

Alle Corona-Ampeln in Berlin auf Grün

Sommerwetter, gute Laune – und dann auch noch diese gute Nachricht: In Berlin stehen erstmals seit September alle Corona-Ampeln auf Grün. Mehr dazu lesen Sie hier.

Wieder über eine Million Corona-Impfung an einem Tag

In Deutschland wurden bereits zum zweiten Mal in dieser Woche mehr als eine Million Menschen innerhalb eines Tages gegen das Coronavirus geimpft. Das teilte Gesundheitsminister Jens Spahn auf Twitter mit.



Damit sind fast 40 Millionen Deutsche mindestens einmal geimpft, jeder Vierte hat auch schon die Zweitimpfung bekommen.



Bericht: Curevac-Impfstoff zunächst nicht mehr für laufende Kampagne eingeplant

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) plant laut eines Medienberichts den Corona-Impfstoff des Tübinger Herstellers Curevac nicht mehr für die laufende Impfkampagne ein. Das habe Spahn den Gesundheitsministern der Länder während der vergangenen Ministerkonferenz gesagt, berichtete der "Mannheimer Morgen" unter Verweis auf Regierungskreise. Demnach sprach Spahn von einer "der größeren Enttäuschungen".

Curevac hat wie das Mainzer Unternehmen Biontech einen modernen mRNA-Impfstoff entwickelt. Das Mittel der Tübinger galt lange als höchst vielversprechend. Der Gesundheitsminister Baden-Württembergs, Manfred Lucha (Grüne) sprach diese Woche allerdings von "Komplikationen" beim Zulassungsprozess und berief sich auf Angaben Spahns. Demnach hatte der Bundesgesundheitsminister in vertraulichen Gesprächen nun August als frühest möglichen Zeitpunkt für eine EU-Zulassung genannt.

Infolge der Äußerungen Luchas habe auch Curevac seinen Zeitplan korrigiert, berichtete der "Mannheimer Morgen". Eine Sprecherin des Unternehmens verwies demnach auf Probleme beim Einreichen der finalen Datensätze, welche die EMA für eine Zulassung verlangt. Das Bundesgesundheitsministerium zog daraus offenbar Konsequenzen – und strich den Impfstoff vorerst aus seiner Planung.

PEI hat kein klares Bild bei Myokarditis und Corona-Impfung

Bei einem möglichen Zusammenhang zwischen sehr seltenen Herzmuskelentzündungen (Myokarditis) und einer Corona-Impfung insbesondere bei jungen Männern ab 16 Jahren hat das Paul-Ehrlich-Institut bislang kein klares Bild. Zwar habe man in den vergangenen Wochen "zunehmend Meldungen über den Verdacht einer Myokarditis oder Perimyokarditis im zeitlichen Zusammenhang mit der Verabreichung von Covid-19-mRNA-Impfstoffen erhalten", heißt es in einem Sicherheitsbericht des PEI. Andererseits weise es bezogen auf alle Altersgruppen nicht auf ein Risikosignal hin, wenn man die gemeldeten Fälle zu der Myokarditis-Quote ins Verhältnis setze, die auch ohne Impfung zu erwarten wäre. Bislang gehe es um 92 Fälle. Es fehle an Daten um zu berechnen, "ob die Zahl der gemeldeten Fälle einer (Peri)myokarditis in jüngeren Altersgruppen höher ist, als statistisch zufällig in ihrer Altersgruppe zu erwarten wäre".

Zwei Corona-Fälle auf erster Kreuzfahrt von Nordamerika seit Pandemie-Beginn

Auf dem ersten Kreuzfahrtschiff, das seit Beginn der Corona-Pandemie von Nordamerika aus in See gestochen ist, hat es zwei Ansteckungen mit dem Coronavirus gegeben. "Zwei Gäste, die sich eine Kabine an Bord der Celebrity Millennium teilten, wurden positiv auf COVID-19 getestet", erklärte der Veranstalter Royal Caribbean am Donnerstag (Ortszeit). Beide Infizierten zeigen demnach keine Krankheitssymptome und befinden sich in Quarantäne.

Den Angaben zufolge hatten alle 600 Passagiere und 650 Besatzungsmitglieder der "Celebrity Millenium" vor Beginn der Reise sowohl einen Nachweis über eine Corona-Impfung als auch ein negatives Testergebnis vorgewiesen. Das Schiff war am Samstag vom niederländischen Teil der Karibik-Insel St. Martin aus in See gestochen und sollte auf Barbados, Aruba und Curaçao anlegen. Laut Royal Caribbean wurden die Corona-Infektionen bei vorgeschriebenen Tests zum Ende der Kreuzfahrt festgestellt.

G7-Gipfel: Corona-Ausbruch im Hotel von Merkels Sicherheitsleuten

In einem Hotel, in dem Sicherheitsleute von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beim G7-Gipfel in Cornwall untergebracht waren, hat es Medienberichten zufolge einen Corona-Ausbruch gegeben. Ein Sprecher des britischen Premierministers Boris Johnson bestätigte jedoch auf Anfrage von Journalisten am Donnerstag, dass die Bundeskanzlerin weiter am Gipfel teilnehmen werde.

Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge wurde der Ausbruch bereits am Mittwoch festgestellt. Das Hotel sei daraufhin geschlossen worden, hieß es weiter.

Die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden demokratischen Industrienationen beraten von Freitag bis Sonntag über Themen wie den Kampf gegen Klimawandel und die Coronavirus-Pandemie in dem Badeort Carbis Bay in der südwestenglischen Grafschaft Cornwall.